宮古島に求められるものは?観光客が望むサービスと情報ニーズを調査
沖縄県宮古島市でホテル・レンタカー事業を展開するエグチホールディングス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：江口勝義）は、この度「宮古島観光のサービスと情報ニーズ」に関するアンケート調査を実施いたしました。その結果をご報告いたします。
■調査概要
調査対象：20歳以上の方
回答数：200名
調査期間：2025年12月2日～2025年12月4日
調査方法：インターネット調査
調査会社：自社調べ
※年齢・職業の内訳は以下の通りです。
詳細な情報は以下にてご覧いただけます。
https://classtheresort.jp/first/news/miyakojima_press10/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335327&id=bodyimage1】
【質問】宮古島の観光について、どのようなサービスや体験があれば良いと思いますか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335327&id=bodyimage2】
「交通アクセスの改善」123人、「宿泊施設の充実」112人、「地元グルメの発信強化」91人、「新しいアクティビティの登場」63人、「環境に配慮した観光」41人、「地元住民との交流イベント」11人、「その他」1人でした。
【質問】宮古島についての観光情報を得るとしたら、どこで入手したいですか？（複数選択可）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335327&id=bodyimage3】
宮古島の観光情報の入手先についてたずねたところ、「公式観光サイト」が143人で最多となりました。次いで「SNS（Instagram、TikTok、Xなど）」114人、「動画サイト（YouTubeなど）」84人、「旅行会社」「口コミサイト」が同率で55人、「現地の人から直接」26人、「その他」4人と続きます。
【質問】宮古島観光をより魅力的にするために、あったら良いと思うサービスや体験についてご意見をお聞かせください。（一部抜粋）
・色々調べなくてもお任せで観光コースを回ってくれるサービス。（40代/女性/自営業）
・市町村によるSNSの発信。（30代/女性/その他）
・宮古島の聖地めぐりがあるとよいと思います。（50代/女性/無職）
・ワーケーションができる長期滞在支援プラン。（40代/女性/自営業）
・治安に関することを紹介して欲しい。（20代/男性/会社員・団体職員）
・気軽に地元の料理を習えると良いです。（40代/男性/会社員・団体職員）
・現地住民との交流が確実に持てるオリエンテーションがあると良いです。（40代/男性/会社員・団体職員）
今回実施したアンケートによると、宮古島観光において旅行者が最も求めているのは「交通アクセスの改善」と「宿泊施設の充実」であることがわかりました。また、観光情報は「公式観光サイト」で入手したいというニーズが最も高く、正確で信頼性の高い情報発信が求められています。
自由意見では「ワーケーション支援」「地元料理体験」「現地住民との交流」など、従来の観光の枠を超えた体験への期待が寄せられました。こうした旅行者の声を活かすことで、宮古島観光の新たな可能性が広がるでしょう。
■エグチホールディングス株式会社とは
エグチホールディングス株式会社は1992年に設立し、太陽光発電・開発事業に加え、沖縄ホテル事業、沖縄レンタカー事業、不動産事業など、多岐にわたる事業を展開。企業理念として「エクセレントサービスの提供」「常に改善、常に挑戦」「バディシップによる組織作り」を掲げ、お客様一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかなサービスを提供し、地域社会の発展に貢献しています。
■エグチホールディングス株式会社
本社：愛知県名古屋市守山区大森4丁目1002
宮古島事務所：沖縄県宮古島市平良西里1890-1
代表取締役：江口勝義
従業員：22名
設立：1992年4月
事業内容：太陽光発電・開発事業、不動産事業、美容機器販売事業、沖縄レンタカー事業、沖縄ホテル事業
https://eguchi-hd.co.jp/
https://classtheresort.jp/first/
https://classtheresort.jp/rental/
https://fromnow-international.jp/
エグチホールディングス株式会社
