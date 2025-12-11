【椿屋珈琲・ダッキーダック】可愛らしいパンダがトナカイとサンタに大変身！

写真拡大 (全4枚)

東和フードサービス株式会社


東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野　誠人）が運営する「椿屋珈琲」と「ダッキーダック」の物販専門店にて、2025年12月12日（金）より「トナカイのパンダシュークリーム」と「サンタのパンダシュークリーム」を販売いたします。


人気のパンダシュークリームがクリスマスムード一色に染めるトナカイとサンタに大変身！


さくっと焼き上げたクッキーシューに、くちどけなめらかなクリームをたっぷりと詰めました。


口に運ぶのを躊躇うほど愛くるしいスイーツは、大切な人と集うクリスマスパーティーにもぴったり。見ているだけでほっこりする「パンダシュークリーム」で、温かい時間が流れるクリスマスを過ごしませんか。



◆トナカイのパンダシュークリーム


◆サンタのパンダシュークリーム


【販売期間】


2025年12月12日（金）～12月25日（木）


※「椿屋珈琲 アトレ大森店」は12月13日（土）より販売いたします。


【販売店舗】


椿屋珈琲 五反田東急スクエア店


椿屋珈琲 アトレ大森店


ダッキーダック 綾瀬店


【価格】


450円（税込）










【公式ホームページ】


https://www.towafood-net.co.jp/


【椿屋珈琲 Instagram】


https://www.instagram.com/tsubakiya_coffee/
【椿屋珈琲 X】


https://twitter.com/tsubakiyacoffee/


【ダッキーダック Instagram】


https://www.instagram.com/ducky_duck_official


【ダッキーダック X】


https://twitter.com/ducky__duck_