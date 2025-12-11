クリプタクト、OKJと暗号資産の2025年振り返り＆確定申告セミナーを開催【参加無料】

株式会社pafin

暗号資産（仮想通貨）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：馮 鐘揚、以下「OKJ」）と共同で、暗号資産の確定申告に関する解説セミナーを12月23日（火）に開催いたします。

背景

本セミナーでは、前半にOKJより、今期上場銘柄やサービス開発の振り返りを、後半には暗号資産の損益計算サービス「クリプタクト」を提供する株式会社pafinが、暗号資産の確定申告および税金計算の基礎として、申告の対象者、税制、計算方法（総平均法など）について解説いたします。



暗号資産の売却や利用によって得られた利益は、原則として雑所得に区分され、所得税の課税対象となります。暗号資産取引による利益は年末調整の対象外であるため、取引を行った場合はご自身で計算し、必要に応じて確定申告を行う必要があります。



本セミナーを通じて、2025年の暗号資産市場を振り返るとともに、確定申告に関するご不安を解消し、取引の活性化をご支援することを目指します。

イベント概要

タイトル

「OKJ 暗号資産2025年振り返り＆ 税金計算と申告の基本」



開催日時

2025年12月23日（火）19:00～20:30（日本時間）



参加費

無料

開催形式

Zoomウェビナー



登壇者

齋藤 将輝 オーケーコイン・ジャパン株式会社 マーケティング担当 チーフマネージャー

斎藤 岳 株式会社 pafin 代表取締役 Co-CEO/一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）税制検討部会長



お申し込み方法

お申し込フォーム(https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XH1pSM82T0ikDEIT29yHKQ)から登録をお願いいたします。（Zoomの申込フォームへ移動します）

お申し込み後、登録メールアドレスへZoomウェビナーURLが送信されます。

当日もお申し込み可能です。

参加お申込みはこちら :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XH1pSM82T0ikDEIT29yHKQ

諸注意

- セミナー運営会社にお名前、メール等の情報を提供することに同意した上でエントリーください。- 当日はセミナー内容を録画し、後日アーカイブ配信を予定しておりますので、当日ご参加いただけない方も、是非お申し込みください。- 参加者の方のお顔や声は録画されません。- 個別の税務相談にはお答えできかねます。

登壇者プロフィール

▼齋藤 将輝（さいとう まさき）

オーケーコイン・ジャパン株式会社 マーケティング担当 チーフマネージャー

大学で経済学を専攻後、野村證券株式会社でリテール業務を担当。2020年に暗号資産取引所の立ち上げに携わり、現在はオーケーコイン・ジャパン株式会社でマーケティング・プロモーション業務や暗号資産の取扱いに関する業務を担当。



▼斎藤 岳（さいとう がく）

株式会社pafin 代表取締役Co-CEO

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)税制検討部会長兼アドバイザー

pafinは暗号資産の損益計算サービス「クリプタクト」やWeb3.0の家計簿「defitact」を運営。暗号資産をはじめとする最先端のブロックチェーン技術と、金融・経済・投資の双方のプロフェッショナルからなるFintechスタートアップ。

2021年3月より一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 税制検討部会長。2022年7月より同協会アドバイザーを兼任。

【オーケーコイン・ジャパン株式会社について】

暗号資産交換所とブロックチェーンビジネスをグローバル規模で展開しているOK Groupの日本法人です。2020年3月に暗号資産交換業者登録を行い、暗号資産取引サービス「OKJ」を運営しています。

安心・安全、かつユーザー目線に立ったサービス提供の実現という方針を引き続き重視するとともに、グローバルレベルでのサービスをより幅広く、スピーディーに、かつお使い頂きやすい形で提供して参ります。

公式 HP：https://www.okcoin.jp/

【pafinについて】■ 提供サービス

・暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

■会社概要

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin