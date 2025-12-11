「おいしさ」と「お手入れ性」がさらに進化した、ツーリストモデルの圧力IH炊飯ジャー（NW-YQH型）　新発売

象印マホービン株式会社

象印マホービン株式会社は、近年の訪日外国人の増加を背景に、ツーリストモデル（海外仕様品）の圧力IH炊飯ジャー「豪熱大火力」シリーズ（NW-YQH型）を2025年12月11日より発売いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/253_1_be12404dd4bd7b11aab36611dec85539.jpg?v=202512111058 ]

※ツーリストモデルは販売許可を持つ一部店舗での取扱いとなります。

新製品は、デザイン性や機能面で日本国内でも好評の「豪熱大火力」シリーズをベースに開発しました。国内工場で組み立て、検品、梱包まで行った“メイドインジャパン”の製品であり、ツーリストモデルならではの機能に加え、ごはんのおいしさにもこだわっています。

ツーリストモデルならではの商品特長

その他商品特長

圧力IH炊飯ジャー（NW-YQH型）※写真はNW-YQH10- 海外の高電圧（220～230V）の電源に対応- おかゆ文化が根づく中華圏向けに、2通りのおかゆメニューを採用水分が多くさらさらした仕上がりになる「稀粥（きがゆ）」と、稀粥（きがゆ）に比べ水分が少なく味の濃い「稠粥（しゅうがゆ）」の2通りのおかゆメニューを採用しました。- 世界の主要品種である「長粒米」に対応- 多言語対応した本体ボタン＆パネルシート本体ボタンは英語と繁体字を併記してます。また、様々な言語に対応するため、日本語・英語・韓国語・中国語（簡体字）に対応したパネルシートも付属しています。- 日本製の圧力IH 炊飯ジャー国内工場で組み立て、検品、梱包まで行った“メイドインジャパン”の商品です。- 大火力で炊き続けることで、お米の甘みを引き出す「豪熱大火力」中パッパから沸とう維持工程で一気に大火力を加え、激しい対流を起こします。大火力で炊き続けることでお米のアルファ化を促進し、甘みを引き出し、芯までふっくらしたごはんが炊き上がります。- 好みの食感に炊き分ける3通りの「炊き分け圧力」圧力の強さと圧力をかける時間を調整して、3通り（ふつう・しゃっきり・すしめし）の食感に炊き分けます。- 発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」釜全体に熱が伝わる形状に加え、IH 加熱と相性が良く、発熱効率の高い鉄を釜外面にコーティングし、炊きムラを抑えます。- ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」ふたの内側に設けた小さな穴で泡をつぶし、泡を蒸気とおねばに分離させることでふきこぼれを抑制する独自の構造です。ふきこぼれを気にせずに大火力で炊飯できるので、芯までふっくら炊き上げることができます。- お手入れ簡単！毎回洗うのは「内ぶた」「内釜」の2点。毎回洗う点数は、外して洗える内ぶたと内釜の2点だけです（その他のお手入れは取扱説明書をご覧ください）。内ぶたは凹凸部分が少なく、お手入れが簡単です。また、本体はお手入れしやすい「フラットトップパネル」「フラット庫内（サイドセンサー部は除く）」です。- おいしさ引き出す「うまみ圧力蒸らし」

蒸らし工程で圧力をかけ、釜の中心まで高温にすることでごはんのおいしさを引き出します。

もうひと圧力で余分な水分を飛ばし、しゃきっとふっくらしたごはんに仕上げます。

商品仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/6490/table/253_2_8f0f65b1f2aca4505a6a2d26b5d61e4e.jpg?v=202512111058 ]