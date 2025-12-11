静音パルスドライバーの世界市場2025年、グローバル市場規模（12ボルト仕様ドライバー、18ボルト仕様ドライバー）・分析レポートを発表
2025年12月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「静音パルスドライバーの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、静音パルスドライバーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
■ 市場概要
最新調査によると、世界の静音パルスドライバー市場は2024年に約17億52百万米ドルと推計され、2031年には約26億49百万米ドルへ拡大する見通しであり、予測期間中の年平均成長率は約6.2％となります。本レポートでは、現行の米国関税制度と各国の政策適応を分析し、それらが競争構造や地域経済、供給網の強靭性に与える影響について評価しています。
________________________________________
■ 静音パルスドライバーの特徴
静音パルスドライバーは油圧パルス技術を用いて強力かつ安定したトルクを発生させ、迅速なねじ締めや取り外しを可能にする工具です。従来型の衝撃ドライバーと比較して、作動時の騒音や振動が著しく低減されており、長時間作業における安全性と快適性が向上しています。その特性から、自動車整備、製造ライン、各種組立工程など、高い作業効率を求められる現場で広く使用されています。
________________________________________
■ 市場動向と発展要因
本市場は作業環境の改善ニーズとともに拡大しており、低騒音・低振動工具への需要が高まっています。特に自動車産業の高度化や製造工程の精密化により、安定したトルク出力と作業者負荷の軽減が重視される傾向にあります。また、静音化技術の進歩やバッテリー性能の向上により、高性能な製品開発が進んでいます。
一方で、国家間の関税政策や原材料価格の変動が市場競争に影響を及ぼしており、各企業は供給網の最適化と技術革新による差別化を進めています。さらに、環境配慮型製品の導入や、オンライン販売の拡大による流通構造の変化も成長を後押ししています。
________________________________________
■ レポートの分析範囲
本レポートは、製造企業別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を詳細に分析しています。市場規模、販売数量、平均販売価格の推移を2020年から2031年まで予測し、多様な市場での需要変化と競争状況を明確化しています。また、2025年時点の主要企業の市場シェア推計や製品事例も取り上げています。
________________________________________
■ 本レポートの主目的
本レポートの主目的は以下の通りです。
1. 世界市場および主要国市場の総需要規模を特定すること。
2. 静音パルスドライバーの成長可能性を評価すること。
3. 各製品タイプおよび用途市場の将来成長を予測すること。
4. 市場競争に影響する要因を明らかにすること。
________________________________________
■ 主要企業と競争環境
本レポートでは、Hikoki、Makita、TTI、AEG、DeWALT、Erbauer、Worx などが主要企業として取り上げられています。これら企業について、売上、販売数量、利益率、価格設定、地域展開、主要製品、技術動向を分析しています。市場は技術革新の速度が速く、企業は高性能化、小型化、耐久性向上などの多数の改善に取り組んでいます。
________________________________________
■ 市場セグメント
市場は製品タイプと用途で分類されています。
