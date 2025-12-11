和の香水ブランド『J-Scent』（ジェイセント）を企画製造販売する有限会社ルズ（所在地：東京都品川区、代表取締役：天田 徹）は、オンラインストアLUZ-Storeの売れ行きに基づき、2025年11月の人気ランキングを作成しました。J-Scentでは20種以上の香りをラインアップしており、ランキングはオードパルファン、パフュームオイル、ミニフレグランスの3部門で構成されています。

女性に人気、自然な魅力の「アオイモモ」の香り。

J-Scent「アオイモモ / Tender Peach」の香りが、オードパルファン部門で10月に続き11月も5位にランクインし、2か月連続のトップ5入りとなりました。とりわけ女性からの高い支持が寄せられており、改めて同製品への関心が高まっています。桃の香りというと、濃厚な甘さやみずみずしいフルーティーさを想起されることが一般的ですが、J-Scentの「アオイモモ」はその名の通り、熟す前のまだ青白く固い果実を思わせるグリーンノートが特徴です。軽やかで清潔感のあるトップノートは若々しくフレッシュな印象を与え、ミドルからラストにかけては徐々に桃の甘さが広がり、ラストにはサンダルウッドとムスクが織りなすクリーミーな香りへと変化します。

香りに奥行きをもたらす、天然のチュベローズ。

チュベローズはしばしば「濃厚」「甘美」「官能的」と形容される香料ですが、J-Scentのアオイモモでは厳選した天然のチュベローズを用いることで、香りに自然な奥行きと深みを持たせています。軽やかで若々しい印象のグリーンノートから、内に秘めた美しさが徐々にあらわれるように甘さがにじみ出る構成は、ナチュラルで上品な魅力を引き立てます。

秋冬における異例のランクイン

近年、香り市場の拡大を背景に、日本でもフレグランスを用いた自己表現が広がりを見せています。J-Scentアオイモモは本来、春夏に人気が高まりやすい、軽やかなグリーンノートを持つ香りですが、容量の多い50mLサイズのオードパルファンとしては初めて、10～11月にランキング入りを果たしました。季節や他者のイメージに左右されず自然体の魅力を引き出す香りとして、年間を通じて支持が広がっていることを示す結果となりました。

和の香りの香水ブランド『J-Scent』2025年11月人気ランキング

オードパルファン部門1位 和肌 / Yawahada2位 恋雨 / Koiame3位 紙せっけん / Paper Soap4位 力士 / Sumo Wrestler5位 アオイモモ / Tender Peachパフュームオイル部門1位 恋雨 / Koiame2位 和肌 / Yawahada3位 柚子 / Yuzu4位 力士 / Sumo Wrestler5位 ヒスイ / Hisuiミニフレグランス部門1位 和肌 / Yawahada2位 恋雨 / Koiame3位 アオイモモ / Tender Peach4位 ほうじ茶 / Roasted Green Tea5位 力士 / Sumo Wrestler

アイテムの種類について

オードパルファン（50mL / スプレー）

植物由来のエタノールを使用した、香水で、J-Scentの主力商品。

パフュームオイル（10mL / ロールオン）

スクワランをメインとしたさらっとした使用感で、エモリエント効果もあるオイルタイプのフレグランス。

ミニフレグランス（2mL / スプレー）

オンラインストアLUZ-Store限定商品。オードパルファンの小容量タイプ。

和の香水ブランド『J-Scent』について

世界に誇れる日本の美意識、独特な伝統、文化、そして今を生きる私たち日本人の暮らしに溶け込んできた香りを「和（あ）える」ことにより生み出したメイド・イン・ジャパン・フレグランス。私たちの記憶に残る情景を呼び起こすいつかの、どこかの・・・新しい香り J-Scent

J-Scentでは、川端康成の小説『眠れる美女』をモチーフにした和肌（やわはだ）や、花見酒、ラムネの香りなど、和をテーマにした香りを発売してきました。近年はヨーロッパを主体とした海外のフレグランス市場でも、取扱店舗数を拡大しています。

香りのラインアップ（29種）2025年11月現在

ほうじ茶、沈香、落雁、花見酒、紙せっけん、紫陽花、ラムネ、柚子、力士、和肌、はちみつとレモン、花街、ヒスイ、光芒、うす紅、黒革、恋雨、薄荷、木屑、月雫、珈琲、アオイモモ、橙マツリカ、あんみつ※1、入道雲、陽茉莉※2、夢綿※3、ツタジュウ、ごちそう※4※1 ～※4 限定商品

J-Scent official site

和の香水ブランド『J-Scent』取扱店

https://luzfragrance.com/j-scent/?utm_source=URL&utm_medium=press&utm_campaign=J-site

LUZのオンラインストアLUZ-Storeの他、蔦屋書店、TSUTAYA BOOKSTORE、ハンズ、ISETAN BEAUTY onlineなどで取り扱いがあります。

商号 ：有限会社ルズ代表者 ：代表取締役 天田 徹設立 ：2001年6月事業内容：・自社ブランド香水「LUZ Fragrance ルズフレグランス」の企画製造販売 ・香り製品のOEM製造 ・オンラインストア 香り専門店「LUZ-Store ルズストア」の運営