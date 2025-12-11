【カカオの発酵を極める】横浜発VANILLABEANSと京都発dari Kのコラボレーション、”特別発酵”のショコラ３種を12月18日（木）販売開始、１月には特別イベントも開催

チョコレートデザイン株式会社

チョコレートデザイン株式会社（代表取締役：大槻昌弘、本社所在地：横浜市）が運営する、横浜発のクラフトチョコレートブランドVANILLABEANS（バニラビーンズ）は、京都発のカカオ・チョコレートブランドdari K（ダリケー）とのコラボレーションにより生まれた、タブレットショコラ３種類を12月18日(木)に販売開始いたします。

特別発酵とは

チョコレートは発酵食品です。カカオの実を収穫し、種子（カカオ豆）を発酵＆乾燥させたものをチョコレートに加工します。発酵の工程でカカオ豆を副素材とともに発酵させ、副素材のフレーバーをカカオ豆に移しチョコレートの味わいに変化をもたらすことを近年「特別発酵」と呼ばれており、現在大手企業の商品でも採用されている注目の発酵方法です。

今回は、インドネシアのカカオ農家と協業し、カカオの栽培と発酵に携わるdari Kとのコラボレーションにより「コブミカン」「ジンジャー」を使った特別発酵のチョコレートを開発いたしました。2026年1月からは、横浜みなとみらいのVANILLABEANS店舗にて、特別発酵の面白さを伝えるワークショップも開催いたします。

商品概要

商品「タブレットショコラ・コブミカン」

価格：864円（税込）

カカオ豆を「コブミカン」とともに発酵させた、コブミカンのフレーバーが楽しめる”特別発酵”カカオのチョコレートです。東南アジア原産の柑橘類の一種である「コブミカン」の爽やかでスパイシーな香りが広がります。

販売開始：

2025年12月18日(木)～ 長期販売を予定

販売場所：

バニラビーンズ みなとみらい本店

バニラビーンズ 川崎店

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

VANILLABEANS BAYSIDE

VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO

VANILLABEANS 新横浜店

バニラビーンズ 公式オンラインショップ

商品「タブレットショコラ・ジンジャエール」

価格：864円（税込）

カカオ豆を「ジンジャー」とともに発酵させた、ジンジャーフレーバーが楽しめる”特別発酵”カカオのチョコレートです。横浜工房でのチョコレート加工時に、辛口のジンジャエールを連想させる、パチパチと弾けるキャンディーを加えました。

販売開始：

2025年12月18日(木)～ 長期販売を予定

販売場所

バニラビーンズ みなとみらい本店

バニラビーンズ 川崎店

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

VANILLABEANS BAYSIDE

VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO

VANILLABEANS テラスモール湘南店

VANILLABEANS 新横浜店

バニラビーンズ 公式オンラインショップ

商品「タブレットショコラ・インドネシア65」

価格：864円（税込）

カカオ含有量65%の、フルーティーで柔らかな酸味と華やかな香りが特徴の１枚です。カカオ豆の発酵時間を調整することで、豆の酸味を抑えたタブレットに仕上げました。

販売開始：

2025年12月18日(木)～ 長期販売を予定

販売場所：

バニラビーンズ みなとみらい本店

バニラビーンズ 川崎店

VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD

VANILLABEANS BAYSIDE

VANILLABEANS THE ROASTERY TOKYO

VANILLABEANS 新横浜店

VANILLABEANS 横浜高島屋店

バニラビーンズ 公式オンラインショップ

商品開発の経緯

VANILLABEANSとdari Kは、ブランド誕生当初からサステナブルな取り組みを理念として掲げ、長年国内を中心にチョコレート販売を続けています。

2025年5月、VANILLABEANSは新たな商品開発を模索するために、dari Kがカカオ農家と協業する農園＆拠点があるインドネシア・スラウェシ島を訪問し、インドネシアでのカカオの栽培と発酵についての視察を行いました。その際にdari Kが独自で研究開発を行っているカカオ豆の「特別発酵」の様子を見学し、VANILLABEANSでも特別発酵のカカオ豆を横浜工房にて焙煎、チョコレート加工の試作を重ねたところ、新たなフレーバーとして楽しんでいただけるタブレットショコラが完成し、今回のコラボレーションに至りました。

特別発酵のカカオを味わうワークショップ開催のお知らせ

チョコレートの原料である「カカオ」と「特別発酵」についての知識を深めながら、インドネシア産カカオを使ったチョコレート作りが楽しめるワークショップを開催いたします。

冒頭ではカカオについてのレクチャーと、特別発酵のカカオ豆の試食を行い、作ったチョコレートを冷やし固めている間には、dari Kが開発した「カカオグラインダー」を使用したスペシャルドリンクの試飲も行います。1月24日(土)回は、スペシャルゲストにdari Kのメンバーや、インドネシアから来日予定のカカオ農家さん数名をお招きし、インドネシアでのカカオ栽培や特別発酵についてのトークセッションも行います。

開催日：2026年1月10日(土)、17日(土)、24日(土) 11:00～

所要時間：60分程度（※1月24日(土)回のみ１時間45分程度）

開催場所：VANILLABEANS THE ROASTERY HAMMERHEAD（横浜ハンマーヘッド２階）

対象年齢：中学生以上

詳細と予約方法：Peatixにて事前決済とご予約をお願いいたします。

https://vanillabeans-workshop.peatix.com/

京都発のカカオ・チョコレートブランド「dari K」について

「dari K」のチョコレートは、インドネシア・スラウェシ島の農家と大切に育てたカカオから作られています。厳選した素材とシンプルなレシピで、フルーティーなカカオ本来の味わいを実現しました。「つくる人、たべる人、くらしと自然。みんなが笑顔になれるAll-win Chocolate」をコンセプトに、農家とともに品質を高めたカカオを適正価格で取引することで、持続的な取り組みを目指しています。

代 表 ：小久保良輔

住 所 ：〒603-8205京都府京都市北区紫竹西高縄町 72-2（本社）

設 立 ：2011年

ホームページ：https://www.dari-k.com

横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS」について

VANILLABEANS（バニラビーンズ）は2000年に設立、オンラインショップでの販売からスタートし、現在は横浜みなとみらいを中心に実店舗カフェも複数展開している、カカオからこだわる横浜発のクラフトチョコレート専門店です。

サステナブルな取り組みを長年続けており、国際フェアトレード認証取得事業者の登録を始め、現在はエクアドル共和国にてカカオの植樹活動や栽培支援の取り組み「みんなで育てるカカオの森プロジェクト」を進行中、2025年6月には駐日エクアドル大使館に3度目の表敬訪問を行いました。

代 表 ：大槻昌弘

住 所 ：〒235-0021

神奈川県横浜市磯子区岡村4-26-4（本社）

設 立 ：2000年

ホームページ：https://www.vanillabeans.yokohama/