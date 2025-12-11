相続問題の全方位サポートを目指し「相続あんしん相談室」が、2025年12月11日（木）吉祥寺ダイヤ街South zoneにグランドオープン

株式会社リーガルプラス

相続に関しては、「遺言書を準備したい」「相続税申告はどのように行えばよいのか」「終活の準備をしたい」「遺産分割協議が難航している」「遺留分でトラブルになっている」「亡くなった親の不動産を売却したい」「相続放棄を検討している」など、時期を問わずさまざまな手続きや準備、協議が発生します。

こうしたお悩みに対し、誰に相談すればよいかわからず、ときにお住いの市役所・区役所を訪ねて相談したり、弁護士の無料相談を利用したりなど、とりあえず相続に関係があると思われるところにウェブサイトなどを通じて問い合わせする方が多くいらっしゃいます

すぐに適切なアドバイスが得られればよいのですが、多くの場合思うように情報にたどり着けず、ご自身のお悩みに対して適切な回答を得られるまでに、多くの手間と時間を要するケースも目立っています。

「相続あんしん相談室」では、生前・相続発生後を問わず、相続に関するさまざまな問題を全方位でサポートすることを目指し、状況に応じて適切な専門家のご案内やアドバイスを無料で行っています。

相続に関する手続きや準備、トラブルでお悩みの際は、一度「相続あんしん相談室」へお気軽にお問い合わせください。「誰に相談してよいかわからない」という方にとって、適切な解決への道しるべとなるよう、当相談室スタッフが丁寧にご案内・アドバイスいたします。

店舗入口

【店舗概要】

相続あんしん相談室

グランドオープン：2025年12月11日（木）

住所：〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目2-3 ダイヤ街South zone

営業時間：10：00～19：00（水曜定休)

問い合わせ電話番号：0120-13-2628

ホームページ：https://souzokumado.com/

事業者名：株式会社リーガルプラス