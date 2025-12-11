【12月11日発売】スタイリッシュなビル群や憧れの電車・飛行機が自在につくれる！ 「Nintendo Switch版 マインクラフト高層ビル＆のりもの建築ガイド」が登場

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年12月11日（木）に「Nintendo Switch版 マインクラフト 高層ビル＆のりもの建築ガイド」（定価：1089円（税込））を発売いたしました。

本書は、YouTubeなどで活躍する人気クラフターが手掛けた「現代的な建物＆のりもの」を多数収録。それらを「家」「ビル」「のりもの」の３つに分類して、11種類の建築物を紹介しています。すべての建物が、1層ごとのマス目状の用紙に必要な素材とその置き方をアイコンで表した設計図付きです。設計図ではブロックを置く向きまでわかるほか、難しいポイントは実際のゲーム画面を添えてフォローしています。本章のやり方を真似るだけで、大きな建築物も迷うことなく組み立てられます。

建物を1層ごとにスライスした設計図付きでわかりやすい！

本シリーズは、紹介する建物すべてが設計図付きです。設計図は1層ごとのマス目状の用紙に、必要な素材とその置き方をアイコンで表したものになっています。写真や動画などでは見えづらい、背面や側面の細かな部分のつくりも設計図なら一目瞭然。設計図の置き方を真似るだけで大きくて複雑な建築物であっても、迷うことなく組み立てられます。

ブロックを置く向きまでしっかりと解説しているので、マインクラフトに不慣れな初心者でも心配無用。さらに、全編ふりがな付きなので、小学校低学年のお子様でも本格的な建築に気軽にチャレンジしていただけます。

近代的なビルやリゾート風の邸宅、電車・飛行機・船などがつくれる！

本書は、YouTubeなどで活躍する人気クラフターが手掛けた、近現代的な建築物を多数収録しています。

誌面では「家」「ビル」「のりもの」の３つに分類して、11種類の建築物を紹介しており、じっくり取りかかりたい大物から気軽につくれる小品まで、バリエーション豊かに紹介されています。

実際に街中で見かけるようなモダンなつくりの家から、見上げるほど壮観な高層ビル、憧れのリゾートホテルや巨大な高架駅、レトロな電車や空を駆けるヘリコプター＆飛行機、カラフルで目を惹く船まで、多彩なジャンルで飽きることなく創作を楽しめます。

むずかしいポイントは画像も使ってしっかり解説！

誌面では、地面の真上となる第1層、もしくは土台となる地下の第0層から順を追って最上層までの設計図を掲載。それぞれの設計図は、ひとつ前の層で置いた素材も網目で表現されており、確認しながら建築をすすめやすくなっています。

それでも難しいポイントは、実際のゲーム画面に解説を添える形でピックアップしてフォローしています。本書を手元に置いて、実際に建築を進めつつ、迷ったら設計図や画像解説を参照する、といったやり方で初心者でも大型建築をスムーズに作成可能です。

［商品概要］

Nintendo Switch版 マインクラフト 高層ビル＆のりもの建築ガイド

著者：GetNavi特別編集

定価：1089円 (税込)

発売日：2025年12月11日（木）

判型：A5

ISBN:9784651205540

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

