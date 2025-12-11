株式会社サンクユー、EC-CUBEの不正アクセス対策を強化する「アプリ認証・SMS認証の二段階認証」導入解説コラムを公開 - 高度化する攻撃を“確実に”防ぐ多要素認証カスタマイズ -
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336180&id=bodyimage1】
株式会社サンクユー（東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでの不正ログイン防止に効果を発揮するアプリ認証・SMS認証の二段階認証導入カスタマイズについて解説した最新コラム「EC-CUBEでアプリ認証・SMS認証の二段階認証を導入し、不正アクセスを徹底ブロック」を公開しました。
近年、パスワード突破を狙った攻撃は急増しており、「メール認証だけでは防げない」ケースも多くなっています。
本コラムでは、企業から問い合わせが急増しているアプリ認証（Google Authenticator など）SMS認証（携帯電話への認証コード送信）の仕組みと導入方法を、EC-CUBE向けにわかりやすくまとめています。
■背景：メール認証だけでは防げない“不正ログインの高度化”
ECサイトを狙う攻撃者は、より巧妙にログイン突破を試みています。
・パスワードリスト攻撃
・リバースブルートフォース
・不正アカウント作成
・ボットによる自動ログイン
これらの攻撃は、ID・パスワード＋メール認証だけでは防ぎきれないケースが増えています。
今回紹介するアプリ認証・SMS認証は、本人が持つデバイスを用いた多要素認証で突破を極めて困難にし、ECサイトのセキュリティレベルを数段階引き上げます。
■コラムで解説しているポイント
１）アプリ認証・SMS認証の仕組みと強み
「なりすまし」「ログイン突破」を物理的にブロックする多要素認証をご紹介。
２）EC-CUBEでの導入フロー
会員ログイン／管理画面ログインの両方に導入可能。
導入ステップ・考慮点を丁寧に解説。
３）メール認証との違い
セキュリティ効果を比較し、どんな企業にアプリ／SMS認証が適しているかを解説。
４）実際に導入した場合の効果
・顧客の安全性向上
・不正アクセスの根本的な抑止
・顧客企業からの信頼向上
・情報漏えいリスクの低減
■ コラムはこちら
EC-CUBEでアプリ認証・SMS認証の二段階認証を導入し、不正アクセスを徹底ブロック
https://www.thank-u.net/blog/eccube/implement_two_factor_authentication_with_app_or_sms_in_eccube/
■サンクユーはEC-CUBEのセキュリティ強化に多数の実績
サンクユーでは、EC-CUBE向けに以下のような高度なセキュリティ対策を提供しています。
・アプリ認証・SMS認証（二段階認証）
・メールによる二段階認証（ワンタイムパスワード）
・IPアドレス制限
・管理画面のアクセス制御
・権限ロールの見直し・強化
・監査ログの拡張
・セキュリティ要件に応じた個別カスタマイズ
特に最近は、
「会社の信用を守るためにセキュリティを強化したい」
「顧客情報漏えいが起きたら事業継続が危うい」
といった理由での相談が急増しています。
「うちのEC-CUBEにもアプリ認証やSMS認証を導入できる？」
「どの二段階認証が最適かわからない」
といった疑問がある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
株式会社サンクユー（東京都品川区、代表取締役社長：堀川治）は、EC-CUBEでの不正ログイン防止に効果を発揮するアプリ認証・SMS認証の二段階認証導入カスタマイズについて解説した最新コラム「EC-CUBEでアプリ認証・SMS認証の二段階認証を導入し、不正アクセスを徹底ブロック」を公開しました。
近年、パスワード突破を狙った攻撃は急増しており、「メール認証だけでは防げない」ケースも多くなっています。
本コラムでは、企業から問い合わせが急増しているアプリ認証（Google Authenticator など）SMS認証（携帯電話への認証コード送信）の仕組みと導入方法を、EC-CUBE向けにわかりやすくまとめています。
■背景：メール認証だけでは防げない“不正ログインの高度化”
ECサイトを狙う攻撃者は、より巧妙にログイン突破を試みています。
・パスワードリスト攻撃
・リバースブルートフォース
・不正アカウント作成
・ボットによる自動ログイン
これらの攻撃は、ID・パスワード＋メール認証だけでは防ぎきれないケースが増えています。
今回紹介するアプリ認証・SMS認証は、本人が持つデバイスを用いた多要素認証で突破を極めて困難にし、ECサイトのセキュリティレベルを数段階引き上げます。
■コラムで解説しているポイント
１）アプリ認証・SMS認証の仕組みと強み
「なりすまし」「ログイン突破」を物理的にブロックする多要素認証をご紹介。
２）EC-CUBEでの導入フロー
会員ログイン／管理画面ログインの両方に導入可能。
導入ステップ・考慮点を丁寧に解説。
３）メール認証との違い
セキュリティ効果を比較し、どんな企業にアプリ／SMS認証が適しているかを解説。
４）実際に導入した場合の効果
・顧客の安全性向上
・不正アクセスの根本的な抑止
・顧客企業からの信頼向上
・情報漏えいリスクの低減
■ コラムはこちら
EC-CUBEでアプリ認証・SMS認証の二段階認証を導入し、不正アクセスを徹底ブロック
https://www.thank-u.net/blog/eccube/implement_two_factor_authentication_with_app_or_sms_in_eccube/
■サンクユーはEC-CUBEのセキュリティ強化に多数の実績
サンクユーでは、EC-CUBE向けに以下のような高度なセキュリティ対策を提供しています。
・アプリ認証・SMS認証（二段階認証）
・メールによる二段階認証（ワンタイムパスワード）
・IPアドレス制限
・管理画面のアクセス制御
・権限ロールの見直し・強化
・監査ログの拡張
・セキュリティ要件に応じた個別カスタマイズ
特に最近は、
「会社の信用を守るためにセキュリティを強化したい」
「顧客情報漏えいが起きたら事業継続が危うい」
といった理由での相談が急増しています。
「うちのEC-CUBEにもアプリ認証やSMS認証を導入できる？」
「どの二段階認証が最適かわからない」
といった疑問がある企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
【株式会社サンクユーについて】
EC-CUBEのインテグレートパートナーとして、ECサイトの新規構築からカスタマイズ、保守・運用までをワンストップで提供。
特に、事業者様ごとの細やかな要望に応える柔軟なカスタマイズ開発を得意とし、BtoB-ECからBtoCサイトまで、多くのECサイトの成功を支援しています。
会社名：株式会社サンクユー
代表者：代表取締役 堀川治
所在地：〒142-0062 東京都品川区小山4-14-3
設立 ：2010年7月6日
事業内容：ECサイト構築、Webシステム開発、保守・運用
URL：https://www.thank-u.net/
【EC-CUBEについて】
株式会社イーシーキューブが開発・提供する、日本で最も利用されているオープンソースのEC構築パッケージです。
無料でダウンロードできるソースコードをベースに、事業者のニーズに合わせてデザインや機能を自由にカスタマイズできる高い柔軟性が特長です。
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社サンクユー 担当：広報担当
TEL：03-3788-7388
Email：info@thank-u.net
配信元企業：株式会社サンクユー
プレスリリース詳細へ