2025年ラストの全力飯。濃厚黒味噌ダレが絡む「豚ロース天とチキンカツ丼」かつやに新登場！

アークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、とんかつ専門店「かつや」を展開している株式会社かつや(本社：東京都千代田区/代表：大内 勇一)は、国内「かつや」にて「豚ロース天とチキンカツ丼」を2025年12月15日(月)より期間限定で販売を開始いたします。

2025年最後の「全力飯。」

2025年12月15日(月)より、今年最後を飾る期間限定メニュー「豚ロース天とチキンカツ丼」を販売開始いたします。師走に入り、仕事もプライベートもラストスパートを迎えるこの時期。「忙しい年末こそ、がっつり食べて元気に乗り切って欲しい」という想いを込めて開発された「全力飯」。です。

■豚ロースの天ぷらとチキンカツに黒味噌ダレをたっぷりと！

加工工場から約4週間熟成されたチルド状態で納品される、かつやこだわりの豚ロースを今回は天ぷらに仕立てました。豚ロース天と食べ応えのあるチキンカツ2枚を玉子でとじ、丼へ豪快に合い盛りにしました。味の決め手は、コク深く甘味のある特製「黒味噌ダレ」です。たっぷりと回しかけられた濃厚なタレが、ジューシーな肉の旨みと絡みあい、思わずご飯をかきこみたくなる味わいに仕上げました。

また、丼だけでなく、とん汁もセットでご飯のおかずとして楽しめる『豚ロース天とチキンカツ定食』もご用意しております。

2025年の締めくくりにふさわしい、満足感のある一杯です。

■テイクアウトでお店の味をおうちや職場でも！

『豚ロース天とチキンカツ丼』は、お弁当としてテイクアウトも可能です。ご自宅でゆっくりとお食事を楽しみたい時や、職場でのランチなど様々なシーンでご利用いただけます。

商品概要

※一部店舗は、メニューや価格が異なります。店舗情報にて各店舗の取扱メニューが確認できます。

【店内メニュー】

■豚ロース天とチキンカツ丼

通常店舗：890円(税込979円)/券売機店舗：税込980円

■豚ロース天とチキンカツ定食

通常店舗：990円(税込1,089円)/券売機店舗：税込1,090円

【テイクアウトメニュー】

■豚ロース天とチキンカツ丼弁当

通常店舗：890円(税込961円)/券売機店舗：税込980円

■その他メニュー

かつやアプリについて

■かつやアプリなら、100円割引券がいつでもお手元のスマートフォンに

「かつやアプリ」では、店舗で使えるクーポンや最新メニューの閲覧、テイクアウトのネット注文など多様な機能をご用意しております。

アプリ内では、毎月店舗で配布している100円割引券と同様の100円引きクーポンを配布しています。紙の割引券を忘れたり期限切れになった場合でも、お手元のスマートフォンから100円引きクーポンをいつでもご利用いただけます。

また、株式会社Showcase Gigのモバイルオーダーシステム「O:der ToGo」と連携したテイクアウトのネット注文を利用すると、事前予約・決済により店舗での待ち時間を短縮できるうえ、アプリ限定の100円引きクーポンが適用されます。

App Store

iOS：https://itunes.apple.com/jp/app/id6473354781

Google Play

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=li.yapp.appE3F5CA73&hl=ja)

※アプリの各種機能は予告なく変更になる場合があります。

販売概要

販売期間 2025年12月15日(月)

※食材がなくなり次第、販売終了いたします。

※店舗により価格が異なる場合がございます。

販売店舗 国内の「かつや」※一部店舗を除く

販売時間 各店舗の営業時間

店舗情報 https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/list?category=01

とんかつ専門店「かつや」について

とんかつ専門店「かつや」は1998年8月、神奈川県相模原市に１号店を開店いたしました。

創業からのこだわりとして、「とんかつ」に使用している北米（カナダ・アメリカ）産の豚肉は、加工工場から店舗に到着するまで、約4週間熟成されたチルド状態で納品され、店舗で1枚ずつ丁寧に⾐付けしております。

定番メニューの「カツ丼(梅)80gロース」は620円(税込682円)。定食メニューで人気の、サクサクな⾐とやわらかなお肉を味わえる「ロースカツ定食 120gロース」は830円(税込913円)と、お手頃価格で「とんかつ」を楽しめます。

なお、「かつや」では、店内でのお食事だけでなくお持ち帰りのお弁当やとん汁、おかずのみでもご利用可能です。

ご自宅でゆっくりとお食事されたい時や、今日のおかずにもう一品！という時にはぜひ、お気軽にレジにてご注文ください。ネット注文やお電話でのご予約で、店舗での待ち時間を短縮しお持ち帰りできます。

これからも、とんかつ専門店「かつや」は、お客さまにご満足いただける商品やサービスの提供に努めてまいります。

アークランドサービスホールディングス(株)について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で804店舗（2025年11月末現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/