Yappliで「LEEEP」のUGC・レビュー・動画など多彩なコンテンツが掲載可能に

株式会社REGALI

株式会社REGALI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：稲田 光一郎）が提供する顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP（リープ）」は、この度、株式会社ヤプリ（本社：東京都港区、代表取締役：庵原 保文）が提供するアプリプラットフォーム「Yappli（ヤプリ）」で構築されたアプリにおいて、LEEEPの多様なコンテンツ表示に対応いたしました。





背景：アプリ内の商品理解を深めたいブランドが増加

これにより、自社アプリ内でユーザーの購買検討を後押しする情報提供が可能となり、アプリにおける商品理解・購買体験の質を高める取り組みが広がっています。

多くの EC 事業者が、自社アプリを“顧客との主要チャネル”として活用し、アプリ内での商品閲覧や購入体験の強化に取り組んでいます。一方で、

- 商品ページで伝えられる情報量に限りがある- ユーザーが知りたい「実際の使用感」や「着用イメージ」を十分に届けにくい- アプリ内で購買判断まで導くための情報設計に課題がある

といった悩みを抱えるブランドも少なくありません。

そのためアプリでも、UGC・レビュー・動画・ウェブ接客といった、商品理解を深める“リアルな情報”を届けたいというニーズが急速に高まっています。

こうした背景を受け、Yappli を利用するブランドの間で、LEEEPのコンテンツをアプリ内に取り入れる活用が広がっています。

今回実現したこと

今回、Yappli を利用するブランドが、LEEEPが提供する UGC・レビュー・動画・ウェブ接客などの多様なコンテンツを、アプリ内の商品ページなどに掲載できる環境が整いました。

ブランドごとのアプリ構成に合わせて、必要な導線や画面へ自然に組み込むことができ、アプリ内の商品情報をより充実させる取り組みが可能になっています。

活用のポイント

導入企業様のコメント

- アプリ内の商品ページに UGC・レビュー・動画などを掲載写真付きレビュー、UGC、動画、ウェブ接客など、商品理解を補完する幅広いコンテンツを表示できます。- アプリ特有の“没入感”を高める商品体験を実現着用イメージ、使用シーン、サイズ感コメントなど、ユーザーの購買判断を後押しする情報をアプリ内で確認できます。- アプリ構成に合わせて柔軟に組み込み可能ブランドごとのアプリ設計に合わせて、必要な導線・画面にコンテンツを自然に配置できます。

株式会社DoCLASSE WEB部 渡邉真澄様

弊社では、Webサイトやアプリでの購入を促進するために「コーディネート提案の強化」が必要だと考えていました。しかし、多くの店舗スタッフがInstagramで日々コーディネートを発信していたものの、それらをWebサイトに連動させる仕組みがなく、誘導実績や売上への貢献を可視化できていないことが課題でした。

LEEEP導入後は、サイトトップや商品ページに多彩なコーディネートを掲載できるようになり、CVRや回遊性の向上に寄与しています。特にアプリユーザーは店舗との親和性が高く、今後はスタッフのファン化にもつながると期待しています。

また、スタッフごとの成果を可視化できるようになったことで、「売上につながるコーディネート」の傾向が把握できるようになりました。今後はこのデータを活用し、提案の質をさらに高めていきたいと考えています。

期待される効果

今回の取り組みにより、アプリの商品ページを “より深く商品を理解できる場”へと拡張でき、多様なコンテンツの活用により、商品情報の説得力が向上します。また、ユーザーの「もっと知りたい」に応えられるアプリ体験を提供できるため、ブランドのアプリ価値向上や利用促進にもつながります。



今後もLEEEPを活用した新たなアプリ体験の創出を支援し、EC全体の顧客体験向上に貢献してまいります。

LEEEPについて

「LEEEP」は、ブランドの世界観と顧客体験を統合デザインし、ECを"共感と没入の体験"へ進化させるプラットフォームです。UGC、レビュー、動画、ウェブ接客など多様な機能でブランドの魅力と信頼を引き出します。1,800超のECサイトで導入され、ノーコードで誰でも簡単にブランド体験を高められます。

LEEEPの主な特長

■ 多彩なコンテンツでEC体験をリッチ化

UGC、動画、レビュー等のコンテンツを活用し、ECサイトのコンテンツをリッチ化。

CVR・滞在時間・注文単価の向上を実現します。

■ ノーコードで簡単導入・運用

専門知識がなくても簡単に導入可能。シンプルで直感的な管理画面により、少人数チームでも効率的に運用でき、運用コストを大幅に削減できます。

■ 優れたコストパフォーマンス

幅広いコンテンツ実装を可能にしながら、コストを抑えたプラン提供を実現しています。

LEEEP公式サイト: https://leeep.jp/

株式会社REGALIについて

会社名：株式会社REGALI

代表者：代表取締役社長 稲田光一郎

所在地：東京都渋谷区

事業内容：顧客体験向上プラットフォーム「LEEEP」の開発・提供

HP：https://regali.co.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社REGALI

担当者：北野

Email ：info@regali.co.jp