体質に合わせて痩せる時代へ。エクササイズコーチが店舗限定で12月1日(月)新ダイエットコースを開始

エクササイズコーチジャパン株式会社

エクササイズコーチジャパン株式会社(本社：大阪府／代表：中岡尚志)は、「AI活用により「運動習慣のハードルを下げ」未運動層を社会に巻き込む」というエクササイズコーチのブランドミッションのもと、AI × 遺伝子検査 × 管理栄養士による食事指導を組み合わせた**新ダイエットプログラム『体質適応型ダイエットコース』**を2025年12月1日より一部店舗で提供開始いたしました。

AIマシンExerboticsを用いてトレーニングができるのはエクササイズコーチのみ！

本コースは、DNA検査による体質分析・AIパーソナルトレーニング・生活習慣に合わせた管理栄養士によるアプリの食事指導を一体化した、効率的かつ継続可能な新しいダイエットソリューションです。

～新コーススタートキャンペーン/モニター募集～

新コース導入に際し、12月限定でスタートキャンペーンとモニター募集を同時に開催いたします。

新コーススタートキャンペーン

・入会金22,000円→0円

・コース代金50%OFF

モニター様も募集中！

対象店舗の店舗ごとに先着で頑張ってくださるモニター様を募集中です！特別価格でご案内しますので、ご希望の場合は店舗にお問い合わせください。

■背景｜“体質に合った方法を選ぶ”という新しいダイエットの常識へ

昨今、ダイエット方法は多様化していますが、「続けられない」「結果が出ない」という悩みは依然として多く見られます。

その要因のひとつとして、体質や遺伝的傾向とダイエット方法が合っていないことが挙げられます。

エクササイズコーチは創業以来、AIを活用した効率的なトレーニング提供に注力してきましたが、より確実な効果を求める声を受け、体質分析を取り入れた新しいダイエットソリューションとして本コースを開発しました。

■新コース概要｜DNA × 管理栄養士サポート × AIトレーニングの三位一体プログラム

1. DNA検査で81通りの組み合わせの中から「太りやすさ」「代謝傾向」「栄養吸収タイプ」を可視化

体質に合わせた食事・運動プログラムを作成するためのDNA分析レポート専属コーチがExerboticsのデータと食事内容を確認しながら、最適な改善ポイントを提案自分の代謝タイプを知ることで、より効率的なダイエットに。遅筋・速筋タイプに合わせてAIとコーチが最適なメニューを提案。

遺伝情報から、脂質・糖質の代謝傾向、筋線維タイプ、肥満関連遺伝子などを分析。

これにより、従来の“平均値に合わせた”ダイエットではなく、個々の体質に基づいた方法を選択できるようになりました。

2. 食事指導は体質ベースで設計。管理栄養士の指導で無理のない継続型へ

DNA検査結果と普段の生活スタイルを組み合わせ、最適な栄養バランスや食習慣をアドバイス。

数字だけにとらわれず、現実的で続けやすい食事改善を提案します。また、エクササイズコーチでは管理栄養士がアプリで食事指導を行っています。分からないことがあればいつでも管理栄養士にチャットで相談が可能です。また、週2回のフィードバックの2種類がコースの中に組み込まれているため安心してダイエットを続けていただけます。追加費用は一切ありません。

3. AIマシンが最適負荷を自動設定。1回20分でタイパ○

エクササイズコーチの特徴であるAIマシンが筋力・フォーム・可動域を解析し、自動で負荷を調整。

短時間でも高いトレーニング効果が得られるため、忙しい方でも続けやすい設計です。

4. 専属コーチが進捗を管理し、成功まで伴走

体型変化に合わせてメニューを調整したり、生活リズムに応じた改善点を提案したりと、コーチが丁寧にサポートします。ダイエットコースは専属で毎回同じコーチが担当するため、それぞれのお客様のアライフに合わせた調整を行うことが可能です。毎回伝えなくても自分の好みなどを把握してくれるので、続けやすい環境が整っています。

5.様々なお客様のニーズに合わせたサポート、時間、料金

あなたの“頑張れる度”と“サポートが必要度”に合わせて選べる2つのコースをご用意しました。

・20分コース - 自分でも頑張れる方に。短時間×効率重視のセルフ強化タイプ

ー「基本的なことは自分でもできる」「短時間でサクッと通いたい」という方に最適

※体組成計はセルフ測定となります

ー日々の食事も自分で管理できる方に向いています

※食事指導はアプリのみとなります

→ 時間を無駄にしたくない“自走型”の方におすすめ

・40分コース - 一人では続かない方に。寄り添いサポートの“伴走型フルサポートコース”

※店舗によっては30分コースとなります

ー「1人だと続かない」「本気で変わりたいけどサポートがほしい」方に最適

ー専属のコーチが体組成計の変化をチェックし、あなたの体質に最短ルートで導きます。

→ プロに伴走してほしい“サポート重視型”の方に最適

・全コース料金に DNA検査・ウェア＆シューズレンタル・食事アプリ利用料・AI利用料 がすべて込み

追加費用の心配なく、安心してスタートできます。

※20分コースは一部店舗のみの導入となります。店舗によって40分コースが30分コースとなっている場合もございますのでご注意ください。

▼対象店舗について

※本コースは一部店舗限定での提供となります。

※本コースは一部店舗限定での提供となります。

最新の対象店舗一覧は公式サイト内の特設ページ(https://exercisecoach.co.jp/news/60157/)をご確認ください。

■通常コースもキャンペーンを実施中

新コース導入に合わせ、エクササイズコーチでは現在、インディヴィジュアルコースやパートナーコースを対象に「初月980円」または「3か月コース代金50％OFF」 のキャンペーンを導入コース以外の店舗でも実施しております。

ダイエットコースだけでなく、通常のAIパーソナルトレーニングにおいても、より通いやすい価格でご利用いただけます。

■今後の展開

エクササイズコーチは、AI技術とデータ分析を活用し、「短時間・低価格・高効果」のトレーニング体験をさらに進化させてまいります。

今後は、新ダイエットコースの対象店舗拡大や、データ活用型サービスの拡充を可能にする研究開発を進めていく予定です。

■エクササイズコーチジャパン株式会社について

「一人ひとりに寄り添った最適な方法で“続けられる健康と美”を提供し、人生をより豊かにし、 健康寿命を伸ばすことで、持続可能な社会の実現に貢献」というミッションのもと、ヘルスケア領域における多角的な事業を展開しています。

当社は、AIパーソナルジム「エクササイズコーチ」、女性専用パーソナルジム「リボーンマイセルフ」、女性専用パーソナルピラティス「ハインピラティス」の3ブランドを運営し、エクササイズコーチではAI活用によるトレーニング最適化で“運動習慣のハードルを下げ”、未運動層をヘルスケア市場へ巻き込む ことを目指しています。

データ分析に基づくプログラム設計と専門コーチによるサポートを組み合わせ、忙しい現代でも続けやすい「短時間・効率的・個別最適」の健康体験を提供しています。

社名 ：エクササイズコーチジャパン株式会社

所在地 ：大阪府大阪市中央区南船場4-12-22 心斎橋東栄ビル4階

代表者 ：代表取締役社長 中岡尚志

設立 ：2010年11月

事業内容 ：エクササイズコーチ直営店及びフランチャイズ本部の運営

リボーンマイセルフ直営店及びフランチャイズ本部の運営

ハインピラティス直営店及びフランチャイズ本部の運営

会社URL ：https://exercisecoachjapan.jp/

公式サイトURL :https://exercisecoach.co.jp