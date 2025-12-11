ＡＩプレゼンテーション生成市場は、企業がより迅速でスマートなコンテンツ作成を求める中で加速
スライド作成の新時代：ＡＩが職場コミュニケーションを再定義
企業が世界規模で拡大し、コンテンツ需要がより複雑化する中、人工知能はプレゼンテーションの作成と共有を効率化するためにますます活用されている。提案書作成の高速化から、分散チーム全体のブランド一貫性の維持に至るまで、ＡＩ支援型プレゼン作成ツールは現代的な職場コミュニケーションの中心的存在となりつつある。この変化は、生成モデル、自動化、リアルタイム協働によって支えられ、ＡＩプレゼンテーション生成市場を力強い持続的成長へ導いている。
市場見通し：どれほどのスピードで成長しているのか？
ＡＩを活用したプレゼンテーション生成市場は急速な拡大期に入りつつあり、二〇二四年の十五億四千万ドルから二〇二五年には十九億四千万ドルへ、年平均成長率二五・七％で成長している。近年の成長要因には、世界的なマーケティング需要、統合型セールスワークフロー、提案書作成サイクルの高速化、ハイブリッドおよびリモートチームにおける調整されたコミュニケーション需要の増加が含まれる。
市場サンプルの詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29280&type=smp
二〇二九年に向けて、市場は四十七億九千万ドルへ達し、二五・四％の年平均成長率を維持すると予測されている。ブランド管理要件の強化、多言語コミュニケーション需要の増加、拡張可能なカスタム営業資料の需要、経営報告サイクルの短縮などが主な成長要因である。今後期待される技術革新には、次世代自然言語生成、テキスト・画像・チャート統合のマルチモーダルモデル、ブランド遵守のための検索拡張生成、プロンプト制御によるスライドスタイルの高度化が含まれる。
導入を後押しする要因：自動化されたコンテンツ生成への移行
企業は手作業による負荷を減らし、生産速度を高めるため、自動化されたコンテンツ生成を積極的に採用している。自然言語生成やスマートレイアウト機能を備えたＡＩツールは、簡単な指示や業務データから構造化されたスライド、ビジュアル、ストーリーフローを生成できるようになった。この変化により、作成時間の短縮、ブランドエラーの削減、フォーマットではなく戦略的メッセージングに集中できる環境が整っている。
ユーロスタットの報告によると、この動きは加速しており、自然言語生成を使用する欧州連合の企業は二〇二四年に五・四％となり、前年の三・三％から上昇した。これは自動化が主流のコンテンツツールとなりつつある明確な兆候である。
市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-presentation-generation-global-market-report
ＡＩベースのプレゼン作成を主導する企業
高度な生成エンジン、ブランド管理システム、協働設計ツールによって市場を形成している主要企業は次のとおり：
・マイクロソフト
・アドビ
・グーグル
・ゾーホー
・キャンバ
・プレジ
・メンティメーター
・アッピーパイ
・ピクトチャートＡＩ
・シンプリファイド
エンタープライズ向けスイートからクリエイター向けプラットフォームまで、これらの企業がスライドの設計、編集、提供の方法を再定義している。
企業が世界規模で拡大し、コンテンツ需要がより複雑化する中、人工知能はプレゼンテーションの作成と共有を効率化するためにますます活用されている。提案書作成の高速化から、分散チーム全体のブランド一貫性の維持に至るまで、ＡＩ支援型プレゼン作成ツールは現代的な職場コミュニケーションの中心的存在となりつつある。この変化は、生成モデル、自動化、リアルタイム協働によって支えられ、ＡＩプレゼンテーション生成市場を力強い持続的成長へ導いている。
市場見通し：どれほどのスピードで成長しているのか？
ＡＩを活用したプレゼンテーション生成市場は急速な拡大期に入りつつあり、二〇二四年の十五億四千万ドルから二〇二五年には十九億四千万ドルへ、年平均成長率二五・七％で成長している。近年の成長要因には、世界的なマーケティング需要、統合型セールスワークフロー、提案書作成サイクルの高速化、ハイブリッドおよびリモートチームにおける調整されたコミュニケーション需要の増加が含まれる。
市場サンプルの詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample.aspx?id=29280&type=smp
二〇二九年に向けて、市場は四十七億九千万ドルへ達し、二五・四％の年平均成長率を維持すると予測されている。ブランド管理要件の強化、多言語コミュニケーション需要の増加、拡張可能なカスタム営業資料の需要、経営報告サイクルの短縮などが主な成長要因である。今後期待される技術革新には、次世代自然言語生成、テキスト・画像・チャート統合のマルチモーダルモデル、ブランド遵守のための検索拡張生成、プロンプト制御によるスライドスタイルの高度化が含まれる。
導入を後押しする要因：自動化されたコンテンツ生成への移行
企業は手作業による負荷を減らし、生産速度を高めるため、自動化されたコンテンツ生成を積極的に採用している。自然言語生成やスマートレイアウト機能を備えたＡＩツールは、簡単な指示や業務データから構造化されたスライド、ビジュアル、ストーリーフローを生成できるようになった。この変化により、作成時間の短縮、ブランドエラーの削減、フォーマットではなく戦略的メッセージングに集中できる環境が整っている。
ユーロスタットの報告によると、この動きは加速しており、自然言語生成を使用する欧州連合の企業は二〇二四年に五・四％となり、前年の三・三％から上昇した。これは自動化が主流のコンテンツツールとなりつつある明確な兆候である。
市場の詳細はこちら：
http://www.thebusinessresearchcompany.com/report/artificial-intelligence-ai-presentation-generation-global-market-report
ＡＩベースのプレゼン作成を主導する企業
高度な生成エンジン、ブランド管理システム、協働設計ツールによって市場を形成している主要企業は次のとおり：
・マイクロソフト
・アドビ
・グーグル
・ゾーホー
・キャンバ
・プレジ
・メンティメーター
・アッピーパイ
・ピクトチャートＡＩ
・シンプリファイド
エンタープライズ向けスイートからクリエイター向けプラットフォームまで、これらの企業がスライドの設計、編集、提供の方法を再定義している。