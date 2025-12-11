2031年に4億3,960万米ドルへ拡大する世界の眉毛ジェル市場：CAGR5.2％で成長するビューティケア分野の新潮流
世界の眉毛ジェル市場は、2022年時点の2億7,860万米ドルから2031年には4億3,960万米ドルへと大きく成長し、2023年～2031年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.2％を記録すると見込まれています。眉毛ジェルは、眉毛の形状・色・質感を整えることで顔全体の印象に影響を与える重要なメイクアップ製品として、世界的に需要が拡大しています。特にSNSの普及により、美容トレンドのグローバルな広がりが加速し、消費者が“自然でありながら洗練された眉”を求める風潮が高まったことが市場成長の大きな原動力となっています。
眉毛ジェルは、眉のボリューム感を演出し、毛流れを固定し、色味を補正するなど多機能であることから、近年ではアイメイクの中心製品として位置づけられています。従来のペンシルやパウダーと比較して自然かつ持続性の高い仕上がりが得られる点が魅力であり、幅広い年代のユーザーから支持を集めています。
多様化するニーズに応える製品アップグレードと技術革新
眉毛ジェル市場の拡大には、製品の技術革新とラインナップの多様化が大きく寄与しています。近年では、ウォータープルーフ処方や汗・皮脂に強いロングラスティング処方が進化し、日常使いだけでなくスポーツや屋外活動でも崩れにくい高機能製品が増加しています。また、敏感肌への配慮として、アルコールフリーや香料フリーなど安全性の高いクリーンビューティ製品への関心も高まっています。
さらに、透明ジェルやティントタイプ、繊維入りでボリュームを出すタイプなど、目的に応じた選択肢が拡大。自然な眉を求めるユーザーからトレンド眉を作りたい層まで、幅広いターゲットに対応できるようになりました。デジタルメイクアプリやAR技術を活用した色選び・形選び支援も普及し、消費行動の利便性向上も市場拡大を後押ししています。
美容意識の変化が市場成長を後押し
グローバルな美容意識の高まりは、眉毛ジェル需要の増加に直結しています。特にZ世代やミレニアル世代は、眉メイクを顔の印象を左右する最重要ポイントと捉える傾向が強く、SNSや美容インフルエンサーによる情報拡散が購買行動に大きく影響しています。
また、美意識のジェンダーレス化も市場成長の重要なファクターです。男性向けグルーミング製品として眉毛ジェルが受け入れられるケースが増加し、ブランド各社はユニセックスラインの開発を積極的に進めています。ビジネスパーソンやモデル、俳優だけでなく、一般の男性層にも眉ケアが浸透しつつあり、市場の裾野は確実に広がっています。
地域別市場動向：アジア太平洋が成長の中心に
地域別では、北米と欧州が成熟市場として安定した需要を維持する一方、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すと予測されています。特に日本、韓国、中国では美容市場全体が活性化しており、自然な眉メイクのトレンドが定着していることから、眉毛ジェルの採用率が上昇。また、美容産業の巨大市場であるインドでも、若年層を中心に眉メイクへの関心が高まっており、新興市場として注目されています。
オンライン販売チャネルも市場拡大の一翼を担っており、ECサイトや公式オンラインストアを通じた製品購入が急速に増加しています。レビュー文化やSNSでの口コミ効果も購買を後押しし、ブランドの国際的な認知向上につながっています。
