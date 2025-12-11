【羅家 東京豚饅】12月12日(金)より、新商品 “黒焼売”と“海老焼売”が登場！

株式会社東京豚饅

2021年11月に「羅家 東京豚饅」を恵比寿にオープンさせた株式会社 東京豚饅（所在：東京都渋谷区、代表：羅 直也）では、大阪人なら誰もが大阪のソウルフードとして認める「豚饅」を手軽に楽しむカルチャーや、出来立ての味を気軽に味わってもらいたいと東京・恵比寿の地にオープンした豚饅専門店です。職人が愛情を込めて1つ1つ丁寧に包んだ完全無添加の「東京豚饅」はオープン以来、行列の絶えない人気店となっております。

2022年の発売以来、「豚饅」同様の人気商品となっている「焼売」にスパイシーでコクのある“黒焼売”とぷりぷりの海老の旨みが凝縮された"海老焼売”が新たに仲間入りします。今夜のおかずにもう一品と、ついつい手が伸びる食べ応え満点の「焼売」となっています。

黒焼売

定番の焼売に加え、さらに味わいの幅を広げるのが、深みのある“黒焼売”。厳選された豚肉と玉ねぎにスパイシーな黒胡椒をアクセントとして加え、XO醬の深いコクと旨味を重ねました。ひと口ごとに広がる芳醇な香りと余韻が、思わず“もうひとつ”と手を伸ばしたくなるクセになる味わいです。使用しているXO醬は、本場香港の高級素材を贅沢に使用。干し貝柱や干しえび、香辛料の豊かな風味が重なり、奥行きのある味わいを生み出しています。

●黒焼売(6個入り)：780円 / 箱

※秋葉原店限定《チルド販売》は830円 / 箱

海老焼売

深みのある黒焼売とはまた違う魅力をもつのが“海老焼売”。ぷりぷりの海老の旨みと食感を楽しめるジューシーな焼売に仕上げました。厳選された豚肉と玉ねぎに、干しエビや干し椎茸、むき海老を加え、アクセントのごま油と刻み生姜に素材の味を引き立てられた焼売は、素材本来の旨みをお楽しみいただける満足感のある一品です。

●海老焼売(12個入り)：880円 / 箱

※秋葉原店限定《チルド販売》は930円 / 箱

差し入れや、お土産に

焼売だけでなく、職人が一つ一つ丁寧に包み、ふっくらと蒸し上げる「豚饅」や、食欲をそそる甘酸っぱいタレが絡んだ「甘酢団子」など、どこか懐かしく心に染み渡るソウルフードも多数ご用意しています。ご家庭の食卓にはもちろん、差し入れやお土産にも喜ばれる逸品ばかりです。ぜひ、大切な人と一緒にお楽しみください。

店舗概要

・羅家 東京豚饅 恵比寿本店

所在地：東京都渋谷区恵比寿1-5-2 こうげつビル 1F 102

電話：03-3441-0551

・羅家 東京豚饅 etomo自由が丘店

所在地：東京都目黒区自由が丘1-31-11 etomo自由が丘1F

電話：03-3724-2551

・羅家 東京豚饅 イイトルミネ新宿店

所在地：東京都新宿区新宿3丁目38

電話：03-5919-0551

・羅家 東京豚饅 アトレ吉祥寺店

所在地：東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1-24 アトレ吉祥寺本館1F ５番街

電話：0422-22-2404

・羅家 東京豚饅 ラゾーナ川崎プラザ店

所在地：神奈川県川崎市幸区堀川町72-1 ラゾーナ川崎プラザ 1F

電話：044-200-4430

・羅家 東京豚饅 エキュート秋葉原店

所在地：東京都千代田区外神田1-17-6

電話：03-6260-9551

店舗HP : https://tokyo-butaman.com/(https://tokyo-butaman.com/)

Instagram : https://www.instagram.com/tokyo_butaman/?hl=ja(https://www.instagram.com/tokyo_butaman/?hl=ja)