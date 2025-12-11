ÈÎÇä³«»Ï1Ç¯¤ÇË¶¶¤¦¤º¤éÍñ25Ëü¸Ä¤ò»ÈÍÑ¡ªÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡Ö¤ªµµÆ²¡×¤ÈÌ¾¸Å²°Ì¾Êª¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ë¶¶¤Î¤¦¤º¤éÍñ´íµ¡¤òµß¤¦¡ª
°¦ÃÎ¸©»°²ÏÃÏÊý¤ÇÁÏ¶È¤«¤é70Ç¯°Ê¾å¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤ªµµÆ²¡ÊËÜ¼Ò¡§Ë¶¶»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹µ®Èæ¸Å¡Ë¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ø¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡Ù¤òÈÎÇä¡£
ÈÎÇä³«»Ï¤«¤é1Ç¯¤Ç¡¢Ë¶¶»º¤¦¤º¤éÍñ¤òÎß·×25Ëü¸Ä°Ê¾å»ÈÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¡§¤¦¤º¤éÍñ¤ò½ä¤ëÃÏ°è´íµ¡¡Û
2024Ç¯2·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿³Ø¹»µë¿©¤Ç¤Î¸íÓë»ö¸Î¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¤¦¤º¤éÍñ¤Î»ÈÍÑ¤¬Á´¹ñÅª¤Ë·É±ó¤µ¤ì¡¢Ë¶¶»ÔÆâ¤Ç¤Ï¿å¼ÑÍñ¤Îºß¸Ë²áÂ¿¤ä½Ð²ÙÄä»ß¡¢À¸»ºÄ´À°¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î¤¦¤º¤éÍñ»ºÃÏ¡É¤¬´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÊõ¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×--
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤ªµµÆ²¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡È¤¢¤ó´¬¤¡É¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³«È¯¡§¤Ô¤è¤ê¤ó¡ß¤ªµµÆ²¤Î¶¦ÁÏ¡Û
SNS¤Ç¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ø¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡Ù¤Ï¡¢Ë¶¶»º¤¦¤º¤éÍñ¤ÎÍñ²«¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¥«¥¹¥¿ー¥Éñ²¡×¤¬ÆÃÄ§¡£
¤â¤Á¤â¤ÁÀ¸ÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Ô¤è¤ê¤ó¤Î¾Æ°õ¤ò»Ü¤·¡¢¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ä°¦¤µ¡×¤È¡ÖÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡×¤Ç¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä¤ÏÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ë¶¶±Ø¡Ö¥¥è¥¹¥¯¡×¤äÆ»¤Î±Ø¤È¤è¤Ï¤·¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤ÉÉý¹¤¯Å¸³«Ãæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§¡Û
- ¤Ô¤è¤ê¤ó¾Æ°õÆþ¤ê¤Î¡¢¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤Î¤¢¤ó´¬¤
- Ë¶¶»º¤¦¤º¤éÍñ¤ÎÍñ²«¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢Ç»¸ü¥«¥¹¥¿ー¥Éñ²
- ¤Ô¤è¤ê¤ó»ÅÍÍ¤Î²Ä°¦¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤âºÇÅ¬
¡Ú¤ªµµÆ²¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡§Ï·ÊÞ¡ßÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¡Û
¤ªµµÆ²¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÆÃ»º¤ò³è¤«¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¤¦¤º¤éÍñÌäÂê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤¯¡¢³Ú¤·¤¯¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê»Ù±ç¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÈÎÇä¤ò¼Â¹Ô¡£
¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Ï¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¦¤º¤éÍñ¤Î³ä¹ç¤òÁý¤ä¤¹²þÎÉ¤â¸¡Æ¤Ãæ¡£
25Ëü¸Ä¤Î¤¦¤º¤éÍñ¤ò½Ä¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤È¡¢ÉÙ»Î»³2¤ÄÊ¬¤Î¹â¤µ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÃÏ¸µ¾ÃÈñ¡É¤¬¡¢ÃÏ°è¤ËÂç¤¤Ê½Û´Ä¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅ¸Ë¾¡§¶¦ÁÏ¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Û
¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¡¢¤Õ¤¶¤±¤ëÎÏ¤âËº¤ì¤º¤Ë¡×--
¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ÇÄ©Àï¤òÂ³¤±¤ë¤ªµµÆ²¤Ï¡¢º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃÏ°èÏ¢·È¤ä¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³ÈÂçÍ½Äê¡£
ÃÏ¸µË¶¶¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢º£¸å¤â¡Ö¿©¡×¤È¡Ö¿Í¡×¤È¡ÖÁÛ¤¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°¿·¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Î¥«¥¿¥Á¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ô¤è¤ê¤ó¡×¤È¤Ï
