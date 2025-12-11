高速パフォーマンスを実現するUSB Type-C接続の外付けSSD、CORSAIR社製「EX400U SURVIVOR」シリーズおよび「EX300U」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、CORSAIR社製の外付けSSD「EX400U SURVIVOR」シリーズおよび「EX300U」シリーズを発表いたします。

「EX400U SURVIVOR」シリーズは、USB4 Type-C接続の外付けSSDです。Thunderbolt 4と互換性があり、読込速度 最大4,000MB/s、書込速度 最大3,600MB/sの超高速パフォーマンスを実現。IP55準拠の防塵防滴設計と軽量ボディで、移動の多いワークスタイルや屋外環境でも安心して使用可能です。

「EX300U」シリーズは、USB 3.2 Gen 2 Type-C接続の外付けSSDです。マグネットリングを内蔵しており、MagSafe対応デバイスや金属面に簡単に取り付け可能。iOSやiPadOS、macOSをはじめ、WindowsとAndroidにも対応しており、コンパクトサイズで手軽に持ち運んで使用できます。

EX400U SURVIVORシリーズ

USB4対応により最大4,000MB/sを超える超高速データ転送

EX400U SURVIVORは、USB4およびThunderbolt 4に対応し、最大4,000MB/sの読み取り速度、最大3,600MB/sの書き込み速度を実現します。

4K/8K映像、RAWフォト、3Dプロジェクトなど、プロフェッショナル用途にも対応できる圧倒的な転送性能を提供します。大容量データの編集・保存・移動をスピーディに行える、ハイエンド外付けSSDとして高い実用性を誇ります。

IP55等級の防塵・防滴性能を備えた堅牢設計

IP55に準拠した防塵・防滴性能を備え、移動の多いワークスタイルや屋外環境でも安心して使用できる耐久性を確保しています。衝撃や振動に強い筐体設計と軽量ボディを両立し、撮影現場やフィールドワークなど過酷なシーンでも信頼して携行できます。

高速性と堅牢性を兼ね備えたモバイルストレージとして、プロフェッショナルの要求に応える最適なソリューションです。

EX300Uシリーズ

USB 3.2 Gen2対応で最大約1,100MB/sの高速転送

USB 3.2 Gen2（10Gbps）接続により、読み書きともに最大約1,100MB/sの高速シーケンシャル転送を実現します。写真・動画データや大容量ファイルも短時間で転送でき、日常でのデータ転送やクリエイティブワークの効率化に貢献します。

接続するだけで使用できるプラグ＆プレイ設計により、複数デバイスでのバックアップやデータ共有を手軽に行えます。

手のひらサイズ＆MagSafe対応による優れた携帯性

EX300Uは、約64.3 × 64 × 12 mmのコンパクトな筐体を採用し、携帯性に非常に優れています。さらに、MagSafe互換の磁気リングを備えることで、対応スマートフォン背面や金属面へスムーズに固定でき、撮影データの直接保存などモバイル環境での運用をより快適にします。

外出先や移動中でもスマートに活用できる、利便性と携帯性を重視したポータブルSSDです。

製品概要

メーカー：CORSAIR

製品名：EX400U Survivor 1TB External SSD Storage

容量：1TB

型番：CSSD-EX400US1TB

JANコード：0840440407317

アスクコード：HD5015

予想市場価格：30,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品名：EX400U Survivor 2TB External SSD Storage

容量：2TB

型番：CSSD-EX400US2TB

JANコード：0840440407324

アスクコード：HD5016

予想市場価格：53,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品名：EX400U Survivor 4TB External SSD Storage

容量：4TB

型番：CSSD-EX400US4TB

JANコード：0840440407331

アスクコード：HD5017

予想市場価格：91,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/storage/ex400u-survivor.html

製品名：EX300U 1TB External SSD

容量：1TB

型番：CSSD-EX300U1TB

JANコード：0840440411888

アスクコード：HD5012

予想市場価格：21,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品名：EX300U 2TB External SSD

容量：2TB

型番：CSSD-EX300U2TB

JANコード：0840440411895

アスクコード：HD5013

予想市場価格：37,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品名：EX300U 4TB External SSD

容量：4TB

型番：CSSD-EX300U4TB

JANコード：0840440411901

アスクコード：HD5014

予想市場価格：74,800円前後（税込）

発売時期：2025年 12月18日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/corsair/storage/ex300u.html

CORSAIR社 概要

米国CORSAIR Inc.は、PCゲーム市場に革新的で高性能なコンポーネントをもたらすグローバル企業です。同社の製品はオーバークロッカーやPC DIY愛好家、ゲーマーには欠かせないオーバークロッカー向けの非常に高性能なメモリや超高効率電源、その他PCにとって重要なシステムコンポーネントに特化しています。1994年に設立され、当初はメモリをキャッシュメモリモジュールの生産に従事。2002年以降には、オーバークロッカー向けDRAMの出荷を開始し、それ以降、高性能メモリを始めとして、超高効率電源、システムビルダー向けCPUクーラー、SSD製品などを多く生産してきました。

CORSAIR Inc.の製品は非常に広範囲なマーケティングと流通チャネルにより、世界60か国以上のエンドユーザーに販売されています。

URL：https://www.corsair.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

本ニュースリリースに関するお問い合せ先

株式会社アスク 担当：田中 寛

TEL：03-5215-5797、FAX：03-5215-5651

〒102-0074 東京都千代田区九段南4-8-19 CIRCLES+ 市ヶ谷駅前 4階

Webからのお問い合わせ：https://www.ask-corp.jp/inquiry/

株式会社アスク WEB URL：https://www.ask-corp.jp/