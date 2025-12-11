全国農業協同組合連合会栃木県本部（所在：栃木県宇都宮市、代表：中村 昌文、以下JA全農とちぎ）は、WITH HARAJUKU（ウィズ ハラジュク）にて、栃木県産のいちご“とちあいか”の魅力を堪能いただけるイベント「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカー」を2025年12月20日（土）と21日（日）に開催いたします。イベント初日の20日（土）は、“とちあいか”を無料で試食いただけます。そのほか、10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」の限定デザインのフォトパネルや、いちごちゃん・いちごモンスターの可愛らしいアイテムがゲットできるガチャガチャも登場します。

また、2026年には栃木県内の「あしかがフラワーパーク」「那須どうぶつ王国」でも試食会を開催。さらに2026年1月26日（月）～2月13日（金）の期間で、栃木県産のいちごを購入すると豪華賞品が抽選で当たる「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」を実施いたします。





■「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカー」について

イベント「とちあいかを無料配布！“愛”をお届けとちあいカー」をWITH HARAJUKU（ウィズ ハラジュク）にて2025年12月20日（土）と21日（日）の2日間にわたり開催いたします。本イベントは、栃木のいちご愛が詰まったハート形のいちご“とちあいか”をまだ知らない人にもその美味しさや魅力を知っていただきたい、そして“とちあいか”を大切な人と一緒に楽しんでいただきたいという想いのもと、開催いたします。

“とちあいか”は、栃木県のいちごの中心となる品種で、大粒で酸味が少なく際立つ甘みが特徴です。縦に切るとハート形になるという特徴ももっています。

イベント初日の20日（土）は、“とちあいか”を先着順で配布。無料で試食いただけます。（※）

また、10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」の限定デザインのフォトパネルや、いちごちゃん・いちごモンスターの可愛らしいアイテムがゲットできるガチャガチャも登場します。ぜひイベントをお楽しみください。





（※）21日（日）はとちあいかの配布はございません。予めご了承ください。





【イベント概要】

■開催日時：

2025年12月20日（土）11:00～17:00

2025年12月21日（日）11:00～17:00

■場所：WITH HARAJUKU（〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-30）

■参加費：無料





【イベント内容】

■とちあいかの試食

12月20日（土）限定で、キッチンカーにて“とちあいか”を配布いたします。会場内には喫食スペースも設置しております。

※20日（土）の”とちあいか“の配布はなくなり次第終了となります。21日（日）は“とちあいか”の配布はございません。予めご了承ください。





■フォトスポット

10年連続で「とちぎのいちご大使」を務める「コリラックマ」があしらわれた巨大パネルを会場内に設置。ピンクと赤で統一されたキュートな写真スポットで、映える写真を撮影いただけます。パネルには、“とちあいか”に関する様々な知識も掲載。“とちあいか”の魅力をより深く知ることができます。





■ICHIGO GACHA（いちごガチャ）

簡単なアンケートにご回答いただくと、ガチャガチャを1回回せるコインをプレゼント。ガチャガチャをお楽しみいただけます。ガチャガチャで当たる商品は3種類。栃木県「いちご王国」のキャラクター「いちごちゃん」の缶バッジミラーや、「いちごモンスター」のステッカー、アクリルマグネットをご用意しております。「いちごちゃん」と「いちごモンスター」が描かれた巨大パネルも設置しているため、フォトスポットとしてもお楽しみいただけます。

※なくなり次第終了となります。





■クリアファイルのプレゼント

当日会場にお越しいただいた方にコリラックマのクリアファイルをプレゼントいたします。

※各日先着1,000枚配布予定。





■オリジナルステッカーのプレゼント

当日会場にお越しいただいた方のうち、本イベントについてSNS投稿をしていただいた方限定でコリラックマのステッカーをプレゼントいたします。詳しい参加方法はイベントスタッフまでお声がけください。

※20日（土）は先着200枚、21日（日）は先着300枚配布予定。





■「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」について

“とちあいか”のハート形から連想される「愛」にちなみ、「愛を伝える」ことをテーマにした「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」を2026年1月26日（月）より実施します。対象商品（栃木県産とちあいか、とちおとめ、スカイベリー）を購入し、キャンペーンLINEアカウントからご応募いただいた方の中から抽選で、豪華賞品をプレゼントいたします。ぜひ、贈りもの、またご家族やご自身へのご褒美として栃木のいちごをお試しください。