°¦ÃÎ¸©¤ÎÃÏ¸µ¿©ºà¡ÖÌ¾¸Å²°¥³ー¥Á¥ó¡×¤ÎÍñ¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥ê¥ó¤ò¡¢¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤êË¤«¤Ê¥Ð¥Ð¥í¥¢¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Ê´Ëö¾õ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¡Ö¤Ò¤è¤³¡×¤Î·Á¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤¿À¸¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£Ì¾¸Å²°±Ø¹½Æâ¤ÎÅ¹ÊÞ¤È¡¢°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÆâ¤ÎÀ½Â¤¹©Ë¼Ê»ÀßÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¤Ô¤è¤ê¤ó¤¢¤ó´¬¤¡Ê4¸ÄÆþ¡Ë
- ²Á³Ê¡§1,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§¤ªµµÆ²Ä¾±ÄÅ¹¡¢Ë¶¶±Ø¡Ö¥¥è¥¹¥¯¡×¡¢Æ»¤Î±Ø¤È¤è¤Ï¤·¡¢
¡Ú¤ªµµÆ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¤ªµµÆ²¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©»°²ÏÃÏ°è¤Ç70Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Ï·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤äÈÎÇä¼êË¡¡¢SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢
ÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æü¡¹¿·¤·¤¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªµµÆ²¤ÎÎò»Ë¤ÈÍýÇ°¡Û
ÁÏ¶È75Ç¯¡£¡ÖÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¤È¡ÖÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¡×
¤ªµµÆ²¤Ï¡¢Àï¸å´Ö¤â¤Ê¤¤1950Ç¯¤ËË¶¶»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÏ¶È»þ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤ºÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
ÁÇºà¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¼ê´Ö¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤À½Ë¡ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤ëÏÂ²Û»Ò²°¤Ç¤¢¤ë¤³¤È
¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÓÏ¹¥¤¬Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢
¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÏÂ²Û»Ò¤Ï¡¢À¿¼Â¤ÊÁÇºà¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢
¸½Âå¤Î´¶À¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡¢SNS±Ç¤¨¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¶Á¤¯Ì£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡ÈÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ïí´í°¤Ê¤¯ÊÑ¤¨¤ë¡É ¤È¤¤¤¦³×¿·¤ÎÀº¿À¤â°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úº£¡¢¤ªµµÆ²¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡Û
ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢ÃÏ°è¤Î°ì¼¡»º¶È¤ò¡È»Ù¤¨¤ëÏÂ²Û»Ò²°¡É¤Ø
¤ªµµÆ²¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢ÃÏ¸µÇÀ²È¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¶¶¤Î²ÌÊª¡¢»°²Ï¥¨¥ê¥¢¤ÎÁÇºà¤òÏÂ²Û»Ò¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢
¡ÈÃÏ°è¤ÎÊõ¡É¤òÁ´¹ñ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ëºòº£¤Ï¡¢
¡¦µ¤¾Ý¾ò·ï¤ÎÊÑ²½
¡¦¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ
¡¦µ¬³Ê³°ÉÊ¤ÎÇÑ´þÌäÂê
¤Ê¤É¡¢ÇÀ¶È¤Î¸½¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¤ªµµÆ²¤Ï¡¢
ÇÀ²È¤ÎÅØÎÏ¤ò¤ª²Û»Ò¤ÇÅÁ¤¨¤ëµ¬³Ê³°ÉÊ¤â³èÍÑ¤·¡¢²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ßÄ¾¤¹ÏÂ²Û»Ò¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è·ÐºÑ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë
¤È¤¤¤¦¡ÈÃÏ°è»Ù±ç·¿¤ÎÏÂ²Û»Ò²°¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¡¢¶¯¤¯°Õ¼±¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤ªµµÆ²
½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ë¶¶»ÔÆî¾®ÃÓÄ®164ÈÖÃÏ
TEL¡§0532-45-7840
ÁÏ¶È¡§1950Ç¯
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ µ®Èæ¸Å
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÏÂ²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥«¥Õ¥§±¿±Ä¡¢ÉÔÆ°»º´ÉÍý
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§Ä©Àï¤È³×¿·¤ÇÃÏ°è³èÀ¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë
URL¡§https://okamedo.jp/