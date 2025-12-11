12月20日から池袋駅で開催「ナノケア＆ラムダッシュ＆ドルツ体感会 in池袋」～自分にも、大切な人にも。極上のケアをご提案～
パナソニック株式会社は、2025年12月20日（土）～12月21日（日）の２日間、池袋駅東武構内 東武池袋南口イベントスペースにて「ナノケア＆ラムダッシュ＆ドルツ体感会 in池袋 ～自分にも、大切な人にも。極上のケアをご提案～」を開催します。
イベントでは、手のひらサイズに５枚刃テクノロジーを搭載する「ラムダッシュ パームイン」をはじめとする電気シェーバー、髪がうるおうナノケアシリーズからヘアードライヤー、磨きにくい歯間や歯周ポケットにしっかりアプローチする電動歯ブラシ「ドルツプレミアム」など最新機種が体感できます。また、商品体験いただいた方へのお楽しみ抽選会も行います。
クリスマスを直前に、大切な人へのギフトや、1年間頑張った自分へのご褒美にもおすすめのパナソニックの最新理美容家電をまとめて体感できるイベントです。是非ご来場ください。
■イベント概要
【イベント名】「ナノケア＆ラムダッシュ＆ドルツ体感会 in池袋 ～自分にも、大切な人にも。極上のケアをご提案～」
【日時】2025年12月20日（土）～2025年12月21日（日） 10:00～18:00
【場所】池袋駅構内 東武池袋南口イベントスペース
（イメージ）
【紹介商品】
▼電気シェーバー
・ラムダッシュ パームイン（ES-PV70、ES-PV6A、ES-PV3A、ES-P330U）
https://panasonic.jp/shaver/lamdash-palm.html
https://panasonic.jp/shaver/products/ES-PV70.html（ES-PV70）
・ラムダッシュPRO６枚刃（ES-L690U）
https://panasonic.jp/shaver/products/ES-L690U.html
▼ドライヤー
・ヘアードライヤー ナノケア「nanocare ULTIMATE※」（EH-NC80、EH-NC50）
https://panasonic.jp/hair/products/EH-NC80.html
https://panasonic.jp/hair/products/EH-NC50.html
※nanocare ULTIMATEとは、当社ドライヤーにおいて最も高い髪ケア効果を保有するナノイーを搭載したシリーズです。
・ヘアードライヤー ナノケア（EH-NA0K）
https://panasonic.jp/hair/products/EH-NA0K.html
▼電動歯ブラシ
・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ スマート（EW-DT88）
https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DT88.html
・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ（EW-DP58）
https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP58.html
・ドルツプレミアム W音波振動ハブラシ（EW-DP38）
https://panasonic.jp/teeth/products/EW-DP38.html