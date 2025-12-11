viviONが「コミックマーケット107」出展！　企業ブースでの物販・配布に加え、サークル参加者にむけて確定申告に役立つ冊子の配布も

株式会社 viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下　viviON）は、2025年12月30日(火)、31日(水)に開催されるイベント「コミックマーケット107」への出展をお知らせいたします。




〈出展概要〉

イベント名：コミックマーケット107(ｃ107)


開催日程　：2025年12月30日(火)　10:30～17:00、31日(水)　10:30～16:30


会場　　　： 有明・東京国際展示場（東京ビッグサイト）


ブース名 ：viviON


ブース配置・番号：南3・4ホール 2421


出展内容 ：グッズ販売、『みんなの銀行 viviON支店』サービス相談受付窓口、ほか


※viviONが手掛けるVTuberグループ『あおぎり高校』は、南3・4ホール　2311「あおぎり高校」として独立したブースを展開いたします。




■グッズ販売＆無料配布！


viviONの手掛ける二次元コンテンツのバラエティストア『viviON BLUE』で先行受注販売を実施してきたクリエイターグッズの一部アイテムがコミケ会場に登場！　その場で実物をご確認の上、お買い求めいただけます。









同じく『viviON BLUE』でお取り扱い中の人気スマホRPG『ブラウンダスト２』のグッズも販売いたします。









ブースのご来場者には『ブラウンダスト２』のASMR音声とガチャチケットを入手できるシリアルコードを記載したカードを無料配布いたしますので、ぜひコミックマーケット来場の記念にお持ち帰りください！　　




※販売グッズのラインナップ詳細は『viviON BLUE』公式X https://x.com/vivionblue で告知していきますので、ぜひ投稿をご確認ください。


※無料配布するカードは両日十分な数量をご用意しておりますが、予定数量に達し次第、配布を終了いたします。




■新サービスの疑問にお答えする窓口が登場！


今秋スタートした『みんなの銀行 viviON支店』をはじめ、viviONの手がける新サービスを紹介し、みなさまの疑問にお答えする窓口を設置いたします。サービスのお得な活用法など、ご利用にあたって気になることがございましたら、ブーススタッフにお気軽におたずねください。






■参加する全サークル向けに実施：確定申告に役立つ冊子を配布！


C107 にサークル参加する全サークルを対象に、株式会社viviONがクリエイターのために制作・発売する確定申告の指南書『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。 ～これも経費になりますのよ～』　https://thoth.vivion.jp/kakuteishinkoku/reiwa08-akuyaku/　 を基にした試し読み冊子を配布します。


両日、各サークルスペースの机上にお届けいたしますので、ぜひイベント後の精算や確定申告の際のご参考にご活用ください！





なお、viviONのグループ会社が運営する二次元コンテンツのダウンロード販売サービス『DLsite』では、 2025年11月26日(水) から2026年2月28日(土)の期間内に『DLsite』において作品を販売開始したクリエイターを対象に『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』のDLsite版を無料で入手できる、同作品の100%OFFクーポンをプレゼント中です。





viviONではこのほかにも、コミックマーケット107内でVTuberグループ『あおぎり高校』のブースも展開いたします。


当日販売するグッズ情報をはじめとした詳細は、あおぎり高校職員室　https://x.com/AogiriHS　からお知らせしていきますので、ぜひこちらもご確認ください！




〈あおぎり高校　C107出展情報〉


ブース名 ：あおぎり高校


ブース配置・番号：南3・4ホール 2311


出展内容：グッズ販売など




■株式会社viviON







ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。
株式会社 viviON では、一緒に働いてくれる方を募集しています。


https://vivion.jp/recruit/