【Stola.(ストラ)】12/11(木)『トムとジェリー』の人気キャラクター″タフィー″が主役の別注スウェットを発売！

アイア株式会社

アイア株式会社（本社 東京都渋谷区/代表取締役 石澤智子）が運営するアパレルブランド「Stola.（ストラ）」は、『トムとジェリー』でおなじみの”タフィー”をプリントした別注スウェットを12/11（木）より、全国の店舗・公式オンラインストアにて発売いたします。店舗は各店の営業開始時間、オンラインストアは正午より販売。

特集を見る :https://stola.jp/pages/tuffy20251210

カラーは全3色。

「CATCH ME IF YOU CAN」のレタリングと、文字からぶら下がるタフィーが遊び心を演出しながらも、大人が楽しめるベーシックカラーで展開いたします。

サイズはお好みで選べる2サイズをご用意。

カラー：オフ / グレー / ブラック

サイズ：S・M

価格：\16,500

STYLING

＜オフ＞

SサイズMサイズ

＜グレー＞

MサイズSサイズ

＜ブラック＞

SサイズSサイズ

別注アイテムの発売日時

Stola.ショップ：12/11(木) 各店オープン時間に準ずる

Stola.公式オンライン：12/11(木) 昼12:00

・Stola.について

2009年デビュー。

オンも、オフも、特別な日も。毎日のファッションを自由な感覚で楽しみたい女性に向けて、トレンドを程よく取り入れたフェミニンスタイルを提案します。

公式オンラインストア：https://stola.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/stola.jp/

公式Threads：https://www.threads.net/@stola.jp

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/Stola_official