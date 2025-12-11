【ジュエリー”大掃除”で未来投資】年末需要で”職人新品仕上げ”が急増！ジュエリー修理・リフォーム専門店RITZ GLANDEが11月修理ランキングを発表

株式会社 一宝

北海道札幌市のジュエリー修理・リフォーム専門店のRITZ GLANDEは、2025年11月にご依頼いただいた内容を集計いたしましたので上位5位までをランキング別にご紹介します。

【調査概要】

調査対象：RITZ GLANDEをご利用のお客様

調査期間：2025年11月1日～2025年11月30日

調査方法：依頼件数の集計

依頼件数：89件

ご依頼件数TOP５

調査結果：

職人新品仕上げ：33件

指輪のサイズ直し：26件

接着（ロー付）：15件

パールジュエリー糸交換：6件

リフォーム：2件

1位｜職人新品仕上げ

11月の修理依頼件数で1位となったのは、「職人新品仕上げ」でした。（33件）

12月のホリデーシーズンや年末年始を控え、大切なジュエリーを最高の輝きで身に着けたいというニーズがピークを迎えた結果と言えます。職人が丹念に磨き上げ、長年の使用でついた小傷や、くすみを取り除くこのメンテナンスは、ジュエリーを蘇らせ、所有することの喜びを再認識させてくれる、未来への投資とも言えるサービスです。

2位｜指輪のサイズ直し

2位には、常に高い需要のある「指輪のサイズ直し」がランクインしました。（26件）

冬に向かい気温が下がることで指が引き締まること、そして贈り物や譲り受けたジュエリーをすぐに着用したいというご要望が重なり、サイズ調整の依頼が増加しました。RITZ GLANDEの確かな技術により、お預かりした大切なリングを、お客様の指にぴったり快適にフィットする状態に仕上げます。

3位｜接着（ロー付）

3位は、チェーン切れやパーツ外れに対応する「接着（ロー付）」で、前月と変わらず安定したニーズがあります。（15件）

ボリュームのある冬の衣服に引っ掛けてしまうなど、不意の事故による破損は避けられません。すぐに直して日常使いに戻したいというお客様のご要望に対し、修理跡を目立たせない高い技術力で迅速に対応いたします。

4位｜パールジュエリー糸交換

4位には、前回に続き「パールジュエリー糸交換」がランクインしました。（6件）

パールジュエリーは冠婚葬祭での着用機会が多く、糸の劣化を放置すると珠がバラバラになる大きなトラブルにつながります。ホリデーシーズン前のフォーマルな場面に備え、事前の予防メンテナンスとして、糸のゆるみや劣化をチェックされるお客様が増えていることがわかります。

5位｜リフォーム

5位は、「リフォーム」でした。（2件）

件数は少ないものの、ご両親から譲り受けたリングや、古くなったデザインを一新し、現代のライフスタイルに合わせて蘇らせるリフォームは、サステナブルなジュエリーの楽しみ方として注目を集めています。年末に向けて、リフォームのご相談が増えることが予想されます。

◼︎今後の展望

11月度の集計結果では、「職人新品仕上げ」が1位となったように、お客様がホリデーシーズンに向けてジュエリーを最高の輝きで迎えたいという強い意識が表れています。これは、ジュエリーを単なるアクセサリーではなく、価値を維持し続ける「未来への投資」として捉えていることの証明です。

また、「パールジュエリー糸交換」が継続的にランクインしていることから、お客様がトラブルを未然に防ぐ「予防メンテナンス」の重要性を深く理解されていることがうかがえます。

RITZ GLANDEでは、この高まるニーズに対し、単なる修理に留まらず、ジュエリーを永続させるためのサポートを一層強化してまいります。熟練の職人による新品仕上げ技術をさらに磨き上げ、お客様の「輝かせたい」という期待に応え続けることはもちろん、リフォームを含む幅広いサービスを通じて、思い出のジュエリーを次世代へ繋ぐサステナブルな愛用サイクルを推進します。修理のご依頼の際には、同時に「ジュエリーの健康診断」として石留めの緩みなどもチェックし、お客様の愛用品を未来へと繋ぐお手伝いを徹底してまいります。

◼︎結婚指輪／婚約指輪「職人新品仕上げ」の半額キャンペーン

今回の集計結果で、ジュエリーオーナー様の「新品同様の輝きを取り戻したい」というニーズが最も高いことが改めて示されました。この高まるご要望に応え、RITZ GLANDEでは、年末年始に向けて特別なキャンペーンを実施いたします。

長年身に着けている結婚指輪や婚約指輪を、夫婦でご一緒にメンテナンスしていただく【年末の”指輪の大掃除”キャンペーン】として、先着30組様限定で「職人新品仕上げ」を通常価格3,300円（税込）のところ、半額の1,650円（税込）でご提供いたします。

「時をまとった指輪に、上質な輝きをもう一度。」というコンセプトのもと、ご夫婦の思い出の証であるリングに再び光を灯し、清々しい気持ちで新しい年を迎えていただくことを目的としております。

キャンペーン期間： 2025年12月～2026年1月（先着30組様限定）

対象アイテム： 結婚指輪・婚約指輪

特別価格： 1,650円（税込）/1本

特典： 2本以上同時ご依頼で3本目の職人新品仕上げが無料

キャンペーンの詳細や注意事項は以下リンクからご確認ください。

▶︎https://www.sapporo-housekisyuuri.com/blog/cpme/

RITZ GLANDEについて

札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店「RITZ GLANDE（リッツグランデ）」は、壊れたジュエリーの修理や、眠ったままのジュエリーのリフォームを中心に取り扱うジュエリー工房です。経験豊富な職人が在籍し、お客様一人ひとりの想いに寄り添いながら、最適な修理・デザインをご提案しています。

店舗名：

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

住所 ：

〒060-0005

北海道札幌市中央区北5条西7丁目2-1 京王プラザホテル札幌 B1F

電話 ：

011-211-8166

営業時間：

10:00～19:00

定休日：

毎週火曜日・年末年始

公式サイト：

https://www.sapporo-housekisyuuri.com/

RITZ GLANDE｜札幌のジュエリー修理・リフォーム・リペア専門店 -

会社概要｜株式会社 一宝

会社名：

株式会社 一宝（IPPOO Inc.）

所在地：

〒060-0062

北海道札幌市中央区南２条西１０丁目１ オエノン北海道ビル１F

代表者：代表取締役 懸谷 正人

事業内容：

ジュエリー修理・リフォーム・リペア事業、手作り結婚指輪・婚約指輪・ペアリング専門店「工房Smith札幌」の運営ほか

コーポレートサイト：

https://ippoo-japan.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社 一宝

RITZ GLANDE（リッツグランデ）

担当 ：佐々木

TEL ：011-211-8166

問い合わせフォーム：https://www.sapporo-housekisyuuri.com/