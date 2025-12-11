【Stola.(ストラ)】12/11(木)『トムとジェリー』の人気キャラクター″タフィー″が主役の別注スウェットを発売！

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は、『トムとジェリー』でおなじみの”タフィー”をプリントした別注スウェットを12/11（木）より、全国の店舗・公式オンラインストアにて発売いたします。店舗は各店の営業開始時間、オンラインストアは正午より販売。




特集を見る :
https://stola.jp/pages/tuffy20251210



カラーは全3色。


「CATCH ME IF YOU CAN」のレタリングと、文字からぶら下がるタフィーが遊び心を演出しながらも、大人が楽しめるベーシックカラーで展開いたします。


サイズはお好みで選べる2サイズをご用意。






カラー：オフ / グレー / ブラック


サイズ：S・M


価格：\16,500




STYLING



＜オフ＞



Sサイズ

Mサイズ


＜グレー＞



Mサイズ

Sサイズ


＜ブラック＞



Sサイズ

Sサイズ


別注アイテムの発売日時


Stola.ショップ：12/11(木)　各店オープン時間に準ずる


Stola.公式オンライン：12/11(木)　昼12:00



・Stola.について


2009年デビュー。


オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。


公式オンラインストア：https://stola.jp/


公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/　　　


公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp


公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official