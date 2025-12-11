【椿屋珈琲・ダッキーダック】可愛らしいパンダがトナカイとサンタに大変身！
東和フードサービス株式会社
東和フードサービス株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長CEO：岸野 誠人）が運営する「椿屋珈琲」と「ダッキーダック」の物販専門店にて、2025年12月12日（金）より「トナカイのパンダシュークリーム」と「サンタのパンダシュークリーム」を販売いたします。
人気のパンダシュークリームがクリスマスムード一色に染めるトナカイとサンタに大変身！
さくっと焼き上げたクッキーシューに、くちどけなめらかなクリームをたっぷりと詰めました。
口に運ぶのを躊躇うほど愛くるしいスイーツは、大切な人と集うクリスマスパーティーにもぴったり。見ているだけでほっこりする「パンダシュークリーム」で、温かい時間が流れるクリスマスを過ごしませんか。
◆トナカイのパンダシュークリーム
◆サンタのパンダシュークリーム
【販売期間】
2025年12月12日（金）～12月25日（木）
※「椿屋珈琲 アトレ大森店」は12月13日（土）より販売いたします。
【販売店舗】
椿屋珈琲 五反田東急スクエア店
椿屋珈琲 アトレ大森店
ダッキーダック 綾瀬店
【価格】
450円（税込）
