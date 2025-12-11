老舗洋傘メーカー・トンボ洋傘前原光榮商店で「カスタムオーダーフェア」を開催。第一弾はオンラインショップ。骨組み・生地・手元を組み合わせて、2026年の年始めに自分好みの洋傘を新調してみませんか。
創業78年を迎えた老舗洋傘メーカー、トンボ洋傘前原光榮商店では、2025年～2026年にかけての年末年始企画としてカスタムオーダーフェアを開催いたします。
第一弾は直営オンラインショップ、引き続いて第二弾は直営店・浅草三筋町店にて開催いたします。通常は店舗のみで対応しているカスタムオーダーをオンラインショップでも承る貴重な機会となっております。ご遠方の方でも自分好みのとっておきの傘をご注文いただけますので、この機会にぜひご利用くださいませ。
カスタムオーダーフェアの概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/152079/table/30_1_1451d9ba837c57857c7f894b8c40194d.jpg?v=202512111058 ]
第一弾・オンラインショップでのカスタムオーダーの詳細
第一弾のオンラインショップでのフェアは、人気のラインナップより「生地」「骨組み」「手元」そして「タッセル」と「名入れ加工」をお選びいただけます。組み合わせはなんと2万通り以上！こだわりを詰め込んだ一本は愛着も一入です。
▼メンズ傘
生地16種類（4型）、骨組み4種、手元16種、タッセル23種
グレイン（4色展開）
ピンストライプ（4色展開）
ボーダー（4色展開）
チェス（4色展開）
60センチ×16本カーボン骨
65センチ×10本スチール骨
65センチ×8本カーボン骨
65センチ×16本カーボン骨
アッシュウッド
レザー（ブラウン）
寒竹
▼レディース傘
生地20種類（4型）、骨組み4種、手元13種、タッセル23種
フィオーレ（6色展開）
ラルフ（4色展開）
ロザーノ（4色展開）
シャンブレイ（6色展開）
60センチ×16本カーボン骨
65センチ×8本カーボン骨
58センチ×8本スチール骨
55センチ×8本スチール骨
藤プレート付き
もみじ白
寒竹
※組み合わせによって価格が変動いたします。
※納期約2か月
※カスタムオーダーの商品は送料無料でお届けいたします。
オーダーサンプル
Sample. メンズ傘
生地：ピンストライプ・ボルドー
骨組み：65センチ×16本カーボン骨／中棒：樫
手元：もみじ濃茶
タッセル：木房（ブラック）
価格：55,000円（税込）
≪こだわり≫
通常60センチ仕様のところ、一回り大きく軽い骨組みで仕立てました。大判・軽量でありつつも16本骨傘をお楽しみいただけます。
Sample. メンズ傘
生地：グレイン・ネイビー
骨組み：60センチ×16本カーボン骨／中棒：樫
手元：もみじ焼き
タッセル：木房（ブラック）
価格：55,000円（税込）
≪こだわり≫
通常10本骨仕様のグレインを骨の多い16本骨にすることでより内側のストライプが華やかになり、表と裏のコントラストが強調されます。カーボン骨仕様で機能性もUP。
Sample. レディース傘
生地：ラルフ・エンジ
骨組み：60センチ×16本カーボン骨／中棒：樫
手元：もみじうす茶
タッセル：タッセル-エンジ
価格：51,700円（税込）
≪こだわり≫
55センチ骨仕様だと少し小さく感じるという方におすすめなのが、60センチカーボン骨。前原光榮商店らしい品格をそのままに、大判サイズで雨の日も安心にお過ごしいただけます。
Sample. レディース傘
生地：ロザーノ・シャンパンゴールド
骨組み：55センチ×8本カーボン骨
手元：レザーキャメル
タッセル：タッセル-アイボリー
価格：41,800円（税込）
≪こだわり≫
大振りな柄行きのデザインは8本骨仕様で仕立てると一つ一つのモチーフが引き立ちます。アルミの中棒で軽量仕様、細身のシルエットが瀟洒な魅力を演出してくれます。
公式オンラインショップ :
https://shop.maehara.co.jp/
トンボ洋傘 前原光榮商店
日本における従来の洋傘職人を用いた洋傘の製造手法にて国内製造にこだわる日本の洋傘メーカー。前原光榮が1948年（昭和23年）に創業しました。 昭和38年頃、当時の皇后が使用していた日傘の修理を担当したことから、それ以降天皇皇后および皇族の公式行事等で使用される洋傘の製造を担っています。「傘で人々の生活を豊かにする」という理念を胸に、一本一本の傘に想いを込めて、次の世代へと受け継いでまいります。
創業 1948年
本社所在地 東京都台東区三筋2-14-5
TEL 03-3862-5788
代表取締役 前原 慎史
事業内容 洋傘の製造販売