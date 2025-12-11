スマホで巡る初詣！総額30万円＆SNS投稿でAmazonギフトも

株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン

茨城県常総市で、スマホアプリを使って神社仏閣や観光スポットを巡る新感覚の初詣イベント『トリップアラウンド常総2025冬』が、2025年12月13日（土）からスタートします。市内30か所以上のスポットでチェックインしてポイントを集めると、総額30万円の豪華景品（auPay）が当たる「運試し抽選」に挑戦できます。さらに、SNS投稿キャンペーン「#福めぐりチャレンジ」でAmazonギフトカードが当たるチャンスも！


「初詣×デジタル周遊」で地域活性化を目指す、今注目のイベントです。



■イベント概要


　・イベント名：第5回 トリップアラウンド常総 2025冬


　・開催期間：2025年12月13日（土）～2026年1月31日（土）


　・開催場所：茨城県常総市（道の駅常総を含むエリア）


　・参加費：無料（地図アプリ 『Map Life』のインストールが必要）


　・主催：茨城県常総市役所 商工観光課


　・運営：株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン


　・イベント公式ページ： https://www.mplf.net/trip-around-joso-2025-winter /



■特徴


　・スマホで簡単チェックイン！市内の30スポット以上を巡ってポイント獲得


　・獲得ポイントで豪華景品（auPay）の抽選に応募可能


　・親子で楽しめるお出かけイベント


　・SNS投稿でAmazonギフトが当たるキャンペーンも同時開催


　・観光・地域活性化にも貢献



■景品情報（運試し抽選）


　総額：30万円


　賞品内訳：電子マネー（auPay残高）


　・大吉：10,000円分 × 5本


　・中吉：5,000円分 × 10本


　・小吉：3,000円分 × 15本


　・残額は山分け！一定ポイント獲得者全員で残額を分配する特典あり




福めぐりデジたびで新春開運の旅へ

■SNS投稿キャンペーン


　イベント参加者限定で、SNS投稿キャンペーン「#福めぐりチャレンジ」を同時開催！


　初詣＆観光の思い出をシェアして、Amazonギフトカードをゲットしよう！



■景品（Amazonギフトカード）


　・10,000円分 × 2本


　・5,000円分 × 4本


　・3,000円分 × 10本


　・1,000円分 × 60本



　参加方法：


　　１．イベントに参加してスポットを巡る


　　２．体験写真や動画を撮影


　　３．ハッシュタグ 「#福めぐりチャレンジ」 を付けてInstagramまたはXに投稿


　　　　※投稿数が多いほど当選確率アップ！




福めぐりチャレンジ（抽選でAmazonギフトカード当たる）

■主催者コメント


　「スマホを使ったデジタル周遊イベントで、常総市の魅力を再発見していただきたいと考えています。初詣と観光を同時に楽しめるこの機会に、ぜひご参加ください。」（茨城県常総市役所 商工観光課）



写真１.：初詣スポット（一言主神社：1,000 JoSoポイント）



常総市の人気初詣スポット「一言主神社」

写真２.：チェックインスポット（道の駅常総：1,000 JoSoポイント）



　大人気の「道の駅常総」内にも複数スポットがあります


写真３.：親子でスマホチェックインする様子



　スマホで簡単チェックイン！親子で楽しめる周遊イベント

写真４.：アプリ『Map Life』画面イメージ



　地図アプリ「Map Life」でスポットを巡ってポイント獲得

■参加方法


　１．地図アプリ「Map Life」をインストール




　　・App Store：https://apps.apple.com/jp/app/map-life/id998494444


　　・Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.maplife


　２．イベントページから「トリップアラウンド常総 2025冬」にエントリー


　３．対象スポットを訪れ、アプリでチェックイン


　４．ポイントを集めて豪華景品に応募！


　　　※獲得したポイント内であれば何度でも応募可能



■お問い合わせ先




株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン


URL： https://www.icd.co.jp/





【本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先】


　株式会社インタラクティブ・コミュニケーション・デザイン　サービス事業部


　　Mail：maplife@icd.co.jp


　　本サービスは「スポーツ」「ウォーキング」「地域散策イベント」などでご利用いただけます。