ゼロワングロース、『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』を１月２０日に発売

ゼロワングロース株式会社

レベニュー組織へのGTM戦略（Go-To-Market Strategy）立案からオペレーションモデルの設計・構築まで豊富な支援実績を持つゼロワングロース株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：丸井達郎）は、GTM戦略について解説した書籍『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』が1月20日（火）に発売されることをお知らせいたします。

（書籍のご予約 翔泳社：https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193335｜ Amazon：https://amzn.asia/d/9waFWr0）

『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する』

現在、ビジネス環境はかつてない速度で変化しています。

顧客行動は日々移り変わり、競争環境は激しく複雑化し、AIやデータテクノロジーは数週間単位で進化を遂げています。

こうした環境下で、マーケティング・営業・カスタマーサクセスが“同じ顧客”に向けて動いているはずなのに、部門ごとに異なる指標・プロセス・戦術が並行して走り、全体の方向性が揃わないという課題が多くの企業で生じています。

個々の活動は最適化されているにも関わらず、組織全体の成果につながらない。いわゆる「サイロ化」や「DX疲れ」が深刻化する背景には、事業成長の「設計図」ともいえるGTM（Go-To-Market）戦略が十分に整備されていないという構造的な問題があります。

本書は、この課題を解きほぐし、変化を前提として組織全体の方向性を定めるための共通の指針としてのGTM戦略を解説します。

■ 書籍概要

■ 書籍ご予約方法

■ 著者プロフィール

- タイトル：GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する（MarkeZine BOOKS）- 著者：丸井達郎、廣崎依久- 発売元：翔泳社- 発売日：2026年1月20日- 価格：2,420円（税込）- 目次：- 序章 なぜ今、GTM戦略に取り組むべきなのか？- 第1章 バリュークリエイション――顧客価値は何か- 第2章 GTMモーション――価値をどう届けるのか- 第3章 GTMテックスタック――価値は正しく届けられているのか- 第4章 GTM戦略を構築する3ステップのまとめ- 第5章 GTMリーダーズへのインタビュー- 翔泳社：https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798193335- Amazon：https://amzn.asia/d/9waFWr0また、全国の書店でもご予約いただけます。

丸井達郎丸井達郎｜ゼロワングロース株式会社 代表取締役

株式会社マルケト（現アドビ株式会社）にて、グローバルでわずか6名のみが所属する重要顧客向けコンサルティングチームの一員として、大手企業の戦略コンサルティングに従事。グローバル標準の戦術設計フレームワークを用い、企業のデジタル変革とレベニュー成長の実現を支援した。テクノロジースタートアップの海外展開に従事したのち、2021年にゼロワングロース株式会社を創業し、代表取締役に就任。グローバル標準のフレームワークと実践知を融合し、GTM戦略およびRevOps構築を通じて企業の持続的な成長を支援している。著書に『「数字指向」のマーケティング ― データに踊らされないための数字の読み方・使い方』『マーケティングオペレーション（MOps）の教科書 ― 専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識』『レベニューオペレーション（RevOps）の教科書 ― 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』（いずれもMarkeZine BOOKS）がある。

廣崎依久廣崎依久｜ゼロワングロース株式会社 取締役COO(Chief Operating Officer)

株式会社マルケト（現アドビ株式会社）でのマーケティングインターンを経て渡米。大学院でマーケティングを専攻した後、シリコンバレーのEdTechスタートアップ、Courseraにてフィールドマーケティングおよびエンタープライズマーケティングオペレーションに従事。その後、シンガポールに拠点を移し、AdTechベンダーのMediaMathにてAPAC地域のグローバルマーケティングオペレーションを担当。現在はゼロワングロース株式会社のCOOとして、GTM戦略をリードするとともに、クライアント企業向けのコンサルティングサービス開発や、自社の教育サービス開発にも取り組む。著書に『マーケティングオペレーション（MOps）の教科書 ― 専門チームでマーケターの生産性を上げる米国発の新常識』『レベニューオペレーション（RevOps）の教科書 ― 部門間のデータ連携を図り収益を最大化する米国発の新常識』（いずれもMarkeZine BOOKS）がある。

■ ゼロワングロース株式会社について

「世界標準のレベニュー組織へ」というビジョンのもと、グローバルで培った実務経験を持つメンバーが、GTM（Go-To-Market）戦略の策定からオペレーションモデルの設計・構築までを一貫して支援しています。マーケティングオペレーション（MOps）およびレベニューオペレーション（RevOps）領域での豊富な実績と、グローバル標準のフレームワークに基づく体系的アプローチを強みに、AIを活用したレベニュー組織の高度化を推進し、企業の持続的な成長と競争力向上に貢献します。

詳細については、https://www.01growth.com/をご覧ください。