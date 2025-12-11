ジュメイラのスーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン」





【アラブ首長国連邦・ドバイ発】ラグジュアリー・ホスピタリティ業界の世界的リーダーであり、ドバイ・ホールディング傘下のジュメイラ(Jumeirah)は、世界でも屈指の希少なデスティネーションにおいて、プライベートレジデンスやプライベートアイランド、そして唯一無二の体験を厳選して提供する、最上位ブランド・コレクション「ジュメイラ・プリヴェ(Jumeirah Prive)」に、画期的なパートナーシップとして、スーパーヨット「ザ・マルテーゼ・ファルコン(The Maltese Falcon／マルタの鷹)」を新たに加えたことを2025年12月5日に発表しました。本パートナーシップにより、世界屈指のセーリング・スーパーヨットの一艇がジュメイラ・プリヴェ・コレクションに加わり、ジュメイラはラグジュアリーヨットによるハイエンド・クルージングの世界へと戦略的に踏み出します。





ザ・マルテーゼ・ファルコンによる体験は、ブランドが誇る世界最高水準のサービスと上質な設備に、究極のプライバシーと比類なき特別性を融合させた、厳選された“特別なリトリート体験”のコレクションとして創設されたジュメイラ・プリヴェにおいて、ジュメイラ・タンダ・アイランド(Jumeirah Thanda Island)に続く第2の提供体験として登場します。ジュメイラは、世界各地のプロパティで培ってきた、唯一無二で目的と美意識に裏打ちされた独自のアプローチを船上体験にも反映。シグネチャーとなる美食体験から、ウェルネスの専門性、そしてブランドの代名詞とも言える先を読むきめ細やかなサービスに至るまで、すべての要素が、海上においてもジュメイラならではの温かく寛容なホスピタリティの本質を体現するよう、丁寧にキュレーションされます。





ひと目でそれと分かる印象的なシルエットを誇る全長88メートルのセーリング・スーパーヨットは、2006年の就航以来、18以上の賞を獲得し、世界屈指の一艇として高く評価されてきました。革新性、卓越したクラフツマンシップ、そして時代を超えて輝き続けるデザインにより、今なお称賛を集め続けています。象徴的なダイナリグ(DynaRig)システムには、3本の自立式・回転型カーボンファイバー製マストが搭載され、わずか6分で、2,400平方メートルにもおよぶ帆を一斉に張り出すことが可能です。





この度、大規模なリフィット(改修)を終えた「ザ・マルテーゼ・ファルコン」は、内外装ともに洗練された新たな美意識をまとい、さらに最先端のエンジニアリング技術を随所に取り入れることで、より一層進化した姿へと生まれ変わりました。





最大12名のゲストを迎えることができる本ヨットは、船幅いっぱいに広がるフルビーム仕様のマスタースイートをはじめ、船の最上部にある眺望に優れたフライブリッジに位置する、テラスへ直接アクセス可能なプライベートVIPデッキ、さらに、それぞれに専用バスルームを備えた4つのダブルキャビンを完備しています。また、メインマストを囲む天窓付き三層構造のアトリウムと優美な階段、下部のセイルに投影される屋外シネマ、フライブリッジに設えられた回転式の円形サンベッド、さらにマッサージルームとフィットネススタジオを備えた専用ウェルネスエリアなど、レジャー施設も充実。さらに、ジェットスキー、カヤック、ジェットサーフ、スタンドアップパドルボード、シュノーケリング用具など、多彩なウォータースポーツ機器も揃い、ゲストは周囲の海を思う存分満喫することができます。





ザ・マルテーゼ・ファルコンは、ジュメイラ・プリヴェのコレクションのもと、2025年12月に初航海を迎え、カリブ海に位置するアンティグアを出航し、地中海とカリブ海を結ぶ季節ごとの航路で運航されます。夏季には、バレアレス諸島、フレンチ・リビエラとモナコ、イタリアのアマルフィ海岸とサルデーニャ島、さらにクロアチア、モンテネグロ、ギリシャ、トルコの沿岸を巡ります。冬季には再びカリブ海へ戻り、アンティグア、バハマ、セント・マーチン島、セント・バース島などへの寄港を予定しています。





