¡Ú¡Ç47¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥»¥Ö¥ó¡Ë¡Û¿Íµ¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ÖCLEAN UP¡×¡ÖMVP¡×¤Ë¡¢¥í¥´¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥Èー¥ó¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥È¥Ê¥ë¥«¥éー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¿·ÅÐ¾ì
1947Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¡Ç47¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£ー¥»¥Ö¥ó¡Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ëÄêÈÖ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡ÖCLEAN UP¡Ê¥¯¥êー¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ë¡×¤È¡ÖMVP¡Ê¥¨¥à¥Ö¥¤¥Ôー¡Ë¡×¤«¤é¡¢ËÜÂÎ¥«¥éー¤È¥í¥´¤òÆ±·Ï¿§¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¥È¥Ê¥ë¥«¥éー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢(https://47brand.co.jp/)¡¢'47Ä¹Ìî(https://47brand.co.jp/pages/store-list)¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ¤Î¡Ç47¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥í¥´¤Þ¤Ç¥ï¥ó¥Èー¥ó¤ÇÂ·¤¨¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¬ÆÃÄ§¡£CLEAN UP¤Ï¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤È¥¦¥©¥Ã¥·¥åÀ¸ÃÏ¤Î¼«Á³¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£MVP¤Ï¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤¬¤Ä¤¯¤ëÃ¼Àµ¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¡¢Æ±·Ï¿§¤Î¥í¥´¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥«¥éー¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥«ー¥¡¢¥Àー¥¯¥°¥ìー¡¢¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¢¥Í¥¤¥Óー¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤àÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¡£CLEAN UP¡¦MVP¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥È¥Ê¥ë¥«¥éー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚTONAL COLOR COLLECTION¡Û
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î°ìÎã¡¡¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
[¡Ç47 CLEAN UP]¡¡³Æ 4,400 ±ß
[¡Ç47 MVP]¡¡³Æ 4,620 ±ß
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§
https://47brand.co.jp/collections/tonal-color
