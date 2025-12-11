フランス政府公式機関の関西日仏学館で、フランス語を無料体験！12/21（日）大阪と京都でオープンデー開催！
フランス語をはじめてみませんか？
フランス政府公式機関である関西日仏学館では、フランス語講座やレベルチェックを行う「フランス語オープンデー」を12月21日（日）に大阪と京都で開催します。
関西日仏学館ってどんなところ？どんな先生がいるの？自分のレベルは？といった疑問にまとめてお答えするオープンデー。定評あるフランス語講座を実際に体験してみませんか？
オープンデーの日に冬学期の講座（2026年1月～3月）にお申込みいただくと、年会費が無料になる特典もあります。
フランス語オープンデー
日時：2025年 12月21日（日）13:30
場所：関西日仏学館（大阪・京都）
プログラム：
・13:30-14:20 無料体験レッスン
入門、初級、中・上級の４つのレベルの講座を体験していただけます。
※事前のご予約をお願いします。
予約無しでもご参加可能ですが、カウンセリングの順番が遅くなる可能性があります。
・14:30-15:00 冬学期説明会
・15:15-17:00 専任講師によるカウンセリング・受講相談
※事前に無料体験レッスンをご予約いただいた方優先
お申込み：
オンラインブティック、窓口、お電話・メールでお申込み下さい。
オンラインブティック大阪校：https://kansai-osaka.extranet-aec.com/events/view/26-#/
オンラインブティック京都校：https://kansai-kyoto.extranet-aec.com/events/view/26-#/
【大阪】kansai.osaka@institutfrancais.jp Tel. 06 6358 7391
【京都】kansai.kyoto@institutfrancais.jp Tel. 075 761 2105
※ 休館：日・月・祝日
関西日仏学館の講座は、春・夏・秋・冬の年４学期制。冬のフランス語講座は、2026年1月より始まります。
2026年 フランス語講座 冬学期
開講期間：2026年1月9日（金）～3月19日（土）
登録受付：2025年12月6日（土）～2026年1月15日（木）
関西日仏学館のご紹介
1927年に京都市に設立されたフランス政府公式文化機関。フランス語講座を開講するとともに、文化イベントを開催し、日仏両国の文化的・知的交流に努めている。本部はフランス大使館文化部。
・館長：サンドリン・ムシェ（在京都フランス総領事）
・所在地
【大阪】〒530-0041 大阪市北区天神橋2-2-11阪急産業南森町ビル9階
【京都】〒606-8301 京都市左京区吉田泉殿町8
配信元企業：関西日仏学館