―トーマス・B・マイヤー(Thomas B. Meier / ジュメイラ最高経営責任者)コメント：

「ザ・マルテーゼ・ファルコンは、ジュメイラ・プリヴェにとって、ラグジュアリーヨットによるハイエンド・クルージングの世界へとその領域を広げる、まさにエキサイティングな新章の幕開けです。最上級の審美眼をもつトラベラーのために設計された本コラボレーションは、究極のプライバシーと比類なき特別性、そして卓越したサービスを融合させた、唯一無二で目的と美意識に裏打ちされた体験を創出するという私たちのコミットメントを体現しています。このヨットが誇る伝統とクラフツマンシップはまさに比類なきものであり、本パートナーシップにおける私たちの役割は、美食の専門性、ウェルネス体験、そしてジュメイラを象徴するアラビアン・ホスピタリティの温かな精神を通して、船の旅をさらなる高みへと昇華させることにあります。」





タンザニアのジュメイラ・タンダ・アイランドを第1の提供体験として発足した、最上位のブランド・コレクション「ジュメイラ・プリヴェ」は、世界有数の希少なデスティネーションにおいて、レジデンス、プライベートアイランド、エステート、そして唯一無二の体験を厳選して提供する、キュレーション型コレクションとして誕生しました。主に超富裕層を対象に、私邸のようなプライバシーと快適性に、ジュメイラならではの洗練された世界最高水準のサービスと上質なホスピタリティを融合させた、極めて特別な体験をお届けします。ジュメイラ・プリヴェは、ジュメイラ・アイコンズ(Jumeirah Icons)、ジュメイラ・ホテルズ＆リゾーツ(Jumeirah Hotels & Resorts)、ジュメイラ・レジデンシズ(Jumeirah Residences)と並ぶ、ジュメイラの4つの提供カテゴリーの一つとして位置づけられ、進化し続ける現代の審美眼をもつトラベラーのニーズに応えるべく、それぞれ異なる価値提案を備えています。





ジュメイラは持続可能な成長を続けており、2030年までにポートフォリオ規模を倍増させるという目標に向け、着実に歩みを進めています。「世界で最も影響力のあるホスピタリティブランドとなる」というビジョンのもと、主要な地域市場および国際市場における存在感を拡大すると同時に、体験価値を見据えて設計されたデザイン、マインドフルなライフスタイル、そしてホリスティックなウェルビーイングにかたちづくられた、唯一無二で目的ある体験を通して、ゲスト体験をより豊かなものへと昇華させるべく、ブランドの進化を推し進めています。

【ジュメイラ(Jumeirah)について】

ラグジュアリー・ホスピタリティ業界の世界的リーダーであり、ドバイ・ホールディング傘下のジュメイラは、中東、ヨーロッパ、アジア、アフリカにわたり、31の卓越したプロパティを展開しています。1999年にブランドを象徴するジュメイラ・ブルジュ・アル・アラブ(Jumeirah Burj Al Arab)のオープンによって、ラグジュアリー・ホスピタリティの在り方を一変させた同ブランドは、洗練されたビーチフロント・リゾートや高く評価される都市型ホテル、そしてラグジュアリーなレジデンスによって今や世界中でその名を知られています。モルディブの楽園にあるコンテンポラリーなジュメイラ・オルハハリ・アイランド(Jumeirah Olhahali Island)から、アートにインスパイアされたイタリアのジュメイラ・カプリ・パレス(Jumeirah Capri Palace)、そして、英国の伝統にモダンなアレンジを加えたロンドンのジュメイラ・カールトン・タワー(Jumeirah Carlton Tower)まで、ジュメイラは、温かく寛容なサービスと、世界中のゲストに喜んでいただける、唯一無二で目的ある体験を創造する力で知られる存在となっています。





