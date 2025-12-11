天の石屋戸、ヤマタノオロチ、国譲り…古代日本と日本神話を100分で読み解く『古事記』『日本書紀』『風土記』の本当の面白さ！

株式会社 青春出版社

神話とはなんだろうか。神話には、どんな「意味」が隠れているのか。日本の神話の特徴はどこにあるのか……。本書は、“そもそも”から知りたい人のための日本神話集中講義です。

現在でも、アニメや漫画などさまざまな作品に登場する「日本神話」のモチーフの源流にある『古事記』「日本書紀」『風土記』を通して、古代日本の実相を明らかにする一冊。神話の見方が今日から変わります。

本書の目次

著者プロフィール

瀧音 能之（たきおと よしゆき）

1953年生まれ。駒澤大学名誉教授。専門分野は日本古代史、特に『風土記』を基本史料とした地域史の研究を進めている。著書に、『古代日本の歩き方 その謎を解明する!』、『誰も言わなかった古代史 謎の13人を追え!』(いずれも小社刊)、『風土記から見る日本列島の古代史』(平凡社新書)、『古代出雲を知る事典』(東京堂出版)、『出雲古代史論攷』(岩田書院)など。

書籍情報

「謎解き」の楽しみが、教養に変わる 100分でわかる日本神話

著者：瀧音能之

発売日：2025年12月11日

定価：1,078円（税込）

ISBN：978-4-413-29889-6