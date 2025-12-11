株式会社シップス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：原裕章）が運営するWEBマガジン「SHIPS MAG」では、親子で楽しめるホリデー企画「ちいさな手でつくるちいさなクリスマスツリー」を公開しました。自宅でも楽しめるホリデー体験を求めて、表参道の人気フラワーショップ〈ディリジェンスパーラー〉協力のもと、フレッシュなグリーンを使った“ミニクリスマスツリーづくり”をレクチャー。自分だけの特別なツリーを作る喜びをご家族でも楽しめるよう、HOW TOとともにご紹介いたします。家族で過ごす時間が増える季節に、思い出づくりのきっかけとなるコンテンツとして是非ご覧ください。

「自分たちが着ている服を子供にも着せたい」こんな想いがキッズラインのはじまりです。子供の笑顔が似合う服、そんな気持ちをシップスのスタンダードなテイストをベースに表現していきます。

株式会社シップスについて

シップスは1975年に設立した、日本で歴史のある老舗のセレクトショップです。その歴史は、1952年創業の東京・上野のアメ横で開店した「三浦商店」にはじまり、1970年に屋号を「ミウラ」と改め、輸入カジュアル衣料品の販売を開始しました。その後、1975年に「有限会社ミウラ」を設立し、SHIPSの前身である「MIURA & SONS 渋谷店」をオープン。1977年には第一号店となる「SHIPS 銀座店」を開店し、1987年に「株式会社シップス」へと組織および商号を変更、2025年に設立50周年を迎えました。「Stylish Standard」をコンセプトに、国内外ブランドのセレクトとシップスオリジナル商品を揃え、トレンドとベーシックをミックスしたスタイルを提案しています。SHIPS、SHIPS anyの2つのレーベルを軸に、メンズ、ウィメンズ、キッズのアパレルと服飾雑貨を中心に販売しており、全国に店舗を構え、SHIPS 公式オンラインショップなどの通販サイトを展開している企業です。

