みらいコンサルティンググループ（本社：東京都中央区、代表：久保 光雄、岡田 烈司）は、この度、地域と地域、そして世界と日本のローカルをつなぐリージョナルエアライン事業を展開するJCAS Airways株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：白根 清司、梅本 祐紀、以下 JCAS社）への出資を実行しました。本出資は、地域創生と観光活性化を空のインフラから推進することを目的としています。

みらいコンサルティンググループは、「地域創生に向けた取り組み」を重点テーマの一つとして掲げ、地域経済の活性化に貢献することを目指しています。特に、富山や松江といった地域に支社を設置し、地域企業へのコンサルティングサービス提供を通じて、積極的な地域活性化を推進してまいりました。昨今では、地域プロジェクトにおいて「観光」を重要なテーマと位置づけ、地域温泉旅館への企画支援なども実施しています。さらに、大分県別府市にある立命館アジア太平洋大学（APU）との連携をはじめ、外国人財の活用支援にも積極的に取り組んでいます。また、豊富な海外ネットワークを活用し、地域のインバウンド戦略にも注力しています。JCAS社は、「日本のローカルが、もっと活きる路を。」を企業理念に掲げ、関西国際空港を起点に富山・米子など地方空港を結ぶ新たな航空ネットワーク構築を目指す次世代航空スタートアップです。移動の可能性を広げるだけでなく、就航地の魅力を発掘し、国内外の顧客がさまざまな体験をできるような地域創生事業の取り組みを展開しています。みらいコンサルティンググループは、JCAS社が掲げる企業理念に強く共感し、今回の出資を決定いたしました。本出資により、みらいコンサルティンググループが注力する地域創生・観光活性化の取り組みとJCAS社の航空ネットワークが融合し、空のインフラという視点から地方空港へのアクセス向上や観光需要の拡大、地域経済の持続的発展に貢献するものと確信しています。

◆JCAS Airways株式会社代表取締役：白根 清司、梅本 祐紀本社所在地：大阪府大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル8階 コラボオフィスnx46設立：2023年6月21日事業内容：航空運送事業および地域創生事業https://www.jcas.co.jp/

◆みらいコンサルティンググループ代表：久保 光雄 岡田 烈司本社所在地：東京都中央区京橋2丁目2番1号 京橋エドグラン19階設立年： 1987年4月6日その他拠点： 国内…旭川・札幌・秋田・盛岡・仙台・福島・新潟・富山・埼玉・川越・立川・横浜・甲府・浜松・名古屋・中部・岐阜・四日市・京都・大阪・和歌山・せとうち・松江・高松・松山・北九州・福岡・大分・熊本・鹿児島・沖縄海外…中国（北京･上海･深圳)､ベトナム（ハノイ･ホーチミン・ダナン)､タイ､マレーシア､シンガポール、バングラデシュみらいコンサルティンググループは、1987 年の創業以来、一貫して中堅中小企業の経営をサポートしてまいりました。 会計士、税理士、社会保険労務士といった専門家、および企業における経営企画経験者など、国内外約 300 人のプロフェッショナルが、日本国内はもとより、中国・ASEAN で企業の健全な成長を支援しています。 会計税務、人事労務といった専門領域のみならず、デジタル・AI活用、新規事業創造、海外進出、外国人の採用と定着（外国人財サービス）といった最新の経営テーマにおいても、提供価値を高めてまいります。さらに 「Co-Creation for Innovative MIRAI 2030」＜競争から共創へ：イノベーティブなミライ＞をビジョンに､中堅・中小企業の長期的発展を支援し続けてまいります。https://www.miraic.jp

【本件に関するお問い合わせ】みらいコンサルティンググループ企画・広報担当：下阪（シモサカ）TEL：03-6281-9810（営業時間 平日9：30～17：00）E-mail：info@miraic.jp