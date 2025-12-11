韓国発”カスタムタンブラー & ライフ雑貨”が揃う、〈LEGODT〉POPUP STORE を新宿ルミネ2・2Fで開催！

韓国で話題のカスタム・タンブラーブランド LEGODT（レゴト） に加え、人気ライフスタイルブランド BATH PROJECT と LEAF_J を迎えた、期間限定のスペシャルイベント！

株式会社マナマナ

カラフルで個性あふれる話題のタンブラーや、かわいくて実用性の高い雑貨たちを、まるごと楽しめるイベント。あなたらしい「日常」を彩るアイテムと出会うチャンスです。

ご家族や恋人、ご友人へのプレゼントとしてもぜひご利用ください！

■ブランド紹介

〈LEGODT〉

― 流行に敏感な韓国でブレイク中のカスタムタンブラー ―

カスタマイズ性の高さとポップな色使い、感度の高いデザインで、韓国の若年層を中心に熱狂的な支持を獲得。韓国語の「タンブラー」と「デコる（꾸미다）」を組み合わせた造語＜TUMGGU （タムク）＞をブランドアイコンとし、遊び心を感じさせるユニークなブランドコンセプトが魅力。

自由に組み合わせられるアクセサリーと鮮やかなカラーパレットは、まるでファッションを選ぶような感覚。見た目の可愛さだけでなく、約6時間の保温・保冷機能やこぼれにくいロック構造、さらに手に馴染む人間工学設計など、日常使いとしての実用性も兼ね備えています。

“持ち歩ける自分らしさ”を叶える、そんな新しいスタイルのタンブラーです。

〈BATH PROJECT〉

― オリーブヤング＆Qoo10で1位！SNSで話題の“無花果の香りハンドクリーム”登場 ―

一日の始まりと終わりを締めくくるバスルーム。

私たちはこの空間で繰り広げられる果てしない想像力と物語を研究します。

2017 年に韓国で入浴剤の工場から始まったバスプロジェクト。

韓国にも元々あった入浴文化をさらに促進させようとオリジナルブランド バスプロジェクトがスタートしました。

数多くの POPUP を開催するなど、韓国で注目を集めており、ユニークなデザインと洗練されたパッケージで、あなただけのライフスタイルを彩ります。

〈LEAF_J〉

― POPで楽しい、毎日を彩るルーム＆キッチン雑貨ブランド ―

ルームウェア、エプロン、キッチンファブリックなど、

“おうち時間を丁寧に、心地よく”してくれるアイテムが揃っています。

カラフルでポップなデザインと遊び心あふれるディテールで、日常にちょっとした楽しさをプラスします。

■POP UP イベント概要

今回のPOP UPでは、

「PLAYCOLOR! My style! Customize For Me!」をテーマに、

お好みのアクセサリーやステッカーを自由にデコレーションできる体験を提供。

世界に一つだけのオリジナルタンブラーを作ることができます。

韓国のオリーブヤング主要店舗で完売商品を出すほど人気の〈LEGODT〉。

日本での阪急梅田・渋谷モディ・武蔵小杉グランツリーでのポップアップも大好評を博しました。

着せ替え感覚でタンブラーやアクセサリーを集めるファンが続出し、

ファッションアイテムとして楽しむ新しいスタイルを提案しています。

機能も頼れる本格派！

待望の新色が初登場

チャームやステッカーで自由にカスタム

■POP UP 限定！特典 & Gift Bag

【LEGODT特典】

・LEGODT購入者全員にデコレーションステッカーを3枚プレゼント！

・「タンブラー＋LEGODT商品1点以上購入」の方限定で、オリジナルキーチャーム制作も！（数量限定）

【BATH PROJECT特典】

・購入者全員：ミニハンドクリーム

・3,000円以上：バスソルト1個プレゼント

・5,000円以上：バスソルト2個プレゼント

【LEAF_J特典】

・購入金額に応じたプレゼント（数量限定・無くなり次第終了）

・5,000円以上ご購入：キルティングコースターをプレゼント（カラーはランダム）

・10,000円以上ご購入：ハンドタオルをプレゼント（カラーはランダム）

【イベント限定】

・Special Gift Bag：LEGODT × BATH PROJECT × LEAF_J の3ブランドから人気アイテムを詰め合わせた限定ギフトバッグを、数量限定で販売

■開催概要

イベント名：LEGODT POPUP STORE

開催期間：2025年12月12日（金）～12月25日（木）

営業時間：11時～21時（ルミネ新宿 ルミネ2の営業時間に準じます）

開催場所：新宿ルミネ2 2階 Gallery2

内容：タンブラー・ライフ雑貨の販売、カスタム体験、限定ギフトバッグ販売

■Instagramで随時情報発信中！日本公式オンラインサイトも必見！

イベントに関する最新情報や会場の様子は、LEGODT公式Instagramにて随時更新予定です。

詳細は@legodt.japan(https://www.instagram.com/legodt.japan/)をご覧ください。

日本公式オンラインサイトはこちらhttps://legodt.jp/