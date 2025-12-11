BLUEISH、AI データ基盤に Oracle Cloud Infrastructure を加え、エンタープライズ向けマルチクラウド AI エージェントの本番稼働を開始

株式会社BLUEISH

株式会社BLUEISH（本社：東京都港区、代表取締役：為藤アキラ）は、エンタープライズ向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」において、Oracle Cloud Infrastructure（OCI）への正式対応を開始したことをお知らせいたします。

また、Enhanced Oracle PartnerNetwork Level 1へも参加しOCIの再販も合わせて実施いたします。



BLUEISHは、最新のテクノロジーを活用してお客様の要望に応えるため、Google Cloud、AWS、Microsoft Azureといった複数のクラウドを活用し、高度なAIエージェントを提供してきました。今回、企業のデータを安全に、そしてAIで効率的に使用するため、OCIのOracle AI DatabaseをAIデータ基盤として採用しました。

多くの企業で使われているOracle AI Databaseをデータ基盤として使用することで、既存のお客様のビジネス・データをAIエージェントから使用でき、効果を迅速に得られます。また、文書や画像などあらゆるデータをAIから扱える、最新のデータベース技術と、マルチクラウド機能により、複数クラウドに跨ったあらゆるデータをシームレスにAIエージェントで活用できます。



これにより、「BLUEISH Agents」は4大クラウドを横断して動作する、企業向けマルチクラウド基盤として進化し、企業固有の知識を安全に活用し、現場の業務に直結する高精度な意思決定を支援します。



本対応はすでに本番環境で稼働を開始しており、企業利用に必要な可用性とセキュリティ要件を満たした構成で提供しています。

■技術構成イメージ

■Oracleテクノロジーを最大限活用したAIエージェント開発の戦略・強み

「BLUEISH Agents」が重要視している点は、優れたAIモデルを活かしながら、企業固有のデータをいかに安全に取り扱い、活用するかです。また、新たなテクノロジーを積極的に取り入れ、時代の先端を行く製品リリースを継続する点も重要な要素と捉えております。生成AI分野のプラットフォーム開発・提供においてこれらの点を満たすには、プログラムによるデータ加工や修正ロジックを最小限に抑え、柔軟かつ容易にデータを扱える環境が必要であり、以下３点における課題解決が急務でした。

1.データの効率的な検索と活用

例として、サポート業務では「過去に類似したケースがあったか」を迅速・正確に照会する必要があり、問い合わせ履歴やExcelのQA集など複数データの横断検索が求められます。独自実装ではプログラムが複雑化し、高い検索精度の実現が困難です。

解決策としてOracle AI DatabaseのConverged Databaseの特長やOracle AI Vector Searchを活用し、構造化／非構造化の両データで関連性を統合的・高精度に判別。過去事例の活用や新たな知見発掘を大幅に効率化します。

2.セキュアで信頼できるマルチクラウド基盤

マルチクラウド環境ではクラウド間データ転送コストが課題ですが、OCIは10TBまで無償で提供しています。多くのエンタープライズの重要な構造化データはOracle AI Database上で管理・活用されており、セキュリティ、可用性、互換性を満たしつつ、最適コストでAI開発／運用が可能です。

3.AI Databaseを活用した実効性の高い開発スピードの向上

生成AI活用では、前処理やデータ変換・ロジック構築をアプリ側で行うことで対応が煩雑化し、そのメンテナンスに追われることで結果、精度低下を招く構造的課題がありました。この解決策としては、Oracle AI DatabaseのJSON Relational Duality、Select AI等を用いることで、複雑な前処理を最小化し、直感的なデータ探索・活用を実現でき、大幅な生産性向上につながります。

BLUEISHはエージェントの進化と開発スピード向上のためには該当の機能は不可欠と判断し、本番環境へ実装しています。また、今後も機能拡張を順次追加予定です。

■今後の展開

Agent Native時代の共創基盤へ

BLUEISHは「人とAIが役割を分担し共創する“Agent Native”モデル」の実現をミッションに掲げています。安心・安全なデータ取り扱いと、誰でも簡単に使える仕組みの維持・発展が不可欠です。Oracle の最新テクノロジーを徹底活用し、エンタープライズ用途にも十分耐えうる”共創基盤”を安定的に提供し続けます。

