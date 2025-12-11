Minimum Studio Corp.(本社：韓国、代表取締役：Kim Hyuna)は、Nintendo Switchにて2025年12月4日にリリースしたローグライトアクションゲーム『キャットガール サバイバー』のリリースを記念して、12月30日まで10％オフのセールを実施します。





キービジュアル





■爽快感あふれるドット絵アクション『キャットガール サバイバー』の魅力

Minimum Studio Corp.は、自社が開発したローグライトアクションサバイバルゲーム『キャットガール サバイバー』のNintendo Switch版を12月4日から正式リリースしました。

『キャットガール サバイバー』は、レトロなドット絵で描かれるかわいい猫耳キャラクターと、手応えのある戦闘システムや自由度高いやり込み要素が楽しめるサバイバル系アクションゲームです。主な魅力は、さまざまなスキルを獲得し、組み合わせることで強力な「伝説スキル」を解禁していくシステムです。同じステージでもスキルの組み合わせにより全く異なる攻略の仕方が求められ、毎回新たなプレイ体験をすることができます。さらに、膨大な「装備カスタマイズ」システムにより、武器と遺物を自分なりに組み合わせて装備の性能を自由自在にカスタマイズすることができます。これにより、既存の武器システムの限界を突破して自分だけの最強ビルドを構築する楽しさを味わうことができます。

『キャットガール サバイバー』は、このような自由度高いシステムにより、高い没入感と優れたゲーム性で好評を得ています。先行発売のPlayStation 5版では、累計プレイ時間が1,000時間を超えるユーザーが確認されている他、ユーザー主導で攻略サイトやWikiが開設されるなど、コミュニティ活動も活発に展開されております。特に、世界中のプレイヤーが生存時間を競い合う「無限ダンジョン」モードでは、プレイヤー自ら制作した強力な武器と6種以上のレジェンドスキルを組み合わせて戦い抜くことができ、最長25時間の生存記録を達成したユーザーが現れるなど、多くのユーザーから高い支持を集めています。





ゲーム内プレイ画面(1)





■『Cat Girl Survivor』のNintendo Switch版について

今回のNintendo Switch版では、膨大なコンテンツをコンソール環境でも快適に楽しめるよう、UIや操作性を全面的に最適化しております。特に、Nintendo Switch最大の特長である「携帯モード」をフルサポートしており、通勤・通学中の電車内やベッドの上など、場所を問わずいつでもどこでもプレイ可能です。

また、ゲーム内のすべてのチャプターは、小倉唯さん、植田佳奈さん、三宅麻理恵さんなど、日本トップクラスの声優陣によるフルボイスで収録されており、華麗なアクションとともに、深みのあるストーリーへの没入感を提供しています。

さらに、Nintendo Switchでのリリースを記念して、現在ニンテンドーeショップにて10％オフのセールプロモーションを実施中です。セールは2025年12月30日まで続く予定です。





ゲーム内プレイ画面(2)





■今後のNintendo SwitchでのDLC配信にも注目！

『キャットガール サバイバー』は、この12月中に、Nintendo Switch版にて追加エピソードや新規キャラクターを含むDLCの配信を予定しています。DLCには、お金好きの吟遊詩人「ミオ」が新規キャラクターとして登場します。ミオは音波を用いて敵を攻撃し、動きを止めることができる独自のスキルを持っており、既存のキャラクターとはまったく異なる戦略的な楽しさを提供いたします。さらに、DLCにはフルボイスで提供される5つの追加エピソードが収録されており、これまで知られなかったキャラクターたちの秘密を探ることができます。

Minimum Studio Corp.は、今回のNintendo Switch版の発売を通じて、より多くのユーザーに『キャットガール サバイバー』ならではの魅力を届けるとともに、現在開発中の続編の準備にもさらに力を入れていく予定です。









■『キャットガール サバイバー』 ゲーム概要

タイトル ：『キャットガール サバイバー』

ジャンル ：ローグライトアクションサバイバル

リリース日 ：2025年6月20日(PlayStation 5)／2025年9月20日(Steam)／

2025年12月4日(Nintendo Switch)

プラットフォーム：PlayStation 5、Steam、Nintendo Switch





＜関連URL＞

Nintendo Switch ストアページ： https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000113222

PlayStation 5 ストアページ ： https://store.playstation.com/ja-jp/product/UB1453-PPSA30915_00-0971306318878027/

Steam ストアページ ： https://store.steampowered.com/app/2890940/Cat_Girl_Survivor/?l=japanese

公式X ： https://x.com/minimumstudiogm









■Minimum Studio Corp.について

Minimum Studio Corp.は、2021年8月26日に設立されたインディーゲーム会社で、コンシューマー及びモバイルゲームを開発しています。「ユーザーの意見でゲームを進化させ、楽しさを見出させる」というモットーのもと、プレイヤーのフィードバックを積極的に受け入れ、迅速なアップデートで対応することをポリシーにしています。公式X(@minimumstudiogm)とDiscordを通してプレイヤーと積極的にコミュニケーションを取り、コミュニティの声をゲームの改善に反映していく開発スタイルを貫いています。