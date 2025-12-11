株式会社青木製作所(本社：群馬県高崎市、代表取締役：青木 敬祐)は、新商品として前方録画および前後録画に対応した一体型ドライブレコーダー「AMEX-A10シリーズ」を、2025年12月17日(水)より発売いたします。





本シリーズは、前方録画タイプ「AMEX-A10(1カメラ)」と、前後録画タイプ「AMEX-A10W(2カメラ)」の2種展開となります。フロントカメラ・GPS機能・取付ステーを本体に内蔵した一体型設計により、従来モデルと比較してさらにコンパクトな薄型ボディーを実現しました。取り付け時の全高は当社史上最も低く、車内の視界や景観を損なわないスマートな装着が可能なモデルです。

製品ページ： https://www.aokiss.co.jp/drive-recorder-a10-10w.html





ドライブレコーダー「AMEX-A10シリーズ」





●コストを抑えた手軽に導入できるエントリーモデル





ドライブレコーダーを利用していない理由





あおり運転や事故時の証拠確保の重要性が高まる中、ドライブレコーダーの搭載率は2025年に 66.6％ に達しています。しかし、未搭載の理由として「購入や取り付けに費用がかかる(60.4％)」、「取り付けが面倒(19.3％)」といった声があり、コストや手間が導入の障壁になっていることがわかります(出典：チューリッヒ保険会社「2025年あおり運転実態調査」)。

「AMEX-A10シリーズ」は、ドライブレコーダーに必要な機能に絞り込みつつ、手の届きやすい価格を実現。コンパクトで車内に馴染む設計により、初めて導入する方でも取り付けが簡単で、買い替えや追加導入にも柔軟に対応します。さらに、前後録画やGPS機能の搭載により、事故やあおり運転の状況を記録でき、万一のトラブル時にもドライバーに高い安心感を提供します。









●必要な機能に絞ったシンプルで充実した設計





メイン画面イメージ

本シリーズのフロントカメラは、約370万画素のWQHDカメラを搭載し、高画質での録画が可能です。さらにHDR機能を搭載したことで、トンネル内や夜間走行時でも鮮明な映像を記録できます。本体は、前方録画用のフロントカメラ・GPS機能・取付ステーを内蔵したスマート設計で、コンパクトかつ圧迫感の少ないデザインです。車内景観を損なわず、初めての導入でも手軽に設置できます。





【主な特徴】

・高画質録画：約370万画素のWQHDカメラ搭載で、昼夜問わず鮮明な映像を記録。

・HDR機能搭載：トンネル内や夜間走行時でも明暗をくっきり記録。

・GPS内蔵：正確な位置情報と時刻情報を同時に記録し、事故時の証拠能力を向上。

・コンパクト設計：圧迫感のないデザインで車内景観を損なわず、盗難防止効果も期待。









●ラインナップ

【AMEX-A10】

主な特徴：前方録画タイプ(1カメラ)、コンパクト設計

フロントカメラ：○

リアカメラ：×

GPS：○(内蔵)

JANコード：4950329402114





【AMEX-A10W】

主な特徴：前後録画タイプ(2カメラ)、コンパクト設計

フロントカメラ：○

リアカメラ：○

GPS：○(内蔵)

JANコード：4950329402107









●製品仕様

走行時画素 / センサー(フロント) ： 約370万画素、

1/2.9CMOSセンサー(HDR対応)

走行時画素 / センサー(リア) ： 200万画素、1/3CMOSセンサー

録画解像度(フロント) ： WQHD(2560×1440)、27.5fps

録画解像度(リア) ： FHD(1920×1080)、25fps

液晶ディスプレイ ： 3.18インチ、IPS液晶

撮影画角(フロント) ： 対角120°(水平111°/ 垂直60°)

撮影画角(リア) ： 対角122°(水平107°/ 垂直55°)

記録モード ： 常時録画、衝撃録画

付属メモリー / 対応メモリー ： microSDカード16GB、

最大128GB(Class10以上)

録画ファイル形式 ： TS

Gセンサー ： 3段階調整(低、中、高)/OFF

GPS ： ○(内蔵)

電源電圧 ： 12V

サイズ(本体) ： 約 W90×H36×D30(mm)

サイズ(リア) ： 約 W52×H24×D24(mm)

本体質量 ： 90g(取付ブラケットを含む)

配線コード長(シガープラグコード) ： 約3.4(m)

配線コード長(リアカメラ用コード) ： 約7.5(m)

動作温度範囲 ： -20℃～65℃

※各サイズは、ブラケットおよび突起部を含まない数値となります。

※リアカメラ用コードの配線コード長は、カメラケーブルとケーブルの長さを合わせた数値となります。









●株式会社青木製作所について

株式会社青木製作所は、昭和22年10月に設立された群馬県高崎市にある自動車用部品・用品を中心に手掛ける企業です。これまでにないモノを生み出すことで、皆様の暮らしとカーライフを豊かにする商品の提供を目指しています。









【会社概要】

商号 ： 株式会社青木製作所

代表者 ： 代表取締役 青木 敬祐

所在地 ： 〒370-1201 群馬県高崎市倉賀野町2917-1

設立 ： 1947年10月

事業内容 ： 自動車用部品の設計、開発、製造、OEM生産

資本金 ： 2,000万円

青木製作所URL： https://www.aokiss.co.jp/

AMEX公式URL ： https://aoki-amex.com/









【本商品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社青木製作所 営業部

Tel ： 027-346-3838

E-Mail ： info@aokiss.co.jp