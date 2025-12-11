AI時代こそ人間力を育てる！12万部超ベストセラー「お母さんのバイブル」の増補改訂版

株式会社 青春出版社

AIが答えを教えてくれて、「頭がいい」の常識が変わった今の時代に必要なのは、人としての魅力や心の強さ=人間力だ。“教育界のカリスマ”の超人気講演「母親だからできること」のポイントを1冊にまとめたシリーズ(単行本と文庫)『伸び続ける子が育つお母さんの習慣』は、累計12万部のベストセラーとなった。

本書はその『伸び続ける子が育つお母さんの習慣』に、スマホとのつきあい方、不登校の問題、令和の母の新常識などの新情報を追加した増補新版。わが子を「メシが食える大人」に育てるための88(ハハ=母)のメッセージを伝授する。

本書の目次

著者プロフィール

高濱 正伸（たかはま まさのぶ）

花まる学習会代表。1959年生まれ、熊本県人吉市出身。東京大学大学院農学系研究科修士課程修了。算数オリンピック委員会理事。1993年、「メシが食える大人に育てる」という理念のもと、「作文」「読書」「思考力」「野外体験」を主軸にすえた学習塾「花まる学習会」を設立。1995年には、小学3年生から中学3年生を対象とした進学塾「スクールFC」を設立。保護者向けになっている講演会は毎年3万人以上が参加。子育てに悩む母親の救世主とも称される。会員数は3万人超。著書は累計100万部超。

書籍情報

AI時代を生き抜く人間力！伸び続ける子が育つお母さんの習慣

著者：高濱正伸

発売日：2025年12月11日

定価：990円（税込）

ISBN：978-4-413-29890-2