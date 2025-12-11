【Stola.(ストラ)】12/11(木)『トムとジェリー』の人気キャラクター″タフィー″が主役の別注スウェットを発売！
アイア株式会社
アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は、『トムとジェリー』でおなじみの”タフィー”をプリントした別注スウェットを12/11（木）より、全国の店舗・公式オンラインストアにて発売いたします。店舗は各店の営業開始時間、オンラインストアは正午より販売。
カラーは全3色。
「CATCH ME IF YOU CAN」のレタリングと、文字からぶら下がるタフィーが遊び心を演出しながらも、大人が楽しめるベーシックカラーで展開いたします。
サイズはお好みで選べる2サイズをご用意。
カラー：オフ / グレー / ブラック
サイズ：S・M
価格：\16,500
STYLING
＜オフ＞
Sサイズ
Mサイズ
＜グレー＞
Mサイズ
Sサイズ
＜ブラック＞
Sサイズ
Sサイズ
別注アイテムの発売日時
Stola.ショップ：12/11(木) 各店オープン時間に準ずる
Stola.公式オンライン：12/11(木) 昼12:00
・Stola.について
2009年デビュー。
オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。
公式オンラインストア：https://stola.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/
公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp
公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official