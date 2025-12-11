オープン10日で来場者1万人突破！「からだウォーズ 免疫細胞軍vsウイルス連合軍」2026年1月25日まで開催中

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社（社長 COO 南方健志 以下キリン）は、「免疫」の仕組みを親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ」を日本科学未来館にて2025年11月26日（水）から2026年1月25日（日）に開催しています。

イベント初日から10日間で、累計来場者数が1万人を突破し、多くの方々に「免疫の仕組みや知識を楽しみながら学べる」と好評を得ています。

大盛況の背景

初日から10日間で、累計来場者数が1万人を突破し、さらに12月8日時点では1.5万人を突破しました。実際にお越しいただいたお客様から「免疫の仕組みや知識を楽しみながら学べる！」とのお声をいただいており、秋冬時期に関心の高まる「感染症対策」について、「免疫」「ウイルス」になりきって「没入して学べる場」として好評を得ています。

開催の背景には、早まるインフルエンザの流行があります。特に今年は10月末～11月頭の1週間の患者数は昨年同期間の10倍以上となっており、早期から流行している状況です※1。このような予測できない状況の中で、老若男女問わず知識を身につけ対策することが重要です。

また、未就学児の子どもと同居している既婚男女に、子どもが回復したあとに自身が体調不良になった経験があるかを調査した結果、約8割が経験していることが明らかになりました※2。

このような背景から、子どもの免疫知識を高め、家族全体の健康をサポートするため、“免疫”の仕組みを親子で楽しく学べる体験型イベント「からだウォーズ 免疫細胞軍vsウイルス連合軍」の開催に至りました。

※1 厚生労働省

2025年 11月7日 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況について（https://www.mhlw.go.jp/content/001591873.pdf）

2025年 11月7日 インフルエンザの発生状況について（https://www.mhlw.go.jp/content/001591812.pdf）

2024年 11月8日 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生状況について（https://www.mhlw.go.jp/content/001327920.pdf)

2024年 11月8日 インフルエンザの発生状況について（https://www.mhlw.go.jp/content/001328397.pdf)

※2 キリンホールディングス「看病を担う親の体調」に関する実態調査

イベントコンテンツ紹介

＜免疫細胞軍orウイルス連合軍になりきり、仲間や敵について学ぶ！＞

本イベントでは、「免疫細胞軍」と「ウイルス連合軍」の2チームに分かれ、模型やパネルを通じて免疫やウイルスのしくみを視覚的に学びながら、免疫に関する知識を分かりやすく理解することができます。

■免疫細胞軍エリア

・免疫細胞の解説パネルを通じて、それぞれの細胞の特徴や機能を紹介します。

・免疫維持するために必要な生活習慣や栄養素についても学び、免疫機能を維持する方法を体験的に理解します

■ウイルス連合軍エリア

・ウイルスの解説パネルを通じて、ウイルスの成り立ちや特徴を紹介します。

・感染しやすい人の傾向や、予防の重要性についても解説します。

＜免疫細胞軍とウイルス連合軍に分かれて、リズムゲームで対決！＞

・リズムに合わせて適切なボタンを押すリズムゲームです。

・免疫細胞軍では、画面に免疫に必要な生活習慣や栄養素が表示された際、タイミングよくボタンを押すことで得点できます。

・ウイルス連合軍では、感染しやすい人間の特徴が表示されたときに押すと得点できます。

・得点を競い合うことで、「免疫」と「ウイルス」の攻防を楽しく学べる仕組みです。

＜免疫の司令塔を活躍させる様子を玉投げゲームで体感＞

・画面に映るウイルスを免疫細胞が100個倒せば勝利となる玉投げゲームです。

・免疫細胞の司令塔にボールを当てて、活躍させることが勝利の鍵です。

・免疫機能の維持をサポートする仕組みを楽しく学べます。

自宅でも感染症対策を学べるボードゲーム「CELL ‘SHOGI’ BATTLE」を配布

愛知県の小学5年生3人が制作した感染症対策について学べるボードゲーム「CELL ‘SHOGI’BATTLE」を小学生以下のお子様を対象に、数量限定で先着順に配布します。将棋ゲームをきっかけとした、免疫細胞対ウイルスの対戦をするゲームで、

より分かりやすく、よりゲーム性が高くなるよう試行錯誤を繰り返し生まれました。

からだウォーズの体験内容と連動するようにアレンジしており、帰宅後も免疫の仕組みを

楽しく学ぶことができます。

開催概要

■名称：体内没入型バトル 「からだウォーズ 免疫細胞軍vsウイルス連合軍」

■期間：2025年11月26日（水）～2026年1月25日（日）

■時間：10:00～17:00（最終入場16:30）

■休館日：火曜日（ただし、1月6日の火曜日は開館）、12月28日～1月1日

■会場：日本科学未来館 1階 企画展示ゾーンa (東京都江東区青海2丁目3-6)

■観覧料：無料

■主催：キリンホールディングス株式会社

■公式HP：https://health.kirin.co.jp/special/karadawars/index.html