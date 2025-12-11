セラク、ワークデイ とのパートナーシップを発表　HCMの国内企業向けのAMSサービスを開始

株式会社セラク

株式会社セラク（東京都新宿区、代表取締役：宮崎龍己、東証一部上場（証券コード：6199）、以下「当社」）は、ワークデイ株式会社（東京都港区、執行役社長兼日本地域責任者：古市 力、以下「ワークデイ」）とサービスパートナー契約を締結したことをお知らせします。

■協業の背景・目的

昨今の企業における働き方改革の深化やDX推進の加速に加え、人的資本経営の推進や生成AIの活用促進が進んでいることから、HRテックの需要は高まっています。

また、大手企業においては、人事部門の戦略的な役割への転換やジョブ型雇用の導入など、グローバル化への対応も進んでおり、人事システムの活用方法にも変革が見受けられます。

Workday HCMは、人事管理、給与計算、勤怠管理、タレントマネジメントなど、人事にまつわる幅広い業務領域をカバーしています。また、グローバル化に対応した標準機能だけでなく、日本の商習慣に順応するための機能強化も進んでおり、国内需要がますます増加すると予測されます。

当社は、2016年より大手法人に対して人事システム（ERP）の導入および運用支援サービスを提供しています。また、幅広い業種・業界における顧客支援実績を誇り、約200名のHRコンサルタントやエンジニアを擁する国内有数の企業です。これまでに培ったノウハウをもとにWorkday HCMを活用し、各社の人的資本経営の実現、人財価値の最大化、そしてシステムの最適化を目的とした運用支援サービスを提供すべく、今回の協業に至りました。

■協業内容

- Workday HCMの最大価値を提供するアプリケーション管理サービス（AMS）を提供します。- 今後3年間で「Workday HCM」技術者50名を育成し、拡大する「Workday HCM」のニーズに貢献してまいります。- 共同で案件創造や顧客開拓に取り組みます。

■会社概要

社名 ：株式会社セラク

所在地 ：東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿プライムスクエア 6F

代表者 ：代表取締役 宮崎 龍己

設立 ：1987年 12月

資本金 ：3億1,243万3,588円（2025年８月末現在）

事業内容：インターネットソリューション（インターネット総合ビジネス支援）、デジタルトランスフォーメーション事業(AI、IoT、BigData、RPAなど)システムインテグレーション事業(クラウド・WEB・ITインフラストラクチャ)

セラクコーポレートサイト：https://www.seraku.co.jp/