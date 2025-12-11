介護人材の新常識を創る！バングラデシュから高品質人材16名を“一括送り出し”

アドセック株式会社

アドセック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：小泉久也）は、2025年12月10日、株式会社アズパートナーズ（東京都千代田区、代表取締役：植村健志）へ入社予定のバングラデシュ出身の特定技能介護人材16名が日本に入国したことをお知らせいたします。

今回の「1社に16名を一括送り出し」は、外国人介護人材の送り出しでは極めて珍しい事例であり、アドセックグループが持つ“現地教育力 × 選抜力 × 運用力”の総合力が生んだ成果です。

■ アドセックの強み：日本語学校 × 送り出し機関 一体型育成モデル

アドセックはバングラデシュ・ダッカで自社日本語学校を運営し、送り出し機関と完全連動した“日本語会話力と人材育成”に特化した教育モデルを構築しています。

■ 特徴

・日本語会話力の高さ

・介護技能評価試験合格者の計画的輩出

・日本式マナー・働き方教育の徹底

・来日前から介護現場で即戦力級の仕上がり

アズパートナーズ様からも「会話力の高さ」「教育体制の質」「長期定着を見据えた育成」を高く評価いただき、今回の大規模受け入れにつながりました。

介護の座学の研修１.介護の座学の研修２.

■ 一括16名送り出しを可能にした運用力

外国人介護人材の送り出しは通常は数名ずつですが、アドセックは母集団形成、日本語教育、技能試験、在留申請、就労後フォローを統合し16名同時送り出しを実現しました。

■ 今回入国した人材

・全員：介護技能評価試験 合格

・日本語レベル：N4～N3

・日本式介護研修を現地で実施

・選抜倍率10～15倍

・誠実で離職率の低い傾向

入国前直前研修１.入国前直前研修２.

■ 介護業界への示唆

今回の事例は「バングラデシュ人材は新しい優良選択肢」であることを示します。採用競争が少なく、会話力も高く、大量採用にも対応できることが特徴です。

■ 株式会社アズパートナーズについて

代表者：植村 健志（「全国介護付きホーム協会」副代表理事）

設立：2004年11月2日

URL：https://www.as-partners.co.jp/

事業内容：「世代を超えた暮らし提案型企業」として創業20周年を迎え、東証スタンダード市場に上場。シニア事業、不動産事業、介護DXサポート事業を展開。DXに強みがあり、IoTシステム「EGAO link(R)」、AIを活用したケアプランやBIツールの開発、他法人向けの介護DXサポート事業を展開し、業界を変える取り組みを実施。

参考動画：アズパートナーズの介護DXの取組（YouTube）

■ 導入相談受付中

アドセックでは外国人採用が初めての施設様から大量採用まで幅広く対応しています。

■ お問い合わせ

アドセック株式会社

GHRS事業本部 平石／ホセンタンジム／町田

TEL：050-1744-9939

Email：nbdd-obd@adsec.jp

URL（コーポレート）：https://www.adsec.jp/

URL（バングラデシュ人材支援総合サービス）：https://adsec-bangladeshtalentsupport.jp/