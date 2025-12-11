美少女AIが商品を紹介。1枚の画像からLPとプロモーション動画を自動生成する「ガウェインAI」が法人向けプランを拡充

ノーギアス株式会社（所在地：東京都新宿区、代表：岡室庄悟）は、

美少女商品を紹介するプロモーション動画を自動生成するAIサービス「GawainAI（ガウェインAI）」において、

法人向けOEMプラン「AI Media Promotion」の提供を開始しました。

法人向けOEMプラン: https://gawain.nogeass.com/enterprise(https://gawain.nogeass.com/enterprise%20%20%20?utm_source=prtimes%20%20%20&utm_medium=pr%20%20%20&utm_campaign=enterprise_release_202512)

デモ動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=QkbwC99SCgI ]

本サービスでは、1枚の商品画像だけで、AIが動画構成からナレーション、BGM最適化までを計画し「商品にあった形で動画を特注で提供」します。

この構成力を持ったAIが、商品プロモーション動画を全自動生成

従来の動画生成ツールの多くは、テンプレートへの当て込みや、人手によるカット編集を前提としていました。また、既存の動画サービスでは、「ブランド商品が固定できない」問題があります。

「ガウェインAI」や「AI Media Promotion(OEM)」は、そうした従来型のツールとは異なり、ブランドの商品構造を保ったまま、世界に一つだけの“特別制作”を行うことを特徴としています。

展望

会社概要

- 実写アバターでのプロモーション動画- - 美少女モデルだけでなく、実物のアナウンサーや、美男子を起用することで、商品のプロモーションにあったアバター選択を実現する予定です。

会社名：ノーギアス株式会社

所在地：東京都新宿区中落合１丁目１２－１０ 武田ビル503

事業内容：AIを活用した動画生成・EC支援ツールの企画・開発・運営