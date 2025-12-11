お世話になった方へ、おめでたい装いの新春和菓子で年末年始のご挨拶はいかがでしょうか。株式会社亀屋万年堂（本社・工場：神奈川県横浜市都筑区 / 総本店：東京都目黒区自由が丘）は、年末年始のご挨拶にピッタリな、華やかな迎春パッケージの「迎春黒糖虎焼 」および「迎春バター虎焼」（各1個 162円(税込)・常温販売）を12月25日(木)より直販店舗（東京・神奈川17店舗）・公式オンラインショップにて期間限定販売いたします。亀屋万年堂のどら焼きはしっとりふんわり食感になるよう、こだわりの製法で虎模様に焼き上げており、どなたにも喜ばれる自慢の逸品です。商品詳細WEBページ：https://www.navona.co.jp/lineup/?id=1669192020-381566&p=1&ca=4

ご購入は亀屋万年堂直販店舗及び公式オンラインショップナボナ広場にて

迎春仕様の個包装パッケージ版は、12月25日(木)～1月4日(日)頃まで期間限定で販売。亀屋万年堂の直販店舗や公式オンラインショップで購入可能です。

◆迎春黒糖虎焼ミネラル豊富な沖縄県産の黒糖と香川県産の和三盆糖蜜を使用しこだわりの製法で虎模様に焼き上げた生地に、北海道産小豆を丁寧に炊き上げた粒あんをはさみました。【販売価格】1個 162円(税込)【販売期間】12月25日(木)～1月4日(日)頃【特定原材料(8品目)】小麦・卵【カロリー】1個あたり179kcal

◆迎春バター虎焼しっとりとやわらかく虎模様に焼き上げた生地に、北海道産小豆を使用した粒あんと、北海道産バターに沖縄県産の海水塩を入れた塩味の効いたバタークリームをはさみました。【販売価格】1個 162円(税込)【販売期間】12月25日(木)～1月4日(日)頃【特定原材料(8品目)】乳・小麦・卵【カロリー】1個あたり244kcal

亀屋万年堂直販17店舗は年内休まず営業いたします。1月1日は旗の台店と東急プラザ蒲田店を除く15店舗は時間を短縮して営業をしております。ぜひお近くの亀屋万年堂までお越しください。※全店、12月31日・1月2日・1月3日は時間を短縮して営業いたします。 詳しくは亀屋万年堂公式HPをご確認ください。

会社概要

【会社名】株式会社亀屋万年堂【創業】昭和13年12月18日【資本金】2600万【本社・工場】横浜市都筑区折本町470番地【社員数】390名【事業内容】和洋菓子製造・販売【店舗】東京・神奈川17店舗【URL】https://www.navona.co.jp/

昭和13年に東京・自由が丘の地で創業して以来、お客様に親しまれるお菓子作りをモットーに、地域の皆様と共に歩んで参りました。昭和38年には王貞治氏のCMでおなじみの「お菓子のホームラン王・ナボナ」を発売。伝統を大切にする和の佳き心と、現代風の好みに合わせた洋のセンスが織りなす当社の代表商品でございます。私どもが大切にするのはお菓子を通じて心の豊かさを伝えていくことです。 笑顔・憧れ・夢といった感動を創造すること、季節のご挨拶や地域・家庭内の行事等人と人との和を育むお手伝いをさせていただくこと、今までもこれからも変わらぬ私どもの誓いです。創業百年に向け変わらぬ想いを貫きつつも、時代に沿った新しい価値をお届けできますよう、伝統を磨き上げて参ります。

