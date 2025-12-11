viviONが「コミックマーケット107」出展！　企業ブースでの物販・配布に加え、サークル参加者にむけて確定申告に役立つ冊子の配布も

株式会社viviON

株式会社 viviON（所在地：東京都千代田区、代表取締役：明石耕作、以下 viviON）は、2025年12月30日(火)、31日(水)に開催されるイベント「コミックマーケット107」への出展をお知らせいたします。

〈出展概要〉

イベント名：コミックマーケット107(ｃ107)

開催日程 ：2025年12月30日(火) 10:30～17:00、31日(水) 10:30～16:30

会場 ： 有明・東京国際展示場（東京ビッグサイト）

ブース名 ：viviON

ブース配置・番号：南3・4ホール 2421

出展内容 ：グッズ販売、『みんなの銀行 viviON支店』サービス相談受付窓口、ほか

※viviONが手掛けるVTuberグループ『あおぎり高校』は、南3・4ホール 2311「あおぎり高校」として独立したブースを展開いたします。

■グッズ販売＆無料配布！

viviONの手掛ける二次元コンテンツのバラエティストア『viviON BLUE』で先行受注販売を実施してきたクリエイターグッズの一部アイテムがコミケ会場に登場！ その場で実物をご確認の上、お買い求めいただけます。

同じく『viviON BLUE』でお取り扱い中の人気スマホRPG『ブラウンダスト２』のグッズも販売いたします。

ブースのご来場者には『ブラウンダスト２』のASMR音声とガチャチケットを入手できるシリアルコードを記載したカードを無料配布いたしますので、ぜひコミックマーケット来場の記念にお持ち帰りください！

※販売グッズのラインナップ詳細は『viviON BLUE』公式X https://x.com/vivionblue で告知していきますので、ぜひ投稿をご確認ください。

※無料配布するカードは両日十分な数量をご用意しておりますが、予定数量に達し次第、配布を終了いたします。

■新サービスの疑問にお答えする窓口が登場！

今秋スタートした『みんなの銀行 viviON支店』をはじめ、viviONの手がける新サービスを紹介し、みなさまの疑問にお答えする窓口を設置いたします。サービスのお得な活用法など、ご利用にあたって気になることがございましたら、ブーススタッフにお気軽におたずねください。

■参加する全サークル向けに実施：確定申告に役立つ冊子を配布！

C107 にサークル参加する全サークルを対象に、株式会社viviONがクリエイターのために制作・発売する確定申告の指南書『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。 ～これも経費になりますのよ～』 https://thoth.vivion.jp/kakuteishinkoku/reiwa08-akuyaku/ を基にした試し読み冊子を配布します。

両日、各サークルスペースの机上にお届けいたしますので、ぜひイベント後の精算や確定申告の際のご参考にご活用ください！

なお、viviONのグループ会社が運営する二次元コンテンツのダウンロード販売サービス『DLsite』では、 2025年11月26日(水) から2026年2月28日(土)の期間内に『DLsite』において作品を販売開始したクリエイターを対象に『悪役令嬢と学ぶ、確定申告。～これも経費になりますのよ～』のDLsite版を無料で入手できる、同作品の100%OFFクーポンをプレゼント中です。



viviONではこのほかにも、コミックマーケット107内でVTuberグループ『あおぎり高校』のブースも展開いたします。

当日販売するグッズ情報をはじめとした詳細は、あおぎり高校職員室 https://x.com/AogiriHS からお知らせしていきますので、ぜひこちらもご確認ください！

〈あおぎり高校 C107出展情報〉

ブース名 ：あおぎり高校

ブース配置・番号：南3・4ホール 2311

出展内容：グッズ販売など

■株式会社viviON

ユーザーとクリエイターが楽しみながら幸せに生きていける社会にする為に、総合二次元コンテンツサービスを展開しております。