[展開予定]- 企業のRAG導入支援とAIワークフローによる業務自動化の推進- マルチクラウド連携を前提とした業界別AIエージェントテンプレートの提供（製造・金融・公共領域など）- オンプレミス環境やハイブリッド構成にも対応したAIエージェント基盤の提供- 高セキュリティ要件を満たす閉域接続型アーキテクチャの検証・実装

■株式会社BLUEISH 代表取締役 CEO兼CTO 為藤 アキラ

このたび、「BLUEISH Agents」がOracle Cloud Infrastructureに正式対応し、本番稼働を開始できたことを大変嬉しく思います。AI活用においては、企業固有のデータを安全に扱える基盤が不可欠です。Oracle AI Databaseの高度なアーキテクチャとAI Vector Searchを活用することで、より確かな根拠に基づくAIエージェント運用が可能になりました。BLUEISHは今後も「Agent Native」な未来の実現に取り組んでまいります。

■日本オラクル株式会社 専務執行役員 クラウド事業統括 竹爪 慎治様

このたび、BLUEISH様が「BLUEISH Agents」に Oracle Cloud InfrastructureおよびOracle AI Databaseを採用されたことを心より歓迎いたします。BLUEISH様のAIエージェント基盤技術とOracleの堅牢なデータ基盤が連携することで、マルチクラウド環境においても業務に直結する高精度なAI活用が可能になります。「BLUEISH Agents」は、エンタープライズ企業の業務効率化と生産性向上に大きく貢献すると確信しております。

■「BLUEISH Agents」について

「BLUEISH Agents」は、企業が自社の業務プロセスをAIエージェント化し、データに基づく意思決定を実行できる法人向けAIエージェント基盤です。

企業内に蓄積された文書・ナレッジ・業務ログ・DBデータを安全に連携し、RAGやワークフロー実行を通じて、AIエージェントが業務の一部を自律的に担います。

「BLUEISH Agents」の特徴は、データを中心としたAIエージェント設計にあります。

企業のデータ構造に合わせてエージェントを生成し、業務の流れをワークフローとして統合。マーケットプレイスから必要な機能を組み合わせることで、非エンジニアでも高度なAI活用が可能です。

AIエージェントの自律実行に必要な「データ取得・整理・検索・実行」のプロセスを一体化することで、企業を“Agent Native”な組織へとアップデートし、生産性と競争力を根本から強化します。



Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米

国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新

時代を切り開いた最初のクラウド・カンパニーです。

【会社概要】

企業名：株式会社BLUEISH

代表者：代表取締役 為藤 アキラ

所在地：東京都港区六本木7-15-7 新六本木ビル9F

設立：2018年2月9日

資本金：1億6012万円

従業員数：50名（2025年9月現在）/その他、フリーランス等、外部ビジネスパートナーも多数在籍

事業内容：

法人向けAIエージェントプラットフォーム「BLUEISH Agents」の提供/支援

生成AIリスキリング/コンサルティングの提供

AI技術を活用した、サービスの開発/提供

主要取引先（五十音順）：

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

株式会社NTT Digital

株式会社サイバーエージェント

株式会社JALインフォテック

株式会社ディ・ポップスグループ

株式会社フジミック

株式会社星野リゾート

株式会社Relic

辻・本郷 税理士法人

ディップ株式会社

パーソルキャリア株式会社

HEROZ株式会社

ライオン株式会社 他

会社HP： https://www.blueish.co.jp/

BLUEISH Agents サービスサイト：https://service.blueish-agents.com/

お問合せ：https://www.blueish.co.jp/contact

【このプレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社BLUEISH

TEL：03-6869-0101

Email：pr@blueish.co.jp

https://www.blueish.co.jp/contact