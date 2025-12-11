【ゼロ高特別授業】株式会社Funda代表取締役・福代和也氏を招き「財務思考で読み解くビジネスの本質」をテーマに特別授業を開催

株式会社ZERO EDUCATION&ARTS

株式会社Funda代表取締役であり、公認会計士として活躍する福代和也（ふくよ・かずや）氏をゲストに迎え、ゼロ高等学院（以下、ゼロ高）は「財務思考で読み解くビジネスの本質」をテーマに特別授業を開催しました。

ゼロ高では、社会のリアルな構造やビジネスの裏側を“本質で理解する”教育を重視しており、今回の授業では、コンビニエンスストア、ドン・キホーテ、回転寿司、スーパー銭湯といった生徒に身近なサービスを題材に、数字をもとに企業戦略を読み解く力を学びました。

福代 和也（ふくよ かずや）

株式会社Funda 代表取締役

公認会計士試験合格後、PwCあらた有限責任監査法人にて大手金融機関向けの財務アドバイザリー業務に従事。「日本人全員が決算書の読める世界を創る」をビジョンに株式会社Fundaを設立。

簿記やビジネスの基礎が学べる学習アプリ「Funda簿記」は大学・高校の授業でも導入されている。

SNSアカウント「大手町のランダムウォーカー」は総フォロワー20万人超。

著書『世界一楽しい決算書の読み方』は発売3年で累計50万部突破。

【開催日】

11月25日（月）

【内容】

本講義では、「楽しい決算書の読み方」をテーマに、さまざまなビジネスの事業構造や、どこで利益が生まれているのかといった企業の裏側を数字から読み解く時間となりました。加えて、最新のAI事情や活用方法についても講義していただきました。

業態ごとに異なる“ビジネスモデルの本質”を学び、生徒たちはチャットを通じて積極的に回答し、数字が語るストーリーを自分の頭で考えるワークが進みました。

さらに福代氏は、

・低価格商品が集客の入口となる仕組み

・同時に高利益商品がどのように利益を支えるか

・スーパー銭湯のように「滞在時間の設計」が売上に直結する理由

といった“プロダクトミックス”の考え方を、日常にあるサービスを例に挙げながら分かりやすく解説。

AIと財務分析の関係にも触れ、「AIは数字を読み上げることはできるが、“何を分析すべきか”は人間が決める必要がある」と語り、AI時代に求められる“依頼力（プロンプト設計）”の重要性を強調しました。

「自分が経営者ならどの戦略を選ぶか」

「在庫コストをどう抑えるか」

「AIと決算書の関係性」

など、多岐にわたる質問が生徒から寄せられ、双方向で深い気づきが生まれる時間となりました。

■ Fundaが提供する学習リソースのご紹介

福代氏が代表を務める教育プラットフォーム「Funda」では、財務リテラシーを身につけたい学生や社会人に向けた、さまざまな学習サービスを提供しています。

中でも、簿記や会計の基礎を体系的に学べるアプリ「Funda簿記」は、大学・高校の授業で導入が進んでおり、

・財務3表のつながり

・仕訳の基礎

・決算書の理解

をスマートフォンで効率的に学べる点が高く評価されています。

Funda簿記 公式サイト：https://lp.boki.funda.jp/

財務思考をさらに深めたい生徒にとって、学びの幅を広げる選択肢の一つとなるサービスです。

【ゼロ高等学院について】

主宰 堀江貴文「将来の夢なんか、いま叶えろ」「稼ぐ力は、最新の学力。」を教育方針として掲げる通信制の教育機関。全国に約85名の生徒が在籍、日本一起業家を輩出する高校を目指している。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供する。

【お問い合わせ先】

本件およびその他のお問い合わせは下記よりお願いします

▼お問い合わせ

https://form.run/@contact-company



運営会社：株式会社ZERO EDUCATION & ARTS

主宰 堀江貴文 代表：内藤賢司

設立：2018年4月

住所：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

HP：https://www.zero-ko.com