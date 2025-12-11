株式会社ソニー・クリエイティブプロダクツ(所在地：東京都港区、代表取締役社長：大竹 健)が日本でのマスターライセンスを保有する『きかんしゃトーマス』は原作出版80周年を記念し株式会社サンリオ(本社：東京都品川区)が『きかんしゃトーマス』の登場キャラクターをデザインプロデュースした商品の販売を2025年12月18日(木)京王百貨店新宿店にて先行販売をいたします。





原作出版から80年、日本でもテレビ放送開始から30年以上にわたり愛されてきた「きかんしゃトーマス」は、現在も幅広い世代に親しまれています。

この度、大人でも持ちやすいシンプルなデザインをコンセプトに、トーマスの過去アニメシリーズの名場面を切り取った第1弾「スタンダードシリーズ」「エピソードシリーズ」「木製レールシリーズ」の商品を発表いたします。

会期中、商品税込2,000円以上購入でカレンダーカード1枚をプレゼントします。





「Thomas 80th Anniversary POP-UP SHOP」





サンリオデザインプロデュース商品(イメージ)





■イベント概要

開催場所：京王百貨店 新宿店 7階 パイレーツ・ファクトリー・ギフツ

開催期間：2025年12月18日(木)～2026年1月28日(水)









■商品情報

〇株式会社Pirates Factory

商品名 アルミ缶ストラップ 各1,100円

商品名 ブランケット 3,850円

商品名 コレクションアクリルチャーム全3種 550円

※その他、詳細はメニューボードをご確認ください。





〇株式会社ウロール

商品名 Tシャツ 各3,300円

商品名 トートバッグ 各2,200円

商品名 巾着 各1,980円

※全て税込

※予告なく変更となる場合がございます。





商品リスト(イメージ)





ノベルティカレンダー





■サンリオデザインプロデュース第1弾シリーズについて





サンリオデザインプロデュース第1弾シリーズ(イメージ)





左)スタンダードシリーズ

スタンダードなトーマスのデザインシリーズ。





中央)エピソードシリーズ

「トーマスとさかなつり(S1-12)」「トーマスとバーティとの競争(S1-14)」「ゴードンのまど(S5-3)」

「パーシーとチョコクランチ(S6-10)」など、トーマスならではの物語をデザインに落とし込みました。

大人でも持ちやすいシンプルで洗練されたデザイン。





右)木製レールシリーズ

木製おもちゃのあたたかみ、遊ぶたのしさをテーマにしたデザイン。









■きかんしゃトーマスについて

きかんしゃトーマスは2025年に原作出版80周年を迎える、未就学児に大人気のキャラクターです。1943年、イギリスの牧師 ウィルバート・オードリーが、はしかにかかって病床にいる息子・クリストファーのために話して聞かせた機関車のおはなし、それが現在子どもたちに大人気の「きかんしゃトーマス」の元となるおはなしでした。オードリー牧師は1945年から1972年の27年もの間にたくさんの作品を残しましたが、中でも1945年に出版されたトーマスの登場する「The Railway Series」はベストセラーとなり、彼の代表作となりました。

日本では、1973年にポプラ社が「汽車のえほん」シリーズの出版をスタートし、ロングセラーシリーズとして刊行が続いています。その後、イギリスの映像プロデューサー、ブリット・オールクロフトにより1984年に映像化されました。

現在までにエピソード数は500話以上にのぼり、世界200以上の地域で放送されています。

日本でも、絵本出版から50年、テレビ放送から30年以上の歴史があり、現在はNHK Eテレで毎週放送されています。また、玩具・絵本・アパレルといった商品に加えて、多様なイベント・テーマパーク・映画など、多数のタッチポイントで展開されています。





■きかんしゃトーマス公式 原作出版80周年特設サイト

https://www.thomasandfriends.jp/80th





■きかんしゃトーマス公式 Youtube

https://www.youtube.com/@thomasandfriendsjp









●ご掲載に関してのお願い

きかんしゃトーマスの写真使用の場合には下記のクレジットを付記してください。

(C) 2025 Gullane (Thomas) Limited.