【概要】

■期間：2026年1月26日（月）～2月13日（金）

■対象商品：共撰マークのあるJAグループ栃木に加盟している「とちあいか」、「とちおとめ」、「スカイベリー」

■応募方法：

1.対象商品を1個以上お買い上げの購買証明といちごパックを撮影した画像をご用意ください。

2.LINE公式アカウント「栃木のいちごで愛を伝えようキャンペーン」（https://lin.ee/x9UiAkN）を友だち追加。

3.LINE公式アカウントのトークルームから案内に従って、

ご希望の賞品の選択後、購入時のレシートといちごパックの写真を撮影・送信へと進み、応募完了。

※お一人様、何度でもご応募が可能です。ただし、お一人様の当選回数は１回まで。





【賞品について】

■A賞：いちご2パックで応募

Siroca電気圧力鍋「おうちシェフPRO」（5名様）

煮込み料理をはじめ、無水調理やスロー調理など『1台10役』の電気圧力鍋。





■B賞：いちご1パックで応募

とちぎ和牛 サーロインステーキ250g×2枚（10名様）





■C賞：いちご1パックで応募

MYTREX EMS HEAD SPA PRO（10名様）

電気針ヘッドスパ。電気針×極上の揉み感で頭皮をしっかり刺激。手軽にリフトケア※を叶えます。

※機器を上に向かって動かすこと。





■Wチャンス賞：

デジタルギフト2,000円分のえらべるPay（30名様）

A～C賞が外れても、ギフトゲットのチャンス。PayPay、nanaco、waonから好きな商品を選択できます。





■栃木県内の試食会について

栃木県内の「あしかがフラワーパーク」「那須どうぶつ王国」でも、“とちあいか”の試食会を実施いたします。当日は、各施設での買い物や食事利用によるレシート（500円以上、1枚1回）で参加可能な抽選会も実施予定。“とちあいか”1パックや、施設の入場チケット、お菓子が当たります。いちご生産量、58年連続日本一の栃木県で、ぜひ“とちあいか”をお試しください。





【あしかがフラワーパーク 試食会 概要】

■開催日時：2026年１月24日（土）～１月25日（日） ※各日午後から開催予定

■場所：あしかがフラワーパーク （〒329-4216 栃木県足利市迫間町６０７）

■参加費：無料

【那須どうぶつ王国 試食会 概要】

■開催日時：2026年3月20日（金）～3月21日（土） 9:00～16:00※各日なくなり次第終了

■場所：那須どうぶつ王国 （〒329-3223 栃木県那須郡那須町大島1042-1）

■参加費：無料

【イベント詳細】

1.試食会

“とちあいか”を無料で配布いたします。※各日なくなり次第終了

2.抽選会

「あしかがフラワーパーク」内での買い物や食事利用によるレシートで抽選会に参加いただけます。※詳細は、後日発表いたします。





■コリラックマについて

【コリラックマ】

どこからともなくやってきた、白いクマの子。リラックマの知り合いではなかったようだけど、胸に赤いボタンがついているので、本物のクマではないみたい。コリラックマと名付けたのはキイロイトリ。いたずら大好きな、元気でやんちゃなコです。

リラックマごゆるりサイト（San-X ネット）：https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/

(c)2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.





■とちあいかについて

【とちあいかについて】

「とちあいか」（品種名：栃木137号）は2018年に開発された栃木県のオリジナル品種です。酸味が少なく甘さが強いのが特徴で、そのまま食べても、ケーキなどのスイーツに添えても美味しく、大きさはとちおとめとスカイベリーの中間くらい。縦に切ると、断面がハート型に見える味も見た目も幸せいっぱいのいちごです。いちごの品種開発は数年かけて行います。「とちあいか」の場合、大粒で甘く、収穫期間が長くて病気に強いという特性を持つ系統を選抜してきました。とちおとめに代わる、栃木県を代表するいちごとして人気上昇中です。





【全国農業協同組合連合会栃木県本部（JA全農とちぎ）について】

農家（組合員）が生産した農畜産物をとりまとめ、市場などに販売する販売事業と、農畜産物を作るのに必要な生産資材または生活用品などを農家（組合員）に供給する購買事業を行っています。2030年の全農グループのめざす姿として「持続可能な農業と食の提供のために“なくてはならない全農”であり続ける」を掲げています。栃木県本部は、本県の農業情勢や営農実態等を踏まえ、各部門における2030年のめざす姿を「栃木県本部2030年ビジョン」として策定しました。“専門性と総合力を発揮し、活力ある「産地とちぎ」を未来へつなぐ”をスローガンに、かけがえのない栃木県本部を目指します。

全国農業協同組合連合会栃木県本部サイト：https://www.zennoh.or.jp/tc/