日本近赤外線吸収材料市場は次世代半導体の卓越性を解き放ち、堅調な年平均成長率10.7％に支えられ高精度フォトニクス成長を促進、2033年までに1億1922万米ドル規模に到達する見込み
日本近赤外線吸収材料市場は、今後10年間にわたり大きな拡大が期待されている分野であり、2024年の4,775万米ドルから2033年には1億1,922万米ドル規模へ成長すると見込まれています。2025年から2033年にかけての年平均成長率（CAGR）は10.7%と予測されており、光学技術、電子デバイス、再生可能エネルギーといった多様な領域での利用拡大が市場を後押ししています。
近赤外線を効果的に吸収するためには、分子構造やスペクトル特性を精密に制御する必要があり、材料開発においては透過率や反射率といった光学特性が重視されます。近年では、こうした材料特性を高度に最適化する研究が進み、先端機器への応用が加速しています。
市場を牽引する要因：有機太陽電池での採用拡大
市場成長の大きな要因のひとつは、有機太陽電池（OPV）、特にタンデム型有機薄膜太陽電池（TOSC）における近赤外線吸収材料の需要増加です。
この吸収アクセプター材料は、広い波長帯で高い光電変換効率を示すことから、TOSCの高性能化に欠かせない役割を担っています。また、有機薄膜太陽電池は軽量・柔軟・低コスト製造といった利点を持ち、クリーンエネルギー分野において特に注目されています。
日本では、再生可能エネルギー導入政策が強く推進されており、環境省が支援するFIT制度の影響で2022年の太陽光発電導入量は約650万kWに達しました。太陽光発電協会によると、同年1～9月の太陽電池モジュールの出荷量は3,536MWで、そのうち3,520MWが国内向けでした。このエネルギー需要の増大に伴い、近赤外線吸収材料の市場機会はさらに広がっています。
市場成長を妨げる要因：統合の難易度と材料コストの高さ
技術的な優位性を持つ一方で、近赤外線吸収材料の実用化には複数の障壁が存在します。特に、電子機器や光学デバイスなどへの組み込みにおける設計・製造の複雑さが課題となっています。
さらに、材料そのものの製造コストも高く、複雑な合成プロセスや特殊機器、希少材料の使用が価格上昇を招いています。厳格な品質管理が必要となるため、量産化のハードルも依然として高い状況です。希少元素の供給が不安定になると製造コストが一層増大し、大規模利用が難しくなるリスクも懸念されています。
市場機会：拡大を続ける再生可能エネルギー分野
日本の再生可能エネルギー政策の加速は、近赤外線吸収材料市場にとって大きな追い風となっています。再エネ比率は2022年に22.7%へ上昇しており、太陽光発電は年間電力供給の約9.9%を占めるまでに成長しました。変動型再生可能エネルギー（VRE）全体では10.8%を占め、太陽光関連材料の需要は継続的に増加しています。
近赤外線吸収材料は太陽電池の変換効率向上に寄与するため、再エネ市場の拡大とともに需要が高まることが期待されます。エネルギー転換を進める日本において、これらの材料は今後の技術革新を支える重要な要素として位置づけられています。
主要企業のリスト：
● Nippon Shokubai Co., Ltd.
● Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
● Resonac Holdings Corporation
● Yamada Chemical Co., Ltd.
● Tokyo Chemical Industry Co., Ltd.
● Fujibo Holdings Inc.
● Japan New Metals Co., Ltd.
● Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
