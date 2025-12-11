旅の余韻と地元の魅力を接続する“もうひとつの大丸別荘”「大丸別荘のお土産処」をリニューアル

株式会社大丸別荘

株式会社大丸別荘(https://www.daimarubesso.com/)（所在地：福岡県筑紫野市湯町1丁目20-1）はこのたび、館内売店をリニューアルいたしました。

「地のもの」「大丸別荘らしいもの」をテーマに、地元筑紫野の食材や、当館オリジナルのアイテムを揃え、湯上がりの余韻をご自宅まで“持ち帰れる”場所として生まれ変わりました。

160年の歴史をもつ老舗旅館ならではの“文化の入口”となる売店を目指して、今後はマルシェ企画やEC展開も視野に入れています。

リニューアルの背景：「地のもの」と「大丸別荘らしさ」

大丸別荘では、朝食の食材選び・館内のしつらえ・アメニティのセレクトなど、これまでも“本物”を大切にしてきました。

今回のリニューアルでは、そうした価値観をご自宅でも楽しめるよう、「地のもの」と「大丸別荘らしいもの」にこだわった商品を揃えています。

日帰り利用のお客様や、入浴目的の方も立ち寄れる開かれた売店として、旅の余韻を持ち帰る“もうひとつの玄関口”となることを目指します。

空間デザインについて

売店は、大丸別荘らしい和の意匠を最大限活かしつつ、商品が映える明るさと動線を再設計しました。

・ブルーとイエローの絨毯が印象的な「迎賓の間」と連続した構成

・ショーケースと棚の高さを統一し、商品が見やすく写真映えも良い配置へ

・館内の趣に合わせた木調什器で統一し、旅館全体の世界観に溶け込む設えに

売店単体としての機能性よりも、“大丸別荘という体験の延長”となるよう細部を整えています。

取り扱い商品カテゴリー

■地元・筑紫野／福岡の食材

・うちのたまご、地元の加工品、季節の味覚 など

うちのたまご

■大丸別荘オリジナル商品

オリジナル菓子（ハラペコラボとのコラボレーション）

・松山油脂とのコラボで生まれた「マイルドスムージングソープ」 など

■160年の歴史を感じる商品

・文化財建築をモチーフにしたアイテム

・地場の職人と作った“ここでしか買えない”一点物

今後も随時増やしていく予定です。

今後の展開

売店のリニューアルは、160周年を迎え進めている一連の“大丸別荘リニューアルプロジェクト”の一部です。

今後は、

・季節限定のミニマルシェ

・オリジナル商品開発

・EC展開の検討

・地元食材と旅館文化をつなぐコラボレーション

など、宿の文化をより広く発信していく場として育てていく予定です。

結びに

売店は、旅の余韻と地元の魅力が重なる“もうひとつの大丸別荘”です。

滞在だけでなく、帰り際にもう一度「宿の物語」に触れていただける場所として、今後も地域と文化を大切にしながら発信を続けてまいります。