Playio、公式広報担当“希羽（のは）”と一緒に楽しむ12月限定、年末イベントを開催

モバイルゲームのプレイ時間に応じてリワードを獲得できるアプリを提供する株式会社Playio（本社：東京都港区、代表取締役CEO：ホ・ジョンフィ、以下Playio）は、ユーザーが年末の雰囲気を満喫できる「2025年12月限定年末イベント」を開催中であることを発表した。

今回のイベントは、Playioアプリ内ログインチェックイベントとコミュニティ参加イベントの2種類で構成されており、Playio公式Xにて活動中の広報担当“希羽（のは）”と共に楽しめる特別キャンペーンとして紹介されている。

■ 12月年末イベント概要

１. 出席チェック：「年末カウントダウンチケット」収集イベント年末カウントダウンチケット

12月の期間中、毎日Playio内のログインチェックをすることで「希羽の年末カウントダウンチケット」を獲得できる。

チケットは全部で10枚。累計チケット数に応じて抽選で以下の報酬が贈呈れる。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/164776/table/12_1_3576aac5f965b8e2e00cfd8a05362236.jpg?v=202512111058 ]２. コミュニティイベント

ユーザーが2025年の思い出を共有できるコミュニティ参加型イベントも同時開催中。

- 投稿タイトルに【ありがとう2025】タグ必須- 画像添付必須- 1人1回のみ参加可能

参加ユーザーの中から抽選で100名に10,000ジェムが付与される。

■ Playio人気マスコット“希羽（のは）”

温かな笑顔が魅力の16歳・見習い巫女がモチーフの公式広報担当

名前：NOHA(希羽)

性別：女性

身長：154cm

年齢：16歳

血液型：B型

MBTI：ENFP

誕生日：5月14日

好きな食べ物：だんご

出身地：群馬県前橋市富士見町赤城山

趣味：

- 神社の裏庭で小さな動物たちと遊ぶこと

- おみくじ作り

- Playioユーザーのストーリーを記録すること

Playioユーザーから親しまれているマスコットキャラクター“希羽（のは）”は、山奥の小さな神社で育った見習い巫女で、Playio公式の広報担当として活動している。

周囲をぱっと明るくするような純真な性格で、少し不器用だけれど、どんな時もあきらめず前向きに頑張る女の子。

キャッチフレーズ：「ドキドキもワクワクも、Playioだよ♪」

その魅力から、多くのPlayioユーザーに愛されている。

■ Playioとは ― モバイルゲームユーザーのためのリワードアプリ

Playioはモバイルゲームをプレイするユーザーの“プレイ時間”を基盤に、日々のゲームライフをより豊かにするリワードアプリである。普段通りゲームを遊ぶだけで、Google Playギフトカード、Amazonギフトカード、PayPayポイントなど、さまざまなギフトアイテムを獲得できる。

負担なく「いつものプレイがもっと楽しくなる体験」を提供することを目指しており、今後も“ゲームが好きな時間が、より価値ある体験として感じられる世界”を実現するため、日本ユーザーのプレイスタイルに合わせた機能、またはイベントを継続的に展開していく予定だ。

Playioダウンロード :https://link.playio.co/@playio/jp_pr?og_tag_id=325842095&routing_short_id=70x8jh&tracking_template_id=a7f98d238af39484910e11ce749edaeb&ad_type=click

Playio公式X : https://x.com/playio_japan

■ 会社概要



株式会社Playio

代表者 : ホ・ジョンフィ

設立 : 令和7年8月22日

所在地 : 東京都港区南青山四丁目18-11 フォレストヒルズ イーストウィング 2F

公式ホームページ : https://playio.co/?LANG_CD=JLP#01