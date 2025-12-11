エネルギーセキュリティ市場 二〇三二年にUSD 39.26十億規模へ拡大予測 年平均成長率9.17%で加速
エネルギーセキュリティ市場は二〇二四年にUSD 19.64十億と評価され、二〇三二年にはUSD 39.26十億に達すると見込まれている。二〇二五年から二〇三二年にかけて年平均成長率9.17%で拡大するこの市場は、重要インフラに対する脅威の増加、電力網のデジタル化、そして再生可能エネルギーの普及拡大により、世界的に注目が高まっている。近年のエネルギーセキュリティ市場動向には、スマートグリッドの高度化、クリーンエネルギー設備向け監視システムの導入、そしてデジタル監視と自動化技術の強化が顕著にみられる。
世界各国の政府やエネルギー事業者は、供給の安定性を確保するため、高度な防御技術への投資を急速に拡大している。六十五%のセキュリティ企業がデジタル変革によって脅威検知能力が向上したと回答しており、エネルギー分野でのセキュリティ対策は産業全体の必須要件となっている。また二〇二三年二月時点で米国の発電容量は約一三〇〇GWに達し、同国の堅固なエネルギー基盤は市場拡大の源泉となっている。
米国エネルギーセキュリティ市場は二〇二四年にUSD 5.14十億、二〇三二年にはUSD 8.86十億に拡大する見通しで、期間中の成長率は7.17%と予測されている。インフラ保護やサイバーセキュリティ対策が強化され、スマートグリッド投資や再エネ統合が進むことで、同国は世界市場の中でも特に高い成長が期待される。二〇二四年第三四半期には新規ユーティリティスケールのクリーンパワー導入量が10.2GWに達し、前年同期比七十八%増という記録的な伸びを示した。
成長を支える主な要因として、重要エネルギー施設へのサイバー攻撃増加がある。電力網や石油ガス施設、再エネプラントがデジタル化するほど攻撃面は広がり、各国は高度な監視とリアルタイム対応技術の強化を迫られている。世界十四カ国のエネルギー関連企業のリーダーを対象とした調査では、六十七%がランサムウェア攻撃を経験していると回答し、エネルギー産業における脅威の深刻さが示されている。
一方で市場の成長を抑制する要因として、高度なセキュリティシステムを扱える人材不足が挙げられる。エネルギーインフラの専門知識と最新セキュリティ技術の両方を理解する人材は依然として不足しており、特に新興国では教育環境の整備が追い付いていない。
成長機会として期待されるのが、AIとIoTの統合である。リアルタイム監視、予兆保全、自動応答などの高度化が進み、エネルギーセキュリティは自律型システムへ移行している。七十%のセキュリティ組織がAIおよび機械学習への投資を増加させており、今後の市場競争力を決定する重要技術として位置付けられている。一方で地域間の規制の不統一も課題であり、統一的な基準が存在しないことはグローバル企業の事業拡大を難しくしている。
市場セグメント別の動向では、提供形態ではSolutionsが二〇二四年に市場の52.28%を占め、監視システムや侵入検知、サイバー防御ツールの採用が拡大している。Services分野は二〇三二年にかけて最も高い成長が予測され、複雑化するエネルギーネットワークに対し、専門家による継続的な運用支援やリスク管理の需要が高まっている。
セキュリティタイプではLong term Securityが66.71%と優勢で、長期的サイバー防御や物理保護の需要が継続している。一方Short term Securityは緊急対応能力の強化が求められ、高成長が期待されている。
