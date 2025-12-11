「令和最強のメリハリボディ」が話題の澄田綾乃、最新デジタル写真集をリリース

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区）では12月11日(木)より、俳優、タレント、グラビアと多岐にわたる活動を展開している澄田綾乃さんのデジタル限定写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』をリリースいたします。

『アイスキャンディーが溶けるまで』表紙

“令和最強のメリハリボディ”が話題の澄田綾乃が最新デジタル写真集をリリース。

今作は「芸妓さんの休日」をテーマに日本の夏、和を表現。浴衣で散歩をしている様子や縁側で冷えたトマトにかじりつく姿など、蝉の声が聴こえてきそうなシチュエーションが満載。もちろん彼女の完璧なプロポーションを活かした魅惑的なカットも多数収録。これまで数多くリリースされてきた彼女のデジタル写真集をチェック済みの諸兄にも是非手に取っていただきたい1作です。

『アイスキャンディーが溶けるまで』より『アイスキャンディーが溶けるまで』より

『アイスキャンディーが溶けるまで』より

澄田綾乃（すみだ・あやの）プロフィール

1999年2月26日生まれ。山口県出身。身長156cm。血液型＝A型。2021年に『週刊ヤングジャンプ』（集英社）にてグラビアデビュー以降、その完璧なプロポーションを「令和最強のメリハリボディ」と称され、グラビア誌を席巻。ドラマ「不適切にもほどがある！」（’24年）や地上波バラエティ番組などに出演し、現在は俳優・タレントとしても活躍中。

公式X（@AYANO_SUMIDA）

公式Instagram（@nonnon112620）

【書誌情報】

デジタル写真集『アイスキャンディーが溶けるまで』

撮影：熊谷 貫

定価：2,200円（税込）

発行：ワニブックス

【ワニブックスの電子書籍】

最新情報は公式Xで発信中！

https://x.com/digi_wani

※電子版写真集は、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店で購入できます。

詳しい購入方法は、各電子書店のサイトにてご確認ください。