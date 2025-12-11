株式会社ワイヤードビーンズ(仙台市青葉区、代表取締役 三輪 寛)は、「生涯を添い遂げるマグ」シリーズの新商品として、三石窯(岡山県備前市)で製造した「生涯を添い遂げるマグ 再生備前 三石窯(the continue.)」を、2025年12月11日より販売開始しました。(ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/ )





生涯を添い遂げるマグ 再生備前 三石窯(the continue.)





【伝統技法と現代の環境への配慮が融合した、唯一無二の一品】

Wired Beansから新たに発売する「生涯を添い遂げるマグ 再生備前 三石窯(the continue.)」。備前焼(びぜんやき)は、「日本六古窯」の中で最も古い焼き物の一つで、岡山県備前市を中心に生産される伝統工芸品です。釉薬を一切使わず、約1200～1300度の高温で焼き締めるのが最大の特徴で、素朴な土のぬくもりと存在感を感じることができます。1982年には国の伝統的工芸品に指定されました。

本製品は、備前焼の生産過程で廃棄される陶器を原料の一部として活用した、再生備前シリーズのプロダクトです。将来、備前の素材としてまた生まれ変われるようにという、持続可能性への想いが込められています。再生備前シリーズを企画する、株式会社the continue.の和風ブランド「三石窯」が手掛け、無釉薬の焼き物由来だからこそ見える飾らない魅力と、再生素材ならではの個体ごとに小さく異なる素材感を、確かな技術で形にしました。使い込むことで生まれる艶や風合いも含め、天然素材の魅力を末永くお楽しみいただけます。

カラーは、強い還元焼成によって素地が黒く締まるブラックと、土本来の生成り色が際立つホワイトの2種を展開。最大の特徴は、備前焼の代表的な窯変の一つである緋襷(ひだすき)の模様です。作品に稲藁を巻きつけたり置いたりすることで、備前の土に含まれる鉄分と稲藁の成分が化学反応を起こし、線状の模様として発色します。ブラックでは、藁を巻いた部分が還元焼成の影響が穏やかになり、赤ではなくベージュ調の緋襷模様として現れ、あたかも「たすき」をかけたように見えます。

伝統の緋襷の技法と、現代の環境への配慮が融合した、唯一無二の一品です。





廃棄陶器を原料の一部として活用した再生備前シリーズ。

備前焼の代表的な窯変の一つである緋襷(ひだすき)模様の表情が唯一無二の一品です。





【生涯を添い遂げるマグ 再生備前 三石窯(the continue.)】

商品名 ： 生涯を添い遂げるマグ 再生備前 三石窯(the continue.)

価格 ： 11,000円(税込)

タイプ/カラー： ブラック・ホワイト

サイズ ： 口径：約91mm 高さ：約74mm ※取手は含まず

職人 ： 三石窯(株式会社the continue.)

デザイン ： 株式会社GKインダストリアルデザイン

販売サイト ： https://store.wiredbeans.jp/









【生涯を添い遂げるマグとは】

日本各地の職人の手によって生み出されるプロダクト。シンプルながら飽きのこない共通デザインでつくることで、窯元の個性と地域ごとの特色が際立ちます。一つのプロダクトからはじまる、職人と地域の個性の広がり。広がりが共感を生み、仕組みが継続(継承)を生む。職人の技と風土が感じられる贅沢なひとときをお楽しみください。









【Wired Beansとは】

「職人とお客様をつなぐ」ために、生涯を共にしたくなる「本物」を日本の職人の手づくりで実現したブランドです。万が一割れてしまった場合に新しい製品と交換させていただく「生涯補償」を「生涯を添い遂げるグラス」「生涯を添い遂げるマグ」に付加してお客様と職人との縁をつないでいきます。グッドデザイン賞、独レッドドット・デザイン賞、米IDEA銅賞、独ジャーマンデザインアワード特別賞と、世界の数々のデザイン賞を受賞してきました。









【使い続けられる仕組み「生涯補償」】

「割れることが不安で普段使いを躊躇してしまう」ことがないよう、そして「職人手づくりの製品をより身近に、末永く愛用していただきたい」という想いから生まれたのが、Wired Beans独自のアフターサービス「生涯補償」です。破損した製品を外箱(付属箱)・補償書とともにお送りいただくことで、新しい製品と交換いたします。

継続性を大切に、「お客様と職人の縁」をこれからも紡いでいきます。









【三石窯とは】

三石窯は、再生備前シリーズの企画を行う、株式会社the continue.の和風ブランドです。廃棄される備前焼を原料の一部として活用し、備前焼が持つ伝統的な魅力を活かしつつ、現代の暮らしに溶け込む使いやすい器を生み出すことを目指し、日々制作に取り組んでいます。再生素材の配合から焼成に至るまで、一つひとつに時間と手間暇をかけ、持続可能なものづくりの中で新しい陶器の価値を追求しています。









【GKインダストリアルデザインとは】

昭和27年創業、生活道具からJR車両まで手がけ、国内外の多くのデザイン賞を受賞しています。「技術と芸術の融合」を理念とし、デザインを産業社会の中に的確に位置づけながら､人ともの､くらしと産業を活性化するしくみづくりを行っています。









■会社概要

会社名 ： 株式会社ワイヤードビーンズ

代表者 ： 代表取締役 三輪 寛

所在地 ： 〒980-0022

宮城県仙台市青葉区五橋1丁目5-3 アーバンネット五橋ビル6F

設立 ： 2009年10月

資本金 ： 1億円

事業内容 ： デジタルビジネス事業

デジタルコマース領域における、開発・保守・運用サービスの提供

デジタルマーケティング、ブランド運営

ブランドサイト： https://www.wiredbeans.jp